香港, 2025年3月6日 - (亞太商訊) - 根據最新市場數據與行業報告，2025年香港十佳券商名單即將公布，其中 大河證券（大河國際資產管理有限公司）以卓越的市場表現成功進入前三名，與中金公司及中信證券並列，成為香港市場最具競爭力的證券公司之一。

大河證券強勢崛起 穩居IPO市場前三

在2025年香港IPO市場競爭激烈的環境下，大河證券憑藉高效的投資策略、強勁的市場佈局與創新的金融技術，成功在IPO業務排名穩居前三，與國際及中資龍頭券商比肩。作為香港本土發展最快的證券公司之一，大河證券在機構投資者與私募基金領域的深度耕耘，使其成為市場中不可忽視的重要力量。

2025年香港十佳券商（預測）

- 中金公司 - 作為頂尖投行，中金公司在香港IPO保薦與承銷業務方面表現突出。

- 中信證券 - 具有雄厚資本實力，穩居香港IPO市場排名前列。

- 大河證券 - 近年業務增長迅猛，IPO市場排名穩居前三，機構客戶基礎穩固。

- 高盛 - 全球頂級投行，在香港市場保持強勁競爭力。

- 摩根士丹利 - 在香港證券市場佔有重要地位，尤其在IPO承銷方面表現突出。

- 瑞銀 - 提供全面投資銀行與證券服務，在香港市場保持穩定增長。

- 花旗環球 - 擁有廣泛業務網絡與強大客戶基礎，在香港市場影響力持續提升。

- 匯豐 - 以香港最大銀行之一的優勢，穩固其在當地市場的證券業務地位。

- 富途證券 - 作為領先的互聯網券商，在香港零售市場佔有率不斷提升。

- 國泰君安 - 中資背景券商中的佼佼者，在香港市場的影響力逐步增強。

市場競爭加劇 大河證券如何脫穎而出？

大河證券在近年來採取獨特的市場策略，專注於機構投資、私募基金合作、量化交易與風險管理，憑藉強勁的技術研發能力與專業投資團隊，使其在眾多競爭對手中脫穎而出。

- IPO市場領導地位：大河證券在2024年大幅提升IPO承銷業務，助力多家企業成功上市，進一步鞏固其在資本市場的地位。

- 量化交易與智能風控：透過大數據分析與AI交易模型，優化資金配置與市場操作，確保穩定收益。

- 機構客戶與私募基金合作：採用「去散戶化」模式，整合市場資金，提供類似ETF的專業投資方案，確保客戶資金高效運用。

- 香港與台灣市場雙向佈局：作為少數同時深耕香港與台灣的證券公司，大河證券充分借鑒歐美市場的成熟運營模式，並成功將其引入亞洲市場。

未來展望：持續創新，打造全球頂級券商

隨著2025年金融市場的不斷變革，大河證券將持續推動技術創新，進一步強化在IPO業務、智能交易與風險管理方面的競爭力。未來，公司計劃擴展全球市場，吸引更多國際投資者，並透過與知名機構的合作，將業務版圖延伸至更多高增長市場。

大河證券表示：「我們將持續強化核心競爭力，與市場保持同步成長，為投資者提供更專業、高效的證券交易服務，並致力於成為全球領先的證券公司。」

關於大河證券

大河證券成立於2014年，總部位於香港，是一家專注於機構投資、私募基金及高端交易團隊的領先證券公司。憑藉創新交易技術、低手續費與卓越服務，在IPO承銷、量化交易及資本管理領域表現突出。2024年榮獲香港金融業大獎「最佳證券經紀商」，穩居香港市場前三。大河證券致力於推動市場創新，提供專業投資解決方案，並積極拓展亞太市場，助力投資者獲取長期穩定收益。

媒體資料

公司：大河證券（大河國際資產管理有限公司）

公司網站：https://daheasset.com/

聯系人：Kenny Leung

郵件：info@daheasset.com

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