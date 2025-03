Tuesday, 4 March 2025, 23:00 HKT/SGT Share:

來源 General Atomics GA-ASI 在 Orange Flag 25-1 飛行測試中運行政府參考自主堆疊 政府提供的飛行員載具介面應用於無人作戰航空載具

聖地亞哥, 2025年3月4日 - (亞太商訊) - 通用原子航空系統公司(GA-ASI)在無人作戰航空載具(UCAVs)開發方面再創重大里程碑,成功在該公司擁有的 MQ-20 Avenger® 無人機上運行美國政府提供的自主控制軟體。此次演示是美國空軍測試中心全領域測試系列 Orange Flag 25-1 的一部分,該測試於 2024 年 2 月 19 日至 21 日在加州愛德華空軍基地(Edwards Air Force Base)舉行。 此次演示包括使用政府提供的飛行員載具介面(PVI),展現了 GA-ASI 透過與合作夥伴及政府機構的協作推動無人作戰航空載具(UCAV)生態系統發展,並整合最先進技術的承諾。Avenger 是一款噴氣動力無人航空系統(UAS),GA-ASI 廣泛將其用作測試平台,以驗證未來自主協同作戰平台(Autonomous Collaborative Platforms)。 GA-ASI 也成功展示了在飛行途中透過低軌道(PLEO)衛星快速切換自主控制系統的能力,並使用 Shield AI 提供的自主控制產品進行測試。 Orange Flag 25-1 是更大規模的 Orange Flag 評估與演示活動的一部分,該活動匯集了各方利益相關者,在貼近實戰的情境下測試和驗證先進航太技術。 此次演示中,政府提供的自主控制軟體(即參考自主堆疊)成功整合至 GA-ASI Avenger 無人機,展現了自主飛行運行能力,並專注於空對空作戰測試。政府提供的 PVI 介面實現了對自主堆疊的無縫控制與監測,突顯 GA-ASI UCAV 生態系統的互通性與靈活性。此外,Shield AI 的自主堆疊則展示了在飛行行政管理階段的安全自主運行能力。 此次飛行驗證了 GA-ASI 無人機能夠快速從公司自研軟體切換至政府提供的軟體,並根據需求使用其他供應商的軟體。這進一步證明了 GA-ASI 新一代無人作戰航空載具(UCAV)能夠無縫升級,並可隨著開發人員完成新功能而迅速獲得更新。正如手機可以透過軟體更新獲得更強大、更靈活的功能,新的 UCAV 也能夠變得更高效、更多用途。 GA-ASI 高級計畫副總裁 Michael Atwood 表示:"這次演示標誌著我們在推動 UCAV 自主作戰能力方面的一項重要成就。在 Orange Flag 25-1 飛行測試中運行政府參考自主堆疊,並使用政府提供的 PVI 介面,進一步凸顯了我們對戰場提供強大且靈活自主解決方案的承諾。我們特別感謝並致敬第 309 軟體工程群(309th Software Engineering Group)提供的支持。" 在 Orange Flag 25-1 取得的成功飛行進一步驗證了 GA-ASI 在基於開放標準的自主軟體生態系統方面的努力。透過遵循政府擁有並維護的標準,GA-ASI 確保能夠快速整合來自第三方供應商的最佳技術,從而提升 UCAV 平台的整體作戰效能。 GA-ASI 持續透過一系列飛行測試及與政府和業界合作夥伴的協作,推動 UCAV 自主技術的發展。這些努力旨在建立自主作戰基礎架構,使戰術軟體應用能夠迅速整合與驗證,同時保持飛行安全,並為作戰人員提供最先進的能力。GA-ASI 已獲美國空軍選中,負責開發並測試協同作戰飛機( Collaborative Combat Aircraft, CCA)。 關於通用原子公司(GA) 通用原子公司是一家國防與多元技術企業,GA及其附屬公司業務遍及五大洲。GA附屬公司生產無人機及空中、太空與海上監視系統、光學通信、數據分析、航空母艦彈射與潛艇系統。GA亦是核聚變研究、下一代核裂變及先進材料技術的領先企業。 欲了解更多信息,請訪問 www.ga-asi.com 。 Avenger、Grey Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 是 General Atomics Aeronautical Systems, Inc. 在美國和/或其他國家註冊的商標。 聯絡資訊

