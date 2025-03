Monday, 3 March 2025, 21:17 HKT/SGT Share: 奇瑞汽車擬來港上市 或成近年汽車行業最大IPO

香港, 2025年3月3日 - (亞太商訊) - 近年來,中國汽車產業鏈在資本市場上動作頻頻,諸多重量級 IPO 相繼登場。從「蔚小理」造車新勢力到地平線等智駕領域明星企業,再到寧德時代,中國汽車產業的資本化進程不斷加速。2月28日,國內唯一未上市的大型汽車集團奇瑞汽車正式向港交所遞表,擬在主板掛牌。中金、華泰及廣發擔任聯席保薦人。 奇瑞汽車是中國自主品牌乘用車的領軍企業之一,以截至2024年9月30日止九個月的全球銷量計算,是中國第二大自主品牌乘用車公司和全球第十一大乘用車公司。若成功在港上市,奇瑞汽車預計將成為近年來汽車行業體量最大的 IPO。 構築多元產品矩陣,推動品牌持續攀升 在汽車行業,產品力是品牌價值的核心。憑藉多年業務深耕所積累的技術專長及業務能力,奇瑞汽車構築了多元化的產品矩陣,擁有奇瑞、捷途、星途、iCAR和智界五大品牌。 其中,奇瑞品牌以高性價比和廣泛適用性,奠定了堅實的市場基礎;捷途聚焦旅行+概念,開拓細分市場;星途主打高端智能,進一步提升品牌形象;iCAR 專注新能源個性化,滿足年輕群體的獨特需求;智界則主攻新能源高端市場。各品牌定位清晰,相互補充,共同構成奇瑞汽車強大的品牌矩陣,並呈持續攀升之勢。 根據全球消費者洞察和市場研究公司君迪的排名,在2023年和2024年中國新車質量研究中,奇瑞品牌連續兩年位居中國自主乘用車品牌第一。從銷量數據來看,奇瑞汽車各品牌均呈現出強勁的增長態勢。2024 年首九個月,奇瑞品牌銷量同比增長 36.0%,捷途品牌銷量更是實現翻倍增長,星途、iCAR 和智界也都在各自細分市場取得顯著突破。不僅如此,品牌力的提升還讓奇瑞汽車在乘用車行業競爭加劇的背景下,實現更高的產品定價。2024年首九個月,公司平均整車銷售單價較2022年度增長32.9%。 全球化戰略大獲成功,深入打開海外市場 在車企出海浪潮中,奇瑞汽車同樣走在前列。公司早在 2001 年就開啟出海步伐,已在全球範圍內建立了研發、生產和銷售網絡。 研發方面,公司已在歐洲、南美及北美以及東南亞建立研發中心,深入了解當地市場需求和技術趨勢。生產方面,在亞洲、歐洲、非洲及南美洲等海外市場擴大產能,提升市場回應速度。此外,公司還建立了廣泛且有效的銷售網絡,截至2024年9月30日,擁有1,075家海外經銷商,排名中國自主品牌乘用車公司前列。 這種「從研發到生產再到銷售」的全鏈路佈局,既為奇瑞汽車在海外市場贏得先發優勢,更使其成為中國汽車品牌出海的典範。自2003年起,奇瑞汽車連續22年乘用車出口量排名中國自主品牌乘用車公司第一。2024年首九個月,奇瑞汽車海外市場收入占比達44.0%,佔據近半壁江山。在歐洲、南美和中東及北非地區,奇瑞汽車乘用車銷量位列中國自主品牌乘用車公司第一。 此次奇瑞汽車赴港上市,對中國汽車產業發展意義重大。它不僅是奇瑞汽車走向資本國際化的重要里程碑,也代表著中國汽車的全球化之路又邁出堅實一步。通過IPO,公司將構建國際化資本運作平台,提升品牌國際影響力,助力公司持續打造中國汽車品牌出海的優秀樣本,推動中國汽車產業在全球市場上不斷向前。



