來源 General Atomics 通用原子公司推出 Quadratix 軟體企業 全新技術網絡優化各領域的發展

聖地亞哥, 2025年3月3日 - (亞太商訊) - 通用原子公司正重塑其軟體企業布局,將各業務線的技術整合至單一技術網絡,以提供全領域應對能力並實現信息主導權。 全新的 Quadratix 企業將把通用原子公司的龐大軟體團隊與廣泛的系統套件統一整合,匯聚以下領域的解決方案: 自主運作、人工智慧與機器學習

空中情報、監視與偵察

陸基先進感測技術

海基威脅探測

太空任務與衛星運作

網路開發與利用

統一數據融合與可視化 這項全新的跨功能協作旨在促進通用原子公司(GA)所有產品線的互通性,為希望充分利用 GA 深厚專業知識的客戶提供更精簡的選擇。 作為全球最大的私人國防企業之一,通用原子公司數十年來一直在航太與國防技術領域發揮顛覆性影響,擁有超過 1,000 名軟體工程師、程式開發人員及相關專家。全新的 Quadratix 企業將整合公司各附屬部門的軟體研發工作,包括航空系統公司(GA-ASI)、電磁系統集團(GA-EMS)、綜合情報公司(GA-III)及其他通用原子公司資產。 這一舉措為現有及未來的 GA 客戶提供了全新選擇。例如,GA-ASI 所交付的無人機,其行業領先的 Predator® 系列無人飛行系統(UAS)及前瞻性自主飛機,將受益於 GA 其他部門在自主運作、人工智慧(AI)與機器學習(ML)方面的加強協作。 「我們已經超越了單一對應的軟體開發模式,轉向為我們的飛機和客戶提供整合式軟體解決方案,」GA-ASI 執行長林登·布魯(Linden Blue)表示。「我們正在快速推進,通過 Quadratix 這一統一平台將這些解決方案整合在一起,以應對用戶最嚴峻的挑戰。」 GA 的變革性技術持續顛覆全球軍隊應對複雜挑戰和處理不斷演變威脅的方式。從數據處理、開發與傳播,到數據融合與即時態勢感知,我們的垂直整合軟體團隊與硬體工程師緊密合作,構建靈活多變的系統,使其在後端無縫運作。 「Quadratix 橫向整合我們全系列的子系統,以指揮、控制、收集、分類和傳遞信息與情報給客戶,」布魯表示。「Quadratix 源自我們現有的整合網絡與成熟系統與子系統,是 GA 提供信息主導力的端到端解決方案。」 欲了解更多關於 Quadratix 的信息,請訪問 [ https://quadratix.ga.com ]( https://quadratix.ga.com )。 聯絡資訊

GA-ASI Media Relations

asi-mediarelations@ga-asi.com 來源: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.



