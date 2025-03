穆罕默德·本·扎耶德人工智慧大學（MBZUAI）推出首個同類本科人工智慧課程，協助未來AI領袖成長

Tuesday, 4 March 2025, 14:00 HKT/SGT Share:

阿聯酋阿布扎比, 2025年3月4日 - (亞太商訊) - 穆罕默德·本·扎耶德人工智慧大學(MBZUAI)正在重塑人工智慧教育格局,推出其首個本科課程。不同於傳統的人工智慧課程設置,該人工智慧理學學士專案融合了核心AI專業知識、領導力、創業精神、行業經驗及實際影響力,旨在培養未來的人工智慧領袖。 MBZUAI 的本科課程具有創新性和跨學科特點,將為學生提供人工智慧領域的堅實基礎,例如機器學習、自然語言處理、計算機視覺和機器人技術,並在商業、金融、工業設計、市場分析、管理和溝通等方面提供跨學科培訓。學生將受益於實踐導向的課程,培養創業思維,以引領人工智慧變革。其目標是培養具有遠見卓識的思想家和多才多藝的問題解決者,以引領全球人工智慧發展。 MBZUAI 董事會主席海克·哈利法·穆巴拉克閣下(His Excellency Khaldoon Khalifa Al Mubarak)表示:“這一本科課程將在實現我們領導層願景方面發揮變革性作用,確保阿聯酋繼續在人工智慧研究、應用和商業化方面保持領先,以推動創新、經濟增長和社會進步。它將為本土新一代人才提供深厚的技術專長,並幫助他們理解人工智慧的廣泛影響。通過這一舉措,我們將增強國家培養高技能人才的能力,使其推動人工智慧進步,不僅造福我國和本地區,也惠及全球。” 除了核心的人工智慧技術技能,MBZUAI 還致力於培養新一代的人工智慧創新者、開發者、管理者和戰略家。該綜合課程將賦予他們領導能力、金融和法律基礎知識,以及管理、溝通和批判性思維等關鍵人文技能,這些能力對推動人工智慧的未來發展和應用至關重要。 MBZUAI 的全新本科課程採用共駕式教育模式,將人工智慧融入學生教育旅程的各個方面。人工智慧將在學生的學習體驗中發揮核心作用,提升批判性思維和問題解決能力,使學生在快速發展的人工智慧領域脫穎而出。 課程將涵蓋深度學習、生成式人工智慧和科學人工智慧等前沿主題,同時提供商業和創業培訓。學生還將探索人工智慧在醫療健康、可持續生活、3D 視覺和混合現實等領域的最新應用。他們將有機會與全球各個人工智慧領域的頂尖專家合作,並與最先進的大型語言模型開發團隊進行實踐,包括 MBZUAI 旗下的世界領先阿拉伯語 LLM——JAIS(全球最先進的阿拉伯語大模型),以及 K2(唯一超越主要私營企業模型、可復現的第三方 LLM),從而獲得無與倫比的實踐經驗。 MBZUAI 校長兼大學教授 Eric Xing 強調了該校的前瞻性教育理念:“我們的本科課程將是首創之舉,它將人工智慧教育與創業、問題發現及產品旅程中的關鍵技能相結合。我們正在重塑人工智慧教育的定義,不僅培養工程師,還培養企業家、設計師、影響者、高管和具有遠見的創新者,使他們能夠在各個行業和各個階段推動人工智慧創新。” 跨學科培訓和實踐學習將成為該課程的基石。學生將在學習過程中涉獵人文學科、商業及博雅教育,超越傳統計算機科學和 STEM 學科的界限。此外,他們還將參與行業合作實習、企業實訓、導師指導,並與人工智慧研究和產業領域的頂尖機構建立合作關係。 Xing 教授補充道:“我們的學生不僅僅學習理論和編程。他們將在社會與人文、市場與經濟等方面獲得深刻理解,並積累實踐經驗和自信心,從而推動並引領人工智慧專案,無論是在成熟企業中,還是通過自主創業。我們致力於讓畢業生在人工智慧快速變化的環境中做好充分準備。” MBZUAI 的本科課程提供兩大專業方向:人工智慧理學學士(商業方向),專注於商業整合與創業;人工智慧理學學士(工程方向),專注於人工智慧模型的開發與部署,並涵蓋各行業的實際應用。 學生將受益於高端人工智慧運算資源、智慧教室、專屬孵化空間以及在學術和產業領域均享有盛譽的師資團隊。 這項開創性的課程向本地和國際學生開放,旨在吸引最聰明、最有抱負的人才,使 MBZUAI 站在本科人工智慧教育的最前沿。 Xing 教授最後表示:“我們不僅僅是在教育學生,而是在塑造未來人工智慧產業的人才和社區。透過這個本科課程,MBZUAI 正在樹立人工智慧教育的新標準,確保我們的畢業生具備變革產業和推動全球進步的能力。” 關於穆罕默德·本·扎耶德人工智慧大學(MBZUAI) 穆罕默德·本·扎耶德人工智慧大學(MBZUAI)是一所位於阿布扎比的研究型大學,也是全球首所專注於通過人工智慧推動科學進步的大學。該校致力於培養新一代人工智慧領袖,通過世界一流的教育和跨學科研究推動創新和人工智慧的實際應用。2025 年,MBZUAI 推出了首個本科課程——人工智慧理學學士(Bachelor of Science in AI),涵蓋商業和工程兩個專業方向。 欲了解更多信息,請訪問: www.mbzuai.ac.ae 。 申請入學,請訪問 mbzuai.ac.ae 或聯繫 admission@mbzuai.ac.ae 。媒體諮詢,請聯繫: Aya Sakoury

