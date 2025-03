GA-ASI 歡迎美國空軍對新型 CCA 的命名：YFQ-42A

Tuesday, 4 March 2025, 22:00 HKT/SGT Share:

聖地亞哥, 2025年3月4日 - (亞太商訊) - 通用原子航空系統公司(GA-ASI)對美國空軍為其協同作戰飛機(Collaborative Combat Aircraft, CCA)授予的新編號表示歡迎:這款新型無人戰鬥機將被命名為 YFQ-42A。此次公告於週一發布,緊隨早前 2024 年美國空軍決定,由 GA-ASI 負責開發和製造 YFQ-42A 的決定之後。 "我們很自豪能獲得新的官方飛機編號,」GA-ASI 總裁 David R. Alexander 表示。 “YFQ-42A 延續了 GA-ASI 悠久而卓越的歷史,可追溯至 1990 年代 RQ-1 Predator® 的首次亮相,該機後來更名為 MQ-1 Predator。這款無人機開創了 MQ-9A Reaper®、MQ-20 Avenger®,以及我們最新的 MQ-9B SkyGuardian® 和 SeaGuardian®,還有眾多其他機型。” "這些飛機代表了一段無與倫比的歷史,展現了可靠、高性能的無人作戰平台,滿足了美國作戰人員的需求,並為空中力量的新時代指明了方向。” 美國空軍將 YFQ-42A 選定為 GA-ASI 協同作戰飛機(CCA)原型機的任務設計系列(MDS),這標誌著新一代無人戰鬥機的誕生。YFQ-42A 在未來衝突中對於聯合部隊的空中優勢至關重要,它將利用自主作戰能力和有人-無人協同作戰模式,在爭奪制空權的複雜環境中戰勝敵方威脅。 美國空軍正在開發自主協同作戰平台(Autonomous Collaborative Platforms),以保持其空中優勢。像 YFQ-42A 這樣的半自主飛機將提升作戰靈活性、降低成本並提高任務執行效率。作為一款靈活且經濟高效的作戰倍增器,YFQ-42A 將進一步增強空中優勢。它旨在與當前及下一代有人駕駛飛機無縫集成,擴展任務能力,確保持續的空中主導地位。簡而言之,YFQ-42A 以更低的成本和符合威脅環境的時間框架,為戰鬥機部隊提供可負擔的大規模戰力。 YFQ-42A 的命名繼承了美國空軍先前對 GA-ASI 的 XQ-67A 遠程感測站(Off-Board Sensing Station)的命名決策。 XQ-67A 由空軍研究實驗室訂購,用於支援 CCA 策略實施所需概念的開發。 在美國空軍的命名系統中,"X" 代表用於測試和實驗的飛機,"Y" 代表初步生產代表機型,通常用於正式專案立項前,"F" 代表戰鬥機,"Q" 表示無人機。當生產代表機型進入正式生產階段,"Y" 字母將從前綴中移除。 GA-ASI 將在 2025 年 3 月 3 日至 5 日於空戰研討會(Air Warfare Symposium)期間,在 #1003 展位展示 YFQ-42A 的六分之一比例模型。 關於通用原子公司(GA) 通用原子公司是一家國防與多元技術企業,GA及其附屬公司業務遍及五大洲。GA附屬公司生產無人機及空中、太空與海上監視系統、光學通信、數據分析、航空母艦彈射與潛艇系統。GA亦是核聚變研究、下一代核裂變及先進材料技術的領先企業。 欲了解更多信息,請訪問 www.ga-asi.com 。 Avenger、Grey Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 是 General Atomics Aeronautical Systems, Inc. 在美國和/或其他國家註冊的商標。 聯絡資訊

GA-ASI 媒體關係

asi-mediarelations@ga-asi.com



