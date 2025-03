Monday, 3 March 2025, 17:21 HKT/SGT Share: 奇瑞汽車遞表港交所:全球化與新能源轉型雙輪驅動 開啟新一輪價值躍升

香港, 2025年3月3日 - (亞太商訊) - 隨著全球汽車工業向電氣化、智能化方向升級,中國汽車品牌正以驚人的速度崛起,成為全球市場的重要參與者。其中,奇瑞汽車作為中國自主品牌頭部企業,更是這一過程的重要推動者。2月28日,奇瑞汽車向港交所遞交上市申請,開啟國際資本化新征程,有望成為近年來港股市場最大體量的車企IPO之一。 奇瑞汽車主要設計、開發、製造和銷售多樣化且不斷擴展的乘用車產品組合,通過多年行業創新及國際深耕,已發展成為全球領先的乘用車公司。根據弗若斯特沙利文的資料,以截至2024年9月30日止九個月的銷量計算,公司是中國第二大自主品牌乘用車公司和全球第十一大乘用車公司。 自主乘用車龍頭 國內國外市場齊發力 奇瑞汽車成立於1997年,經過近30年的發展,積累了全面的體系化能力和深厚的技術專長,為其打造強勁的產品力奠定了堅實根基,使其能夠根據市場趨勢,不斷推出符合市場需求的產品,形成奇瑞、捷途、星途、iCAR和智界5大定位不同消費群體的品牌,受到了消費者的廣泛認可。根據全球消費者洞察和市場研究公司君迪的排名,在2023年和2024年中國新車質量研究中,奇瑞品牌連續兩年位居中國自主乘用車品牌第一。 於中國市場,奇瑞汽車凭借领先的產品力、多元化的產品組合和強大的品牌勢能,實現銷量的持續增長。2024年9月30日首九個月,公司中國乘用車銷量同比增長61.9%,新能源汽車銷量同比增長246.5%,同期燃油車和新能源汽車銷量的同比增速位居中國前十大乘用車公司之首。 於國際市場,奇瑞汽車早在2001年就開始業務出海,經過二十餘年的佈局,已在全球範圍建立研發、生產及銷售網絡,實現了從「產品出口」到「本地化運營」的進階。依託全球佈局的产业链,奇瑞汽車能夠為當地市場提供定制化的產品和服務,使其能夠在不同市場實現快速擴張。根據弗若斯特沙利文的資料,自2003年起,公司連續22年在中國自主品牌乘用車公司中乘用車出口量排名第一,在歐洲、南美、中東等多個主要乘用車市場的銷量中名列前茅。 擁抱新能源行業發展機遇 加速釋放業績彈性 當前,全球汽車行業正加速向新能源、智能化方向轉型。根據弗若斯特沙利文預計,全球新能源汽車滲透率將由2023年18.9%提升至2030年47.0%。奇瑞汽車積極擁抱行業趨勢,從技術、產品序列多方面佈局,不斷完善新能源車型矩陣,完成新能源品牌矩陣向高端拓展,進一步提升了品牌價值。2024年首九個月,公司新能源汽車銷量同比增長231.7%,在全球前二十大乘用車公司中排名第一。 新能源領域的佈局不但豐富了奇瑞汽車的產品矩陣,也為其業績增長提供了強大動力。2022年、2023年以及2024年首九個月,公司收入分別為926.2億元(「人民幣」,下同)、1,632.1億元及1,821.5億元,2023年及2024年前9個月同比分別增長76.2%及67.7%;實現利潤分別為58.1億元、104.4億元及113.1億元,2023年及2024年首九個月同比分別增長79.9%及58.5%。隨著奇瑞汽車新能源業務的持續推進,其或將釋放更大的業績彈性。 總體而言,作為中國自主品牌的領軍者,奇瑞汽車通過多元化的品牌戰略、全球化的市場佈局和新能源轉型,已成為中國汽車工業的一張名片。此次赴港上市,不僅是公司從「市場全球化」邁向「資本全球化」的重要一步,也是中國汽車工業全球化進程中的關鍵里程碑,有望給整個中國汽車行業帶來積極而深遠的影響。



