華領醫藥榮獲上海市創新型企業總部授牌

香港, 2025年3月3日 - (亞太商訊) - 2月27日,第二批上海市創新型企業總部授牌儀式在滬舉行,上海市市委副書記、市長龔正為49家創新型企業總部授牌,華領醫藥榮列其中。公司創始人、首席執行官陳力博士上台接受授牌,並作為企業代表進行發言。 (上海市市委副書記、市長龔正為創新型企業總部授牌) 創新型企業是上海現代化產業體系的重要組成部分,是上海高品質發展的活力所在。近年來,上海創新型企業加快發展壯大,對產業帶動作用明顯。此次授牌企業來自集成電路、生物醫藥、人工智能、數字經濟、戰新綜合等重點產業領域,入選企業均呈現出創新引領性強、發展活力強勁、集聚發展明顯的特徵。 (上海市創新型企業總部銅牌) 華領醫藥立足上海、放眼全球,借助中國醫藥監管體系改革春風,利用上海營造的醫藥研發、生產和營商環境等創新藥全鏈條產業環境,不斷加速推動創新成果的轉化和落地。歷時十年,公司自主開發了全球首創、中國首發,具有全球全新靶點和全新機制的國家一類新藥 - 葡萄糖激酶激活劑(GKA)多格列艾汀(商品名:華堂寧®)。 2022年9月,多格列艾汀獲得中國國家藥品監督管理局的上市批准,用於治療2型糖尿病,為全球範圍內首個獲批上市的GKA,也成為世界衛生組織(WHO)認定的第十類糖尿病治療藥物。2023年底,多格列艾汀成功進入「國家醫保藥品目錄」,大大提高了這一創新藥物的患者可及性和可負擔性。 作為GKA領域的全球創新領跑者,華領醫藥在研發期間和上市後多次獲得國家級獎勵、承擔國家重大項目,其中包括,連續入選國家科技部「十二五」和「十三五」重大新藥創制專項、中國藥學會科學技術獎一等獎等。 目前,華領醫藥正在積極開展第二代GKA和固定複方製劑的開發,以期在糖尿病及其併發症,如肥胖、糖尿病腎病等領域,為中國乃至全球患者帶來更多的創新好藥。 (陳力博士作為企業代表發言) 陳力博士在授牌儀式中代表企業進行了發言,他表示:「恰逢上海加速科創中心建設、全力推動戰略性新興產業升級發展的新時代新征程,華領醫藥被認定成為上海市創新型企業總部,是對企業過往的肯定,也是對企業未來發展的鞭策和鼓勵。華領醫藥將堅持概念創新、技術創新和模式創新的優勢,不斷開拓進取,為上海科創中心建設和生物醫藥產業創新發展貢獻力量。」 此次獲授 「上海市創新型企業總部」,對華領醫藥而言,不僅是一份榮譽,更是一份責任與使命。未來,華領醫藥將以此為契機,持續加大創新投入和成果轉化能力,不斷提升國際競爭力,為患者提供更多優質的創新藥物和治療方案,助力上海生物醫藥產業邁向更高峰,推動「健康中國」戰略建設。 關於華領 華領醫藥(「本公司」)是一家總部位於中國上海的創新藥物研發和商業化公司,在美國、中國香港設立了公司。華領醫藥專注於未被滿足的醫療需求,為全球患者開發全新療法。華領醫藥滙聚全球醫藥行業高素質人才,融合全球創新技術,依托全球優勢資源,研究開發突破性的技術和產品,引領全球糖尿病醫療創新。公司核心產品華堂寧®(多格列艾汀片)以葡萄糖感測器葡萄糖激酶為靶點,提升2型糖尿病患者的葡萄糖敏感性,改善患者血糖穩態失調。2022年9月30日,華堂寧®已獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)的上市批准,用於單獨用藥或者與二甲雙胍聯合用藥,治療成人2型糖尿病。對於腎功能不全患者,無需調整劑量,是一款可用於腎功能損傷的2型糖尿病患者的口服降糖藥物。 詳情垂詢

華領醫藥

網址:www.huamedicine.com

投資者

電郵:ir@huamedicine.com

媒體

電郵:pr@huamedicine.com



