來源修正：通用原子公司收購北點防務公司

聖地亞哥, 2025年3月3日 - (亞太商訊) - 通用原子公司(General Atomics,GA)今日宣布,其子公司通用原子綜合情報公司(General Atomics Integrated Intelligence, Inc.,GA-III,前身為通用原子英聯邦電腦研究公司)已被收購北點防務公司(North Defense Inc. Inc.,D.S. NPD是訊號情報(SIGINT)分析軟體和感測器整合領域的領先供應商。本次收購將增強GA在快速發展的信號情報領域的能力,使公司能夠為空中、海上、地面和太空平台提供先進的情報、監視和偵察(ISR)解決方案。 從概念到部署,北點防務公司(NPD)提供基於人工智慧(AI)和機器學習(ML)的自主訊號處理和資料分發解決方案,即時提供可執行情報,支援戰術和國家級任務需求。 NPD 總裁布魯斯·貝內納蒂(Bruce Benenati)表示:「加入通用原子公司是一個極佳的機會,使我們能夠在支援國家和戰術用戶的尖端信號情報(SIGINT)解決方案領域發揮更大影響力。作為一個專注於任務的組織,通用原子公司在國防部(DoD)和情報界(IC)的戰術情報方面擁有卓越的業績記錄,這將幫助我們加速創新並大規模部署。此次整合使我們的團隊能夠獲得無與倫比的營運專業知識、資源以及更廣泛的客戶群。我們將攜手合作,為依賴我們支援的人員提供更強大的能力。 」 通用原子綜合情報公司(GA-III)致力於提供一整套「即插即用」的硬體和軟體工具,以滿足任務需求,並在通用原子公司集團內部擴展創新情報能力。 GA-III 總裁布萊恩·拉爾斯頓(Brian Ralston)表示:“將 NPD 技術整合到 GA-III 的一個部門是一次戰略性調整,這將增強通用原子公司快速創新的能力,並通過端到端 ISR(情報、監視和偵察)解決方案為客戶提供更高效、更先進的技術價值。” 在此次交易中,Baird 擔任北點防務公司的獨家財務顧問,Miles & Stockbridge 事務所擔任其法律顧問。 關於通用原子公司與通用原子綜合情報公司 通用原子公司(General Atomics,GA)是一家國防及多元化技術公司,成立於1955年,最初為通用動力公司(General Dynamics)的一個部門,並於1986年被布魯家族(Blue Family)收購。 GA及其附屬公司在五大洲開展業務,生產無人機及機載感測系統、衛星監視設備、高功率雷射、高速動能彈以及能量轉換系統。此外,GA在核融合研究、下一代核分裂技術和先進材料技術方面處於行業領先地位。公司擁有超過800萬平方英尺的工程、實驗室及製造設施,並僱用了超過13,000名員工。 通用原子綜合情報公司(General Atomics Integrated Intelligence, Inc.,GA-III)的能力涵蓋時空資料管理、先進分析、視覺化工具及電腦視覺,同時提供人工智慧(AI)和機器學習(ML)驅動的自動目標辨識服務。這些技術支援國家級、戰術級以及商業/國際應用,並利用商業雲端運算與邊緣運算解決方案,與通用原子航空系統公司(GA Aeronautical Systems)的無人機及機載感測系統實現無縫整合。 媒體聯絡: https://www.ga.com/general-business-inquiries 聯絡方式

