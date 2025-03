Micreos Pharmaceuticals 與生物製劑 CDMO Northway Biotech 合作推動其工程化內溶素療法製造計畫

瑞士楚格和立陶宛維爾紐斯, 2025年3月4日 - (亞太商訊) - Micreos Pharmaceuticals AG(「Micreos」)是一家處於臨床前階段的生物製藥公司,專注於開發工程化內溶素(Engineered Endolysin)療法,以精確針對導致疾病惡化的有害病原體。該公司已與 Contract Development and Manufacturing Organization(CDMO)Northway Biotech(「NBT」)建立戰略合作夥伴關係,共同開發可擴展的符合現行優良製造規範(cGMP)之生產流程,以用於 Micreos 的生物製劑 MEndoB。MEndoB 是首創的雙活性區域靶向藥物,預計將於未來幾個月內作為治療異位性皮膚炎的試驗性療法進入臨床階段。 Micreos 致力於開發最佳靶向療法,以精確鎖定引發疾病惡化的有害病原體,藉此解決皮膚科與腫瘤學領域中尚未滿足的重大醫療需求。 作為合作的一部分,Northway Biotech 將憑藉其在生物製劑製造方面的豐富經驗,開發適用於 Micreos 工程化內溶素技術的可擴展 GMP 生產流程。本次合作還包括開發與驗證可靠的分析方法、細胞庫製造、cGMP 藥物原料的技術擴增,以及 IND/IMPD 申請所需的支持性文件準備工作,以確保 Micreos 工程化內溶素的生產符合臨床試驗的嚴格法規標準。 Matt Regan,Micreos 執行長表示:「這次與 Northway Biotech 的合作對 Micreos 而言是一個重要的里程碑,使我們能夠將工程化內溶素轉化為可擴展的臨床試驗療法。透過開發針對異位性皮膚炎和皮膚 T 細胞淋巴瘤等疾病加重的潛在病理生理機制之精準藥物,並借助 Northway 在製造領域的豐富專業知識,我們將在尚未滿足的重大醫療需求領域,對患者護理產生深遠影響。」 Northway Biotech 執行長兼董事長 Prof. Vladas Algirdas Bumelis 強調了雙方對高品質製造的共同承諾:「我們很榮幸能夠參與 Micreos 創新的工程化內溶素療法研發。憑藉我們在重組蛋白工藝開發與規模擴增方面的專業團隊,我們的目標是在 2024 年夏季結束前提供符合 cGMP 標準的藥物原料,以加速 Micreos 的發展。」 Northway Biotech 商務開發副總裁 André Markmann 博士補充道:「Micreos 的工程化內溶素正解決關鍵的醫療挑戰。我們很高興能支持 Micreos 迅速推進其突破性療法進入臨床試驗,同時確保最高標準的品質與合規性。」 關於 MEndoB Micreos 的 MEndoB 是首創且有望成為同類最佳的雙活性區域靶向藥物,專為在人體皮膚上發揮最佳活性而設計。其作用機制是透過靶向酶促降解病原體的細胞壁,迅速殺死有害病原體,同時避免誘發抗藥性或產生非靶向影響。Micreos 憑藉其工程技術,不僅增強了藥物的穩定性與活性,還經過驗證可有效穿透生物膜,消除休眠及難以殺死的病原體細胞,並可能與其他藥物產生協同作用。MEndoB 在臨床前研究中已展現卓越療效,為皮膚科及腫瘤學領域的慢性和難治性疾病提供了重要的治療潛力。 關於 Micreos Micreos 是一家處於臨床前階段的生物製藥公司,致力於開發創新靶向療法,為皮膚科與腫瘤學領域的慢性疾病提供全新治療方式,以滿足當前尚未滿足的重大醫療需求。憑藉其先進的工程平台,Micreos 正在研發選擇性消除有害病原體的靶向藥物,同時保護有益的微生物群,為未來在皮膚科、腫瘤學及其他領域的應用奠定基礎。 如需更多資訊,請造訪 www.micreos.com。 關於 Northway Biotech Northway Biotech 是一家領先的合同開發與製造組織(CDMO),為全球客戶提供支持。其經驗豐富且專業的團隊能夠執行從細胞株構建、製程開發到生物製藥產品 cGMP 生產的各個階段的專案。公司擁有廣泛的專業知識及垂直整合的服務,能夠憑藉最先進的 GMP 設施快速推動多個專案,並確保在研究、開發及商業化生產的所有階段均符合完整的流程與產品合規標準。 Northway Biotech 於 2004 年成立,是一家私人企業,在立陶宛維爾紐斯(Vilnius, Lithuania)、英國倫敦(London, United Kingdom)以及美國麻薩諸塞州沃爾瑟姆(Waltham, MA, USA)設有據點。 如需更多資訊,請造訪 www.northwaybiotech.com。 Micreos Contact:

Matt Regan

CEO and Board member, Micreos Pharmaceutical AG

m.regan@micreos.com Northway Biotech Contact:

Vladas Algirdas Bumelis

CEO and Chairman of the Board

vladas.bumelis@northwaybiotech.com 聯絡資訊

部門 制药及生物技术, 健康与医药

