東信營銷科技：中國AI營銷龍頭斬獲多模態雙備案 技術實力獲國家級認證

香港, 2025年3月7日 - (亞太商訊) - 3月6日晚間,中國AI營銷龍頭 - 東信營銷科技(以下簡稱「東信」)宣佈集團旗下「營賽洞見」多模態大模型已正式通過廣東省互聯網資訊辦公室(簡稱「網信辦」)生成式人工智能服務備案審批,成為國內首個通過多模態備案的營銷垂直大模型。此前該模型已於2024年4月獲中央網信辦大模型備案,此次多模態備案的達成,意味著東信營銷科技成為行業首個實現了大模型「雙備案」的AI營銷公司。 此次雙重備案標誌著東信營銷科技在技術合規性、安全性及應用價值等方面獲得國家權威認可。根據《生成式人工智能服務管理暫行辦法》,備案審批是對大模型技術安全合規、技術能力及社會價值的重要認證。通過雙重備案的企業將具備行業准入資質,可加速技術商業化進程。備案已成為行業准入門檻,率先通過備案的企業可搶佔市場先機。通過備案後,依託營賽洞見的多模態生成能力,東信營銷科技有望加速MAA營銷智能體和MarRAG技術的研發迭代,強化自身在AI營銷領域的技術壁壘,吸引更多客戶和生態夥伴,加速行業合作與應用落地從而產生規模化經濟效益。 大模型技術實力獲國家認可 多模態備案是指對能夠在處理和交互中綜合運用文本、圖像、聲音等不同數據類型的人工智能模型進行官方認證和備案的過程。東信營銷科技的「營賽洞見」大模型在獲得國家網信辦多模態備案的過程中,展現了卓越的技術實力。 通過備案不僅標誌著大模型在技術上的成熟,亦代表著其符合國家關於數據安全、隱私保護等方面的高標準要求。東信「營賽洞見」大模型在數據、場景、模型、算力四大核心領域擁有顯著優勢。 1.數據優勢:基於2300億行業數據,高質量數據處理和高精度計算,打造大規模、高質量的營銷垂域大數據資產庫。 2.場景優勢:覆蓋300+品類的全鏈路營銷場景,支撐分析洞察、內容策劃、內容生成、營銷策略等152個AIGC應用場景。 3.模型優勢:7大類77個算法模型搭載五大技術中台,構成強大、高效、精准的營銷垂域技術底座。 4.算力優勢:調用華為雲的鯤鵬(昇騰)架構提供強大算力和高精度計算,確保大模型在實際應用中的穩定性、可靠性。 深耕AI營銷,助力企業產業升級 營賽大模型憑藉卓越的多模態生成能力、AI技術實力、行業大數據支撐及完善的安全管理體系,在已通過中央網信辦備案的超302個生成式AI大模型中脫穎而出,成為率先通過備案的垂直領域AI營銷大模型。本次成功通過多模態備案,不僅顯示了公司在AI營銷領域的競爭力,也成為了其他垂直領域大模型的技術典範。 據了解,東信AI營銷大模型的圖像模態技術曾在第十五屆中國航展中得到全面應用,為航展的宣傳報導注入了AI先鋒視覺和多元風格,成為航展創意海報背後的「黑科技」。以營賽洞見為代表的營銷垂直大模型的應用,不僅能為企業帶來更多元、更高效的營銷手段,也為整個行業的創新發展注入了新的活力。 國家「人工智能+」戰略的推進,為AI技術落地帶來了顯著的政策紅利。隨著更多企業通過備案,大模型競爭將從「參數比拼」轉向「應用深耕」。東信集團首席架構師盧工表示:「備案不是終點,而是AI賦能客戶營銷增長的起點。唯有技術與創新並重,才能贏得長遠發展。」伴隨人工智能技術的不斷發展和完善,東信營銷科技的營賽洞見AI營銷大模型有望在更多行業中得到應用和推廣,為各行業的智能化轉型和發展帶來新的機遇和動力。



