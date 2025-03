Tuesday, 4 March 2025, 20:45 HKT/SGT Share:

來源 HKTDC 香港國際珠寶展今日盛大開幕 匯聚環球創新設計 - 全新展區展現各地創意工藝 兩大設計比賽揭盅

- 香港國際珠寶展即日起(3月4日)至3月8日舉行,展示一系列具創意及文化元素的設計

- 珠寶展增設「新晉珠寶設計師」專區,展示年輕設計師的創意和工藝

- 兩大珠寶設計比賽今日揭盅,「國際珠寶設計大獎」雲集80件各地冠軍級作品角逐「冠軍中之冠軍」;「香港珠寶設計比賽」公開組大獎作品兼奪工藝獎,以莫內《睡蓮》作靈感製作戒指 香港, 2025年3月4日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局(香港貿發局)主辦的第41屆香港國際珠寶展,今日起一連五日(3月4至8日)在香港會議展覽中心舉行,而第11屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展已率先於周日(3月2日)在亞洲國際博覽館揭幕,展期至3月6日。今年珠寶雙展吸引約4,000家,來自超過40個國家和地區的參展商參與,展示各式各樣的珠寶原材料、首飾成品和工具技術,締造一站式國際頂尖珠寶商貿平台。 珠寶展創新時尚設計引領潮流 珠寶製品越來越注重時尚款式,創新設計成為產品脫穎而出的關鍵。香港國際珠寶展多年來為參展商提供優質平台,展示他們的無限創意和精湛工藝。今屆珠寶展展商之一、來自香港的維多利亞珠寶(展位:CEC GH-E08)推出的「煙花套鏈」,以62卡祖母綠為主石打造,周圍環繞逾3,400顆尖晶石、藍寶石及鑽石等,重現煙花綻放多彩的時刻。日本展商Jewelry of Raden & Urushi(展位:CEC 1CON-016)帶來以18K 黃金、阿古屋珍珠、鑽石、珍珠母貝鑲嵌的龍造型胸針和吊墜,細緻的造工令造型栩栩如生。澳洲展商Autore Pearls Pty Ltd(展位:CEC GH-C32)展示迎合蛇年的蛇形項鏈,鑲有珍珠、鑽石和寶石,活靈活現。馬來西亞展商俊輝創新工業股份有限公司(展位:CEC 3E-D15)於新增設的「黃金首飾」展區(Gold Jewellery),展示別具地方特色的榴槤吊墜。 不少展商亦緊貼潮流推出創意產品,在設計中融入傳統文化元素。香港展商金致珠寶有限公司(展位:CEC 1E-C18)響應熊貓經濟,推出「熊貓與竹」珠寶系列。中國內地常州壹安珠寶有限公司(展位:CEC 1CON-029)利用幾近失傳的國家級非物質文化遺產「花絲鑲嵌工藝」,打造18K金飾麥穗,該作品曾在2019年設計天工獎中獲最佳設計獎。 今年珠寶展更增設「新晉珠寶設計師」專區(Young Jewellery Designer Arena),向全球買家展示年輕設計師的創作與技藝。展會同時設有18個來自不同國家、地區及行業的展館,其中由British Jewellery & Giftware International牽頭的英國館,帶來八位當地設計師的珠寶首飾,別具特色。 兩大珠寶設計比賽發掘及培育行業新星 香港貿發局一向重視發掘及培育新生代為業界注入動力,進一步提升珠寶設計水平和品質。今年貿發局再與香港珠寶首飾業商會、香港珠寶玉石廠商會、香港珠寶製造業廠商會及香港鑽石總會合辦「第七屆國際珠寶設計大獎」及「第二十六屆香港珠寶設計比賽」,兩大比賽的頒獎典禮在今日上午舉行,各優勝作品會於珠寶展展覽廳1D及1E大堂展出。 其中國際珠寶設計大獎是疫情後首次復辦,反應非常熱烈,接獲80件來自九個國家和地區的冠軍級作品,角逐「冠軍中之冠軍」等殊榮。比賽的評判團極具份量,除了邀得展會籌備委員會主席馬墉宜任首席評判,成員還包括L'ÉCOLE珠寶藝術學院、戴比爾斯集團(De Beers Group)等珠寶和設計業代表。(表一為第七屆國際珠寶設計大獎得獎作品) 而今屆香港珠寶設計比賽的主題為「光華不息」,鼓勵參賽者透過設計展現珠寶持久的魅力。比賽分為公開組及學生組,共收到86份參賽作品,並由六名來自珠寶、設計等不同界別的專業評審,嚴選得獎作品。(表二為第二十六屆香港珠寶設計比賽得獎作品) 一系列活動深化業界交流 為增進業界聯繫,今日晚上舉行珠寶交流酒會接待海內外的珠寶業界、買家等代表,並由財經事務及庫務局常任秘書長(財經事務)甄美薇擔任主禮嘉賓。