PerfectSwell(R) 測試啟動於聖保羅獨家衝浪俱樂部



加州索拉納海灘, 2025年3月4日 - (亞太商訊) - 作為全球頂級衝浪池目的地的領導者， American Wave Machines (AWM)已開始在巴西充滿活力的金融中心——聖保羅進行 PerfectSwell® 的調試。AWM 與巴西領先的高端房地產開發公司 JHSF 合作，共同打造其第二座 PerfectSwell® 衝浪設施——聖保羅衝浪俱樂部(São Paulo Surf Club)。 在標誌性的 Ponte Estaiada 大橋映襯下，巴西頂級職業衝浪選手 Italo Ferreira 和 Miguel Pupo，以及 AWM 的 Rob Kelly，共同測試了最新的 PerfectSwell® 創新技術。調試工作預計將於 3 月完成。 「我們的團隊完成了一項令人難以置信的工作。PerfectSwell® 在效率、性能和可維護性方面的改進仍在持續推進，同時我們也在不斷創新波浪設計。我們投入了大量研發，以確保在獨特的場地配置下維持衝浪時間並優化客戶的沙灘體驗。」 AWM 執行長兼創辦人 Bruce McFarland 表示：「這一切努力已經得到了回報，PerfectSwell® 表現卓越，帶來了無與倫比的衝浪體驗。」 Rob Kelly 在聖保羅最新的 PerfectSwell® 衝浪池騰空躍起。照片由 Bruno Zanin 提供。 WSL 衝浪選手 Miguel Pupo 表示：“在城市核心地帶衝浪，並且是在 JHSF 設計的又一個令人驚嘆的場地，這種體驗真的太震撼了！這裡的波浪力量十足。我們衝了 McFly，那是一個令人驚嘆的空中動作區域，還有其他全新的波浪設計，真的讓人上癮。我完全捨不得離開水面。” “這是我參與調試的第五座 PerfectSwell® 衝浪池，而且毫無疑問，它是目前最具標誌性的衝浪目的地。這次我們做了許多超出預期的改進，包括最新的波浪能量消散系統。” AWM 首席工程師 Miquel Lazaro Cordero 表示：“這些技術突破讓我們能夠在這座高密度城市環境中，打造出最高性能的衝浪體驗。” 聖保羅衝浪俱樂部，以城市標誌性 Ponte Estaiada 大橋為背景。照片由 JHSF 提供。 關於American Wave Machines American Wave Machines, Inc. 是 PerfectSwell(R)技術的發明者和開發商。 AWM 開發世界級的衝浪設施目的地，擁有可靠的財務狀況和刺激的衝浪者。 PerfectSwell(R) 在市場上獨樹一幟，並受到全球 50 多項專利的保護。 PerfectSwell®的Split Peaks、Peeling Waves、Air Sections和Wedge Barrels都受到AWM強大的專利組合保護。 關於JHSF JHSF是一家總部位於巴西的控股公司，是巴西高收入房地產行業的領導者，從事房地產開發、購物中心、時尚零售、酒店和餐飲業務。 成立於1972年，公司的主要營運和投資領域是高收入段，重點是可循環收入活動。 該公司自2007年以來一直在公開交易，並在B3的Novo Mercado上市，業務涵蓋巴西市場以及其他國家，如美國和烏拉圭。 作為巴西房地產行業的先驅之一，JHSF是第一家專注於可循環收入資產的公司，包括購物中心、機場和酒店運營，以及房地產項目。 欲了解更多信息，請訪問 jhsf.com.br 。 聯絡人:

Jenna Timinsky

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