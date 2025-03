Monday, 3 March 2025, 21:16 HKT/SGT Share: 蜜雪集團創香港新股IPO紀錄 公開發售認購火爆

香港, 2025年3月3日 - (亞太商訊) - 今日,全球現製飲品龍頭企業蜜雪集團(2097.HK)登陸港股資本市場,2月21至2月26日招股期間,認購情況十分火爆。此次IPO,認購倍數高達5258.21倍,認購金額達1.82萬億港元,暗盤交易早段升逾三成,創下港股市場新股認購的歷史新高,成為港股史上最大凍資王。 支撐門店增長的商業邏輯:「供應鏈深耕-價值普惠-生態共贏」 蜜雪集團自2012年設立第一家中央工廠起,便將供應鏈建設視為「難而正確」的長期戰略,並將資源投向田間地頭,實現原料成本控制與農戶收益保障的雙向賦能。截至2024年9月30日,公司與合作種植基地相關的供應商超過120家,在河南、海南、廣西、重慶、安徽擁有五大生產基地,總佔地面積約79萬平方米,年綜合產能達到約165萬噸。通過規模化採購與自產,公司2023年的核心原料採購成本得到有效控制,如奶粉和檸檬,較同行業平均分別低約10%及20%以上。得益於此,蜜雪集團在2023年以約11.3%的終端零售額份額和32.7%的飲品出杯量份額在中國現製飲品行業中排名第一。 蜜雪集團憑藉其完善的供應鏈體系,為加盟商提供了穩定優質的原材料供應,有力地支持了公司的持續擴張。截至2024年9月底,公司加盟商數量達到約1.98萬,其中約42%的加盟商經營多家門店。截至2024年12月31日,蜜雪集團在全球共擁有46,479家門店,成為全球最大的現製飲品企業,業務規模的快速擴張充分證明了市場對公司「供應鏈深耕-價值普惠-生態共贏」商業邏輯的高度認可。 「甜蜜」背後的經營哲學:蜜雪集團的「變與不變」 從鄭州街頭的一家小店成長為全球現製飲品行業的龍頭企業,蜜雪集團的成功源於對「變與不變」的精準把握。蜜雪集團始終以「讓全球每個人享受高質平價的美味」為使命,為消費者提供高性價比的產品。公司聚焦於「高質平價」的主賽道,將更多資源投入到核心產品的研發與優化中,打造出如冰鮮檸檬水、新鮮冰淇淋、珍珠奶茶等眾多常青款產品。在常青款產品基礎上,公司還根據對消費者喜好的洞察及市場趨勢,定期推出符合時令和地域特色的季節性及區域性飲品,滿足了消費者多樣化的需求。 堅守初心的同時,蜜雪集團也在完善管理標準並拓展市場邊界,用「不變」的價值觀駕馭「變化」的市場趨勢。公司引入國際化標準,建立了全程追溯體系,從采購、生產到門店的每個環節都對原材料進行全面檢測,確保產品的安全與品質。同時,公司也預見到中國市場對現磨咖啡產品日益增長的需求,於2017年推出了現磨咖啡品牌「幸運咖」,延續了蜜雪冰城「高質平價」的品牌基因,以平價策略進軍現磨咖啡市場。除此以外,公司還於2018年推出了超級IP「雪王」,開發盲盒、零食等周邊產品,拉近與消費者的距離。 蜜雪集團在港股IPO中的火熱認購表現,充分印證了市場對其未來發展的高度認可。憑藉其獨特的商業邏輯及經營哲學,蜜雪集團展現出的強大競爭力將持續引領全球現製飲品行業的發展浪潮,為投資者帶來更具期待的回報。



