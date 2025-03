日清食品（香港）慈善基金連續三年支持食品及營養科學人才

香港, 2025年3月3日 - (亞太商訊) - 日清食品(香港)慈善基金(「慈善基金」)宣布連續第三年支持香港中文大學(「中大」)修讀食品及營養科學的優異學生,並於今天舉行2024-2025日清食品獎學金頒獎典禮,向13位本科及研究生頒發獎學金,以表揚他們在學業上追求卓越、立志成為未來行業領袖。 慈善基金和中大於2022年設立該獎學金,為獲獎學生支付學年的全額學費。獎學金可於年度表現審批後續期,希望能夠為合資格學生於整個修業期提供資助,確保他們能夠專注學業,無須擔心財務負擔。 2024至2025學年四位新的獲獎學生分別為:中大食品及營養科學理學士課程的梁巧雯同學、盧進晞同學和王筱渝同學,以及正就讀博士學位課程的周正明同學。獲得續期獎學金的九位學生分別是:理學士課程的林祉亨同學、岑惠桁同學、陳凱怡同學、許寶玲同學、關嘉怡同學、林淑芬同學、汪葦兒同學,以及正就讀博士學位課程的周丹丹同學和林宇鴻同學。 日清食品(香港)慈善基金主席安藤清隆先生表示:「日清食品相信『食為聖職』,即食品相關行業是神聖的工作,為生命及社會服務。我們與香港中文大學秉持相同價值觀,致力培養傑出且富有愛心的食品行業專業人才,為香港的發展做出貢獻。通過栽培中大食品及營養科學的學生和香港教育大學有志成為教師的精英運動員,我們以食品和體育推廣健康的生活方式。這體現了我們創始人安藤百福先生的『飲食和運動是健康的兩大軸心』的願景。」 香港中文大學副校長陳德章教授於典禮上向慈善基金表達衷心感謝:「日清食品的創始人安藤百福先生是一位富有遠見卓識的領導者,他矢志造福社會,為我們帶來創新技術,並勇於為我們的生活帶來積極的改變。他的精神一直激勵著我們許多人。中大一直致力提供理想學習環境,為社會培育未來領袖。我們感到十分榮幸,日清食品與我們在高等教育發展上,有著共同的願景。」 日清食品獎學金生汪葦兒同學代表全體獎學金生感謝慈善基金和中大設立日清食品獎學金,並致送由13位獲獎學生共同製作的感謝冊予安藤清隆先生。她表示:「這項獎學金讓我們能夠在食品和營養領域無拘無束地追求夢想與抱負。作為日清食品獎學金生,我們秉承創新精神,致力於提出保障全球糧食供應的安全與健康的解決方案,確保食品和營養惠及世界每一個角落。」 圖片說明 日清食品(香港)慈善基金主席安藤清隆先生(中間右)及中大副校長陳德章教授(中間左)今日出席2024-2025日清食品獎學金頒獎典禮。本學年共有13位得獎學生,今年四位新的獲獎學生分別為:(前排由左至右)食品及營養科學理學士課程的梁巧雯同學、盧進晞同學和王筱渝同學,以及正就讀博士學位課程的周正明同學。另外,九名獲得續期獎學金的學生分別是:(後排由左至右)正就讀理學士課程或博士學位課程的林祉亨同學、岑惠桁同學、周丹丹同學、陳凱怡同學、許寶玲同學、關嘉怡同學、林淑芬同學、汪葦兒同學和林宇鴻同學。

關於日清食品(香港)慈善基金 日清食品(香港)慈善基金("慈善基金")於2020年 9月由日清食品有限公司(股份編號: 1475)以信託契約的形式成立。慈善基金致力推動教育、教學、學習、藝術、科學和學術研究、援助有需要人士及進行惠及香港社區的慈善工作。



