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Tuesday, 4 March 2025, 23:05 HKT/SGT
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來源 American Wave Machines, Inc
PerfectSwell(R) 測試啟動於聖保羅獨家衝浪俱樂部
全新 McFly 波浪與最新創新技術亮相

加州索拉納海灘, 2025年3月4日 - (亞太商訊) - 作為全球頂級衝浪池目的地的領導者， American Wave Machines (AWM)已開始在巴西充滿活力的金融中心——聖保羅進行 PerfectSwell® 的調試。AWM 與巴西領先的高端房地產開發公司 JHSF 合作，共同打造其第二座 PerfectSwell® 衝浪設施——聖保羅衝浪俱樂部(São Paulo Surf Club)。  在標誌性的 Ponte Estaiada 大橋映襯下，巴西頂級職業衝浪選手 Italo Ferreira 和 Miguel Pupo，以及 AWM 的 Rob Kelly，共同測試了最新的 PerfectSwell® 創新技術。調試工作預計將於 3 月完成。

Link to video of newest PerfectSwell pool at Sao Paulo Surf Club

「我們的團隊完成了一項令人難以置信的工作。PerfectSwell® 在效率、性能和可維護性方面的改進仍在持續推進，同時我們也在不斷創新波浪設計。我們投入了大量研發，以確保在獨特的場地配置下維持衝浪時間並優化客戶的沙灘體驗。」  AWM 執行長兼創辦人 Bruce McFarland 表示：「這一切努力已經得到了回報，PerfectSwell® 表現卓越，帶來了無與倫比的衝浪體驗。」

 

Rob Kelly takes to the air at the newest PerfectSwell® pool in São Paulo. Photo Courtesy of Bruno Zanin.

Rob Kelly 在聖保羅最新的 PerfectSwell® 衝浪池騰空躍起。照片由 Bruno Zanin 提供。

WSL 衝浪選手 Miguel Pupo 表示：“在城市核心地帶衝浪，並且是在 JHSF 設計的又一個令人驚嘆的場地，這種體驗真的太震撼了！這裡的波浪力量十足。我們衝了 McFly，那是一個令人驚嘆的空中動作區域，還有其他全新的波浪設計，真的讓人上癮。我完全捨不得離開水面。” 

“這是我參與調試的第五座 PerfectSwell® 衝浪池，而且毫無疑問，它是目前最具標誌性的衝浪目的地。這次我們做了許多超出預期的改進，包括最新的波浪能量消散系統。”  AWM 首席工程師 Miquel Lazaro Cordero 表示：“這些技術突破讓我們能夠在這座高密度城市環境中，打造出最高性能的衝浪體驗。”

 

São Paulo Surf Club with the city's iconic Ponte Estaiada bridge as backdrop. Photo Courtesy of JHSF.

聖保羅衝浪俱樂部，以城市標誌性 Ponte Estaiada 大橋為背景。照片由 JHSF 提供。

關於American Wave Machines

American Wave Machines, Inc. 是 PerfectSwell(R)技術的發明者和開發商。 AWM 開發世界級的衝浪設施目的地，擁有可靠的財務狀況和刺激的衝浪者。 PerfectSwell(R) 在市場上獨樹一幟，並受到全球 50 多項專利的保護。 PerfectSwell®的Split Peaks、Peeling Waves、Air Sections和Wedge Barrels都受到AWM強大的專利組合保護。

關於JHSF

JHSF是一家總部位於巴西的控股公司，是巴西高收入房地產行業的領導者，從事房地產開發、購物中心、時尚零售、酒店和餐飲業務。 成立於1972年，公司的主要營運和投資領域是高收入段，重點是可循環收入活動。 該公司自2007年以來一直在公開交易，並在B3的Novo Mercado上市，業務涵蓋巴西市場以及其他國家，如美國和烏拉圭。 作為巴西房地產行業的先驅之一，JHSF是第一家專注於可循環收入資產的公司，包括購物中心、機場和酒店運營，以及房地產項目。 欲了解更多信息，請訪問 jhsf.com.br 。

聯絡人:
Jenna Timinsky
info@americanwavemachines.com 



話題 Press release summary

部門 本地, Sports
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