珠寶展更有三場珠寶匯演,呼應珠寶雙展「譜奏閃爍樂章」的主題,展示精選珠寶及首飾,體現創造之美。珠寶雙展期間將舉行超過30 場珠寶行業講座、匯演等活動,進一步推動行業交流。 表一:第七屆國際珠寶設計大獎部分得獎作品 冠軍中之冠軍 得獎設計名稱︰The Kaleidoscope 設計師︰Nadia Neuman(澳洲) 類別︰項鍊 作品描述: 作品採用可互換組件的設計,有多種佩戴方式,並具有功能齊全的萬花筒。它展示了天然彩色鑽石在拋光和原始形式下的美麗和多功能性。 最佳創意獎 得獎設計名稱︰Summer Night Celebration 設計師︰Ying Chen CHEN (台灣) 類別︰耳環 作品描述*: 這件作品的靈感來自神秘的玉蕊花-夏日的仙子。她的生命僅持續一夜。 黃昏降臨,她優雅、安靜地綻放,只為伴隨黎明的第一道曙光輕輕落下。雖然她的存在轉瞬即逝,但卻如煙火般閃耀,美麗得令人窒息。 在設計中,我試圖捕捉花蕊從花蕾中綻放的瞬間,無數的花絲像纖細的捲鬚般舒展,散發出無限的能量、活力和自由。這幅意象深深打動了我,讓我想起「生命就像一朵花,轉瞬即逝-不是以它的花期長短來衡量,而是在乎它是否燦爛盛放。」 身為珠寶設計師,我常常問自己「我能在這個世界上留下什麼?或許,透過我的創作,我可以把那些轉瞬即逝的情感轉化為永恆的美麗。」 最佳工藝獎 得獎設計名稱︰Born of Blue 設計師︰Chan Hoi Yi(香港) 類別︰吊墜/胸針 作品描述*: 作品受到我最喜歡的哲學家荀子的名言啟發:「青出於藍而勝於藍」。 從靛藍植物中提取的藍色染料,顏色比植物本身更深;老師傳授學生知識,而學生在不斷學習中超越老師。 它像一個視覺隱喻一樣啟發了我的設計:中國的祥雲圖案象徵知識(不斷變化的形式/自然法則); 中國結象徵老師/學生(從簡單到複雜的形狀,從淺藍色到深藍色,過程象徵著自我提升)。 我欣賞這句名言中隱約的優雅。它謙遜、純粹、不浮華,帶著一股書生氣質,帶著善意與魅力。現在聽起來可能有些幼稚和理想化,但這正是我想從這件珠寶中表達的。 最佳整體美感獎 得獎設計名稱︰Contemplation 設計師︰Mariia EFIMOVA (俄羅斯) 類別︰戒指 作品描述*: 在這個一切都發生得太快的世界裡,美麗已是司空見慣。我們經常被外在所誘惑。但內在有時傳遞的信息更為豐富。「Contemplation」邀請大家停下來,提醒大家真正的美麗存在於內心中。 表二:第二十六屆香港珠寶設計比賽部分得獎作品 公開組大獎兼工藝技術獎 作品名稱︰浪漫與經典 設計師︰謝嘉榮 類別︰戒指 作品描述*: 珠寶與名畫的關係密不可分,有著相同的淵源,設計師汲取了印象派畫家莫內作品《睡蓮》的元素,運用珠寶藝術完美展現經典名畫的浪漫與典雅。 公開組大獎 作品名稱︰維多利亞-蝶光 設計師︰陳詠朗 類別︰戒指 作品描述*: 在維多利亞港的景色中,化為一隻巨蝶,展翅高飛,閃爍著五光十色的光影。幻蝶如夢,傳遞人們對未來的憧憬與渴望。每次翅膀扇動,都是對生命的讚歌。 最後,幻蝶化了光境,吸引世人駐足凝望,心隨之飛翔,共同編織那份對美好的追尋。成為夢的起點,綻放無盡可能。 公開組大獎 作品名稱︰童趣 設計師︰周天怡 類別︰吊墜/胸針 作品描述*: 沙漏承載童年的夢,每一粒夜光沙如星塵滑落,捕捉時間的流逝與珍貴,將希望與光芒封存其中。吊墜可拆卸的設計,賦予自由更換彩沙或香氛沙的可能,增添珠寶獨特魅力與個性。在流動的光影間,見證永恆與夢想的閃耀。 學生組冠軍 作品名稱︰藍韻花語 設計師︰劉康藍 就讀學校︰香港理工大學 類別︰戒指 作品描述*: 藍色白花青的青花瓷不僅是一種美的體現,更是時間的沈澱和中華文化的延續。將其藍白相映和紋飾繁複的特點融入珠寶設計中,表達了青花瓷恆久的吸引力和隨著時間流逝依然閃耀的特質。 學生組亞軍 作品名稱︰聖華 設計師︰麥泳梅 就讀學校︰聖方濟各大學 類別︰耳環 作品描述*: 耳環靈感源自教堂的神聖,造型勾勒出尖塔穹頂的典雅輪廓。穹頂上的十字架象徵著永恆的祝福,中央垂掛的紫色寶石猶如聖光在人間綻放,搭配色彩斑斕的琺瑯,就像教堂彩繪玻璃在陽光下的璀璨光華。每片琺瑯都象徵著信仰的力量,散發出持久而迷人的色彩。 學生組季軍 作品名稱︰紅鹽 設計師︰劉卓禮 就讀學校︰港專學院 類別︰手鍊/項鍊 作品描述*: 作品名取自蘇軾《橄欖》的「紛紛青子落紅鹽」,當中的紅鹽有成熟橄欖之意。 紅鹽落下後便不再使用樹的養分,果中的種子重新發芽生長。橄欖樹四季長青,開花結果,周而復始,光華不息,宛如代代相傳的家族瑰寶。

