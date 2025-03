Global Advanced Metals連續15年符合礦產盡職調查審計標準

賓夕法尼亞州博耶敦, 2025年3月3日 - (亞太商訊) - Global Advanced Metals Pty Ltd (GAM)是一家領先的鉭和錫產品生產商,其位於澳大利亞、日本和美國的三家製造工廠成功通過了負責任礦產倡議(RMI)下的負責任礦產保障流程(RMAP)的衝突礦產盡職調查審計。 GAM 在盡職調查和負責任礦產貿易方面取得了新的里程碑。經過2024年8月和9月的審計,RMAP-RMI 認定 GAM 位於日本會津(Aizu)、澳大利亞西澳格林布什(Greenbushes, WA)和美國賓夕法尼亞州博伊爾鎮(Boyertown, Pennsylvania)的工廠符合其針對鉭和錫的審計標準。 要獲得 RMAP-RMI 的合規認證,公司必須成功通過嚴格的第三方冶煉廠運營審計。該審計包括驗證以下內容:遵循經濟合作與發展組織(OECD)的五步盡職調查指南,合理的原產國評估,礦山來源及供應鏈追溯文件,以及廢料來源驗證等多項標準。 GAM 全球供應鏈高級總監愛德華·斯泰克爾(Edward Steckel)表示:“這些成功的審計進一步證明了 GAM 以整體管理體系為核心的礦產盡職調查方法的有效性。GAM 將繼續與負責任礦產貿易公私聯盟(PPA)、負責任礦產倡議(RMI)、經濟合作與發展組織(OECD)多方利益相關者小組等組織合作,推動礦產行業的負責任商業實踐。” RMI-RMAP 的衝突礦產盡職調查審計項目由多個行業(如電子、航空航天、汽車)、政府及其他利益相關方共同領導和支持。下游企業依賴 GAM 等符合標準的冶煉廠,以確保遵守美國《多德-弗蘭克法案》第1502條、歐盟衝突礦產法規及其他適用的無衝突礦產法規。 關於 GAM Global Advanced Metals (GAM)是一家領先的無衝突鉭和錫產品製造商。GAM 擁有全球最大工業級鉭礦資源的獨家開採權,該礦位於澳大利亞西部。GAM 在美國賓夕法尼亞州和日本會津的工廠生產無衝突鉭粉末無衝突鉭粉末和冶金產品,廣泛應用於電子、航空航天、汽車、醫療及化工等行業。此外,GAM 還在澳大利亞西澳格林布什工廠生產錫錠。 GAM 位於日本和美國的冶煉設施最早於2010年在前電子工業公民聯盟(EICC)/全球電子可持續發展倡議(GeSI)的無衝突採購倡議(CFSI)審計計劃下獲得“無衝突”認證,並持續符合當前負責任礦產保障流程(RMAP)的標準。 關於 RBA、RMI 和 RMAP 負責任商業聯盟(RBA),前身為電子工業公民聯盟(EICC)。負責任礦產倡議(RMI),前身為無衝突採購倡議(CFSI)。負責任礦產保障流程(RMAP),前身為無衝突冶煉廠計劃(CFSP)。 聯繫信息

Jean-Paul Meutcheho

Direstor of Sourcing and Corporate Sustainability

jmeutcheho@globaladvancedmetals.com

+1 610-369-8165 來源: Global Advanced Metals



