蜜雪集團在港上市 開啟打造全球化百年品牌璀璨新途

香港, 2025年3月3日 - (亞太商訊) - 全球最大的現製飲品企業蜜雪集團(2097.HK)今日在港交所主板正式掛牌上市,迎來了其全球化征程的新階段。是次IPO,蜜雪集團最終公開發售股份超購5200倍,獲約1.82萬億孖展申購,成為港股史上新任凍資王。 扎實品牌力:精準洞察消費需求,雙品牌戰略鞏固市場 自1997年創立以來,公司憑藉對消費者需求的精准洞察和持續的品牌建設投入,逐步成長為全球最大的現製飲品企業(按門店數記)。截至2024年12月31日,憑藉利益與共的加盟模式,蜜雪集團在全球開設了46,479家門店。旗下品牌「蜜雪冰城」以高性價比的產品策略,吸引了廣泛的消費群體。2017年,公司進一步拓展業務,創立現磨咖啡品牌「幸運咖」,開啟雙品牌戰略,進一步鞏固其在現製飲品市場的領先地位。 在國內市場,蜜雪冰城憑藉「高質平價」的價值主張和深入人心的「甜蜜與愛」的品牌文化,迅速成為家喻戶曉的國民品牌。截至2024年9月30日,「蜜雪冰城」的註冊會員數達到約3.15億。截至2025年2月11日,「蜜雪冰城」在微信、抖音、快手、小紅書、微博、嗶哩嗶哩等六大社交平台共擁有約4,700萬粉絲,為中國現製飲品行業之首。 在海外市場,蜜雪集團的全球化戰略同樣取得了顯著成效。「蜜雪冰城」已成功入駐印尼、越南、馬來西亞等11個海外國家和地區,門店數量持續增長,品牌影響力不斷擴大。根據灼識諮詢的報告,按截至2023年12月31日的門店數計,「蜜雪冰城」已經成為東南亞市場最大的現製茶飲品牌。 新時期戰略:踐行可持續發展,鑄全球化百年品牌 過去二十多年來,憑著對簡單和專注的長期堅持,蜜雪集團打造了強大和成功的品牌。未來,蜜雪集團將以香港上市為新的起點,把握時代變化,繼續踐行可持續發展,全力開啟打造全球化百年品牌的嶄新征程。 根據規劃,蜜雪集團將針對旗下兩大不同特色的品牌展開戰略佈局。對於「蜜雪冰城」品牌,公司將通過進一步開拓新的市場和深耕現有市場相結合的方式,覆蓋更廣泛的消費人群。同時,公司將充分利用強大的供應鏈體系及運營能力,加速品牌「幸運咖」在全國範圍內的門店佈局,推動兩大品牌協同發展,進一步鞏固在全球現製飲品行業的龍頭地位。 同時,蜜雪集團將持續提升供應鏈體系的廣度和深度,打造更加敏捷高效的物流體系,持續穩健地投資建設產能,并加大以新技術、新材料驅動的研發創新。公司將進一步致力於打造更加豐富、靈活、全球化的供應鏈平台,特別是計劃在東南亞建立一個多功能供應鏈中心,以便於更加有力的支持海外業務發展需求。此外,公司還將利用數字化和智能化賦能各個業務環節,提升經營效率和質量,並持續深耕品牌IP,豐富「雪王」IP文化內涵、挖掘文化潛力,成就獨樹一幟的全球文化符號。 隨著此次香港上市的成功,蜜雪集團站在了新的歷史起點。憑藉強大的品牌基礎、雙品牌戰略以及全球化市場佈局,相信蜜雪集團將通過持續創新、優化供應鏈、深耕品牌文化以及推動數字化轉型,進一步為全球消費者帶來更多優質的產品和服務,為中國品牌的國際化發展貢獻更多力量。



