Friday, 7 March 2025, 14:09 HKT/SGT Share:

來源 Synology 世界備份日將至 - Synology群暉科技發表全新的資料保護解決方案 提升香港企業級資料韌性

圖1. Synology 群暉科技 在香港發布全新ActiveProtect 備份專用一體機。 圖片下載:http://bit.ly/3FmNlo0 香港, 2025年3月7日 - (亞太商訊) - Synology 群暉科技針對香港企業資料保護市場,推出ActiveProtect備份專用一體機,助力企業快速部署,提升資料防護能力,應對勒索病毒攻擊、資料洩漏及業務中斷風險。隨著世界備份日的臨近,Synology群暉科技也呼籲中型至大型企業需要更積極防範資料損失、洩漏和勒索病毒的事件發生。 作為私有雲解決方案的領導者,Synology 已獲全球逾半數《財富》500 強企業信賴,管理超過 520 EB(艾位元組)數據,覆蓋 1300 萬部伺服器,並累積保護超過2500萬個工作負載,不僅為業界私有雲龍頭,也確各產業的業務連續性及資料儲存安全性。 香港企業資料安全形勢嚴峻 急需強化防護

2024年,香港不少企業頻繁遭受網絡攻擊,導致大量個人資料外洩,當中有非牟利機構遭遇黑客攻擊,引致大量數據被盜取,受影響的個人資料更以數十萬計。同年,亦有私營機構遭勒索軟件入侵,導致大量客戶及 內部員工資料資料遭到洩漏。這些事件突顯企業需建立完善的資料備份與防護機制,以防範網絡威脅。 ActiveProtect備份專用一體機:企業級資料安全,資料韌性一次到位

面對日益增長的網絡安全威脅及資料管理複雜性,Synology 對此提出全新的資料保護解決方案 - ActiveProtect備份專用一體機。這可為企業打造高效、簡便、經濟的資料保護方案。其產品功能將從以下三大核心能力切入:

強化勒索病毒防護

透過先進安全協議確保數據不可變性,並利用氣隔備份(air-gapped backup)隔離數據,防範惡意篡改與未經授權存取。 集中化管理與監控

透過單一管理介面監控多達 150,000 個工作負載,統一管理備份策略、執行異地存取及還原,提升資料管理效率。 極致成本效益

相較傳統解決方案,ActiveProtect 的實施成本僅為 20%,更提供三部伺服器的免費授權,降低企業資料保護門檻。

Synology資深區域銷售經理Suk Mi Eun 表示:「資料是企業最重要的資產,而打造具備永續的資料韌性環境更尤其重要。」他進一步指出:「企業對可擴展、安全、易用的備份解決方案需求從未如此迫切,ActiveProtect 備份專用一體機正是為此而生。我們期待這款產品能幫助香港企業更輕鬆地保護他們最有價值的資產。」 高效還原能力 確保業務不中斷

本次發表會現場,Synology 展示了 ActiveProtect 的資料即時還原能力,涵蓋日常故障修復至災難應對,確保企業能夠迅速恢復運營,降低停機時間,保障關鍵業務穩定運行。 簡化部署 擺脫傳統備份困境

傳統備份方案通常涉及多種硬件設備及複雜授權機制,導致高昂軟件成本及難以預測的儲存開銷。ActiveProtect備份專用一體機以節點為基礎的授權模式,三部伺服器可免費授權,使企業能更精確掌控成本並同時獲得可靠、安全的的資料保護,確保為香港企業帶來強大的資料防護策略。 圖2. ActiveProtect備份專用一體機,現可透過 Synology 全球官方合作夥伴和經銷商選購。 欲了解更多ActiveProtect 備份專用一體機詳情或有任何需求, 歡迎至Synology群暉科技官網或聯繫hk.event@synology.com 關於 Synology 群暉科技

成立於 2000 年,Synology 專注於資料管理領域,提供資料儲存、備份、檔案協作、影像監控管理以及網路架構解決方案,目前在全球已累積超過 1000 萬名用戶,並在網路儲存設備 (NAS)專業使用者及企業市場取得領先地位。隨著資料成為各產業轉型核心,未來 Synology 將持續協助全球企業妥善管理、保護每一份資料,簡化 IT 管理流程。 媒體聯繫窗口:

Sandra Soh (Synology Regional Marketing)

Email : sandrasoh@synology.com

聯繫電話:+886 0905027104 Andico Tsui (Senior Account Manager of SPRG)

Email: andico.tsui@sprg.com.hk

聯繫電話:+852 2114 4346 / 6902 3831



話題 Press release summary



部門 电子产品, Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network