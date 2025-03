Thursday, 6 March 2025, 22:19 HKT/SGT Share: 2025年香港十佳券商即將揭曉 大河證券強勢進入前三

香港, 2025年3月6日 - (亞太商訊) - 根據最新市場數據與行業報告,2025年香港十佳券商名單即將公布,其中 大河證券(大河國際資產管理有限公司)以卓越的市場表現成功進入前三名,與中金公司及中信證券並列,成為香港市場最具競爭力的證券公司之一。 大河證券強勢崛起 穩居IPO市場前三 在2025年香港IPO市場競爭激烈的環境下,大河證券憑藉高效的投資策略、強勁的市場佈局與創新的金融技術,成功在IPO業務排名穩居前三,與國際及中資龍頭券商比肩。作為香港本土發展最快的證券公司之一,大河證券在機構投資者與私募基金領域的深度耕耘,使其成為市場中不可忽視的重要力量。 2025年香港十佳券商(預測) - 中金公司 - 作為頂尖投行,中金公司在香港IPO保薦與承銷業務方面表現突出。

- 中信證券 - 具有雄厚資本實力,穩居香港IPO市場排名前列。

- 大河證券 - 近年業務增長迅猛,IPO市場排名穩居前三,機構客戶基礎穩固。

- 高盛 - 全球頂級投行,在香港市場保持強勁競爭力。

- 摩根士丹利 - 在香港證券市場佔有重要地位,尤其在IPO承銷方面表現突出。

- 瑞銀 - 提供全面投資銀行與證券服務,在香港市場保持穩定增長。

- 花旗環球 - 擁有廣泛業務網絡與強大客戶基礎,在香港市場影響力持續提升。

- 匯豐 - 以香港最大銀行之一的優勢,穩固其在當地市場的證券業務地位。

- 富途證券 - 作為領先的互聯網券商,在香港零售市場佔有率不斷提升。

- 國泰君安 - 中資背景券商中的佼佼者,在香港市場的影響力逐步增強。 市場競爭加劇 大河證券如何脫穎而出? 大河證券在近年來採取獨特的市場策略,專注於機構投資、私募基金合作、量化交易與風險管理,憑藉強勁的技術研發能力與專業投資團隊,使其在眾多競爭對手中脫穎而出。 - IPO市場領導地位:大河證券在2024年大幅提升IPO承銷業務,助力多家企業成功上市,進一步鞏固其在資本市場的地位。

- 量化交易與智能風控:透過大數據分析與AI交易模型,優化資金配置與市場操作,確保穩定收益。

- 機構客戶與私募基金合作:採用「去散戶化」模式,整合市場資金,提供類似ETF的專業投資方案,確保客戶資金高效運用。

- 香港與台灣市場雙向佈局:作為少數同時深耕香港與台灣的證券公司,大河證券充分借鑒歐美市場的成熟運營模式,並成功將其引入亞洲市場。 未來展望:持續創新,打造全球頂級券商 隨著2025年金融市場的不斷變革,大河證券將持續推動技術創新,進一步強化在IPO業務、智能交易與風險管理方面的競爭力。未來,公司計劃擴展全球市場,吸引更多國際投資者,並透過與知名機構的合作,將業務版圖延伸至更多高增長市場。 大河證券表示:「我們將持續強化核心競爭力,與市場保持同步成長,為投資者提供更專業、高效的證券交易服務,並致力於成為全球領先的證券公司。」 關於大河證券 大河證券成立於2014年,總部位於香港,是一家專注於機構投資、私募基金及高端交易團隊的領先證券公司。憑藉創新交易技術、低手續費與卓越服務,在IPO承銷、量化交易及資本管理領域表現突出。2024年榮獲香港金融業大獎「最佳證券經紀商」,穩居香港市場前三。大河證券致力於推動市場創新,提供專業投資解決方案,並積極拓展亞太市場,助力投資者獲取長期穩定收益。 媒體資料 公司:大河證券(大河國際資產管理有限公司)

公司網站:https://daheasset.com/

聯系人:Kenny Leung

郵件:info@daheasset.com

Facebook : https://www.facebook.com/DaheSecurities



