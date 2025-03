Tuesday, 4 March 2025, 21:57 HKT/SGT Share:

來源 CTF LIFE 周大福人壽成為啟德體育園開幕禮唯一鑽石贊助商 - 與全港一同見證歷史時刻

香港, 2025年3月4日 - (亞太商訊) - 周大福人壽以啟德體育園開幕禮唯一鑽石贊助商的身份,與客戶、人生規劃師、合作夥伴、員工及其家人,於主場館一同觀賞開幕禮盛事,見證歷史時刻。繼早前成為啟德體育園獨家創始保險合作夥伴後,周大福人壽再成為啟德體育園開幕禮的鑽石贊助商,盡顯公司的雄厚資源及財務實力,以及全力支持香港特區政府推動本地文化、體育及旅遊發展,開創體藝新價值的承諾。 周大福人壽執行董事兼行政總裁葉文傑表示:「周大福人壽是啟德體育園獨家創始保險合作夥伴,很榮幸成為開幕禮的鑽石贊助商,為香港以及公司的發展創造歷史。與園方在不同方面的合作使我們能在香港這個最大型的綜合體育及娛樂新地標,為本地運動員及表演者帶來更多發揮潛能空間,引入國際盛事,並推廣運動普及化。藉此,我們將為客戶呈獻優質多元的體驗,實踐開創保險新價值的承諾。」 周大福人壽執行董事兼副行政總裁徐志堅(右二)聯同公司管理層於周大福人壽的貴賓房一同見證

歷史時刻。 周大福人壽於開幕禮期間在主場館內多處當眼位置展示品牌。 開幕禮期間,周大福人壽的品牌展示於主場館內多處當眼位置,令現場及電視觀眾印象深刻,並將品牌影響力延展至各個平台。公司早前亦宣佈冠名贊助飛越啟德「小劍神」培訓計劃,助力發掘新一代代表中國香港隊的劍撃精英運動員,培育世界冠軍。計劃將於三月內接受報名,有興趣的家長可透過登記成為「周大福人壽.生活圈」會員為學童報名參與。 關於周大福人壽 周大福人壽保險有限公司(「周大福人壽」)扎根香港40年,為周大福創建有限公司(香港股份代號:659)的全資附屬公司,也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員,周大福人壽緊扣鄭氏家族(「周大福集團」或「集團」)多元業務體系的雄厚資源,致力為客戶及其摯愛家人於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中,提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局,周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司,持續開創保險新價值。 傳媒聯絡 周大福人壽保險有限公司

