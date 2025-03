歷史性全球反詐騙峰會在倫敦召開，共同打擊日益猖獗的網路詐騙

倫敦, 2025年3月4日 - (亞太商訊) - 在一場具有里程碑意義的盛會中,英國將主辦2025年全球反詐騙峰會(GASS London 2025),匯聚前所未有數量的政策制定者、行業領袖及網絡安全專家。本次峰會由英國內政部、 全球反詐騙聯盟(GASA)、 Cifas和Euroconsumers聯合舉辦,被視為迄今最重要的反詐騙會議,旨在推動全球合作,應對網絡詐騙的猖獗增長。去年,網絡詐騙給全球經濟造成了近1.03萬億美元的損失。

揭示全球反詐騙戰略

峰會將以重量級嘉賓的主旨演講拉開序幕,其中包括尊敬的漢森勳爵(The Rt Hon Lord Hanson of Flint),他將介紹英國在反詐騙領域的舉措,並強調全球合作的重要性,以共同應對這一日益嚴峻的威脅。討論將圍繞加強國際合作、統一詐騙防範措施以及利用技術保護全球消費者展開。

首日的專題討論將聚焦全球協調行動的迫切需求。會議將深入探討詐騙對個人和社會造成的影響,分享國際詐騙防範經驗,並強調公私合作夥伴關係在推動反詐騙立法及行業最佳實踐中的重要作用。此次峰會的核心目標是促進跨境、跨行業的合作。

行業領袖引領技術創新

峰會還將匯聚科技巨頭和金融機構,共同探討如何利用人工智能等前沿技術高效打擊詐騙分子。行業領袖將重點討論全球信號交換平台(Global Signal Exchange)的建立,這一創新平台旨在加強跨境數據共享,以更精確地追蹤和預防詐騙行為。

GASS London 2025 第二日聚焦解決方案

峰會的第二天將專注於以解決方案為導向的研討會和專題討論。專家們將介紹最新的詐騙檢測與防範技術,包括深度伪造(Deepfake)識別以及數字身份安全策略。互動討論將為與會者提供機會,交流經驗並制定可執行的全球消費者保護策略,例如全球反詐騙聯盟(GASA)提出的建議——每個國家應設立專門的國家級反詐騙中心。

活動議程及門票信息請訪問:[ https://www.gasa.org/gass-2025-london ]( https://www.gasa.org/gass-2025-london )

本次峰會旨在推動與會的公共及私人機構達成承諾,並制定至2026年及更遠未來的國際合作路線圖。

GASS London 2025 是向全球反詐騙戰線所有利益相關方發出的行動號召。本次峰會提供了一个獨特的契機,讓各國領袖攜手合作,共同抵禦每年影響數百萬人的網絡威脅。

特邀演講嘉賓包括:

• 阿德·倫森(Aad Lensen)、杰羅恩·尼森(Jeroen Niessen)、魯本·范·威爾(Ruben van Well)——荷蘭警方

• 安德烈·斯科羅博加托夫(Andrei Skorobogatov)——英國內政部

• 安吉莉克·米特(Angelique Miet)——歐盟委員會

• 本·唐納森(Ben Donaldson)——英國金融(UK Finance)

• 伊麗莎白·卡特博士(Dr Elizabeth Carter)——倫敦金斯頓大學(Kingston University London)

• 埃爾斯·布魯格曼(Els Bruggeman)——Euroconsumers

• 海德維格·努伊恩斯(Hedwige Nuyens)——國際銀行聯合會(IBFed)

• 亨麗埃特·邦格斯(Henriette Bongers)——FraudeHelpdesk.nl

• 傑伊德·里士滿(Jayde Richmond)——澳大利亞國家反詐騙中心(Australian National Anti-Scam Centre)

• 讓-雅克·薩赫爾(Jean-Jacques Sahel)——谷歌(Google)

• 尤里·亞伯拉罕(Jorij Abraham)——全球反詐騙聯盟(GASA)

• 凱特·格里芬(Kate Griffin)——阿斯彭研究所(Aspen Institute)

• Kitboga——YouTube 反詐騙主播(Scambaiter)

• 勞拉·坎卡拉(Laura Kankaala)——F-Secure

• 露西亞·哈里斯(Lucia Harris)——Match Group

• 卢克·雷诺兹(Luke Reynolds)——万事达(Mastercard)

• 莱妮特·欧文斯(Lynette Owens)——趋势科技(Trend Micro)

• 迈克·哈雷(Mike Haley)——Cifas

• 娜塔莉·布莱克(Natalie Black)——英国通信管理局(OFCOM)

• 纳撒尼尔·格莱彻(Nathaniel Gleicher)——Meta

聯絡信息

Sam Rogers

市場營銷總監, 全球反詐騙聯盟

sam.rogers@gasa.org

+31 (0) 645 130 670

Hayley Paterson

新聞與公關經理, Cifas

hayley.paterson@cifas.org.uk