*資料由得獎者提供 「第七屆國際珠寶設計大獎」完整得獎名單:https://hkjewellery.hktdc.com/pdf/2025/IJDEA2025.pdf 「第二十六屆香港珠寶設計比賽」完整得獎名單:https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/tc/the-26th-hong-kong-jewellery-design-competition-result-announcement 由香港貿易發展局主辦的第41屆香港國際珠寶展今日於灣仔會展隆重開幕,連同於亞博館舉行的第11屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展,共匯聚來自全球超過40個國家及地區,約4,000家參展商。 珠寶精粹廊展區內的維多利亞珠寶(展位:CEC GH-E08)以62卡祖母綠和逾3400顆寶石、鑽石等打造的「煙花套鏈」,重現煙花綻放多彩的時刻。 日本展商Jewelry of Raden & Urushi(展位:CEC 1CON-016)在珠寶設計精選展區,帶來以18K 黃金、阿古屋珍珠、鑽石、珍珠母貝鑲嵌的龍造型胸針和吊墜。 澳洲展商Autore Pearls Pty Ltd(展位:CEC GH-C32)展示的蛇形項鏈,鑲有珍珠、鑽石和寶石,活靈活現。 今年珠寶展增設新晉珠寶設計師專區,為年輕設計師提供展示才華的平台。 「第七屆國際珠寶設計大獎」一眾得獎者與嘉賓合照。 「第二十六屆香港珠寶設計比賽」一眾得獎者與嘉賓合照。 圖片下載︰https://bit.ly/3QI66F3 展會資料: 香港國際珠寶展 展覽日期 開放時間 2025年3月4日(星期二) 上午10時30分至下午6時30分 2025年3月5日至7日(星期三至五) 上午10時至下午6時30分 2025年3月8日(星期六) 上午10時至下午5時30分 展覽地點 灣仔博覽道1號香港會議展覽中心 記者登記處及新聞中心 新聞界代表請攜同名片及記者證到香港會議展覽中心展覽廳1D大堂,或到香港貿發局新聞中心(香港會議展覽中心博覽道入口──新翼地下)登記** 香港國際鑽石、寶石及珍珠展 展覽日期 開放時間 2025年3月2 (星期日) 上午10時30分至下午6時30分 2025年3月3至5日 (星期一至三) 上午10時至下午6時30分 2025年3月6日 (星期四) 上午10時至下午5時30分 展覽地點 香港大嶼山香港國際機場亞洲國際博覽館 記者登記處及新聞中心 新聞界代表請攜同名片及記者證到亞洲國際博覽館東大堂入口(3號展館對面電梯旁),或到新聞中心(2樓201C會議室)登記** **基於保安理由,記者須出示工作證及身份證或護照登記,方能辦理記者證,持大會發出記者證入場前,保安人員亦會要求出示身份證明文件,以確認身份。請預留足夠時間辦理記者證及入場。 相關網頁 香港國際珠寶展 香港國際鑽石、寶石及珍珠展 展覽網頁 http://hkjewelleryshow.hktdc.com/tc http://hkdgp.hktdc.com/tc 精選產品 https://bit.ly/4hE1ifz 兩展穿梭巴士安排 https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/tc/travel-to-fairground-hkcec https://www.hktdc.com/event/hkdgp/tc/travel-to-fairground-awe 展會活動 https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/tc/intelligence-hub https://www.hktdc.com/event/hkdgp/tc/intelligence-hub 香港貿發局新聞中心:http://mediaroom.hktdc.com/tc 傳媒查詢 香港貿易發展局傳訊及公共事務部: 夏妙婷 電話:(852) 2584 4575 電郵:sharon.mt.ha@hktdc.org 張希汶 電話:(852) 2584 4272 電郵:serena.hm.cheung@hktdc.org 劉茸 電話:(852) 2584 4472 電郵:clayton.y.lawuw@hktdc.org 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構,負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處,其中13個設於中國內地,致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團,為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台,提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊,請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。

lery/tc/travel-to-fairground-hkcec https://www.hktdc.com/event/hkdgp/tc/trave

l-to-fairground-awe 展會活動 https://www.hktdc.com/event/hkjewel

lery/tc/intelligence-hub https://www.hktdc.com/event/hkdgp/tc/inte

