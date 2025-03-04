通用原子公司收購北點防務公司

聖地亞哥, 2025年3月3日 - (亞太商訊) - 通用原子公司（General Atomics，GA）今日宣布，其子公司通用原子綜合情報公司（General Atomics Integrated Intelligence, Inc.，GA-III，前身為通用原子英聯邦電腦研究公司）已被收購北點防務公司（North Defense Inc. Inc.，D.S. NPD是訊號情報（SIGINT）分析軟體和感測器整合領域的領先供應商。本次收購將增強GA在快速發展的信號情報領域的能力，使公司能夠為空中、海上、地面和太空平台提供先進的情報、監視和偵察（ISR）解決方案。

新的 Quadratix 企業將通用原子公司（GA）龐大的軟體團隊和廣泛的系統套件整合在統一的平台下，融合以下解決方案：從概念到部署，北點防務公司（NPD）提供基於人工智慧（AI）和機器學習（ML）的自主訊號處理和資料分發解決方案，即時提供可執行情報，支援戰術和國家級任務需求。 NPD 總裁布魯斯·貝內納蒂（Bruce Benenati）表示：「加入通用原子公司是一個極佳的機會，使我們能夠在支援國家和戰術用戶的尖端信號情報（SIGINT）解決方案領域發揮更大影響力。作為一個專注於任務的組織，通用原子公司在國防部（DoD）和情報界（IC）的戰術情報方面擁有卓越的業績記錄，這將幫助我們加速創新並大規模部署。此次整合使我們的團隊能夠獲得無與倫比的營運專業知識、資源以及更廣泛的客戶群。我們將攜手合作，為依賴我們支援的人員提供更強大的能力。 」

通用原子綜合情報公司（GA-III）致力於提供一整套「即插即用」的硬體和軟體工具，以滿足任務需求，並在通用原子公司集團內部擴展創新情報能力。 GA-III 總裁布萊恩·拉爾斯頓（Brian Ralston）表示：“將 NPD 技術整合到 GA-III 的一個部門是一次戰略性調整，這將增強通用原子公司快速創新的能力，並通過端到端 ISR（情報、監視和偵察）解決方案為客戶提供更高效、更先進的技術價值。”

在此次交易中，Baird 擔任北點防務公司的獨家財務顧問，Miles & Stockbridge 事務所擔任其法律顧問。

關於通用原子公司與通用原子綜合情報公司

通用原子公司（General Atomics，GA）是一家國防及多元化技術公司，成立於1955年，最初為通用動力公司（General Dynamics）的一個部門，並於1986年被布魯家族（Blue Family）收購。 GA及其附屬公司在五大洲開展業務，生產無人機及機載感測系統、衛星監視設備、高功率雷射、高速動能彈以及能量轉換系統。此外，GA在核融合研究、下一代核分裂技術和先進材料技術方面處於行業領先地位。公司擁有超過800萬平方英尺的工程、實驗室及製造設施，並僱用了超過13,000名員工。

通用原子綜合情報公司（General Atomics Integrated Intelligence, Inc.，GA-III）的能力涵蓋時空資料管理、先進分析、視覺化工具及電腦視覺，同時提供人工智慧（AI）和機器學習（ML）驅動的自動目標辨識服務。這些技術支援國家級、戰術級以及商業/國際應用，並利用商業雲端運算與邊緣運算解決方案，與通用原子航空系統公司（GA Aeronautical Systems）的無人機及機載感測系統實現無縫整合。

媒體聯絡： https://www.ga.com/general-business-inquiries

聯絡方式

GA-ASI 媒體關係部

asi-mediarelations@ga-asi.com

資料來源：通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems, Inc.）

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network