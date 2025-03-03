聯想控股料2024全年虧損收窄或扭虧為盈

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|Monday, 3 March 2025, 12:03 HKT/SGT
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香港, 2025年3月3日 - (亞太商訊) - 據財華網報道，2月28日，聯想控股（3396.HK）發佈正面盈利預告，公司董事會對截至2024年底之未經審核綜合管理賬目作出初步審閱，預期2024年度歸母淨利潤介乎虧損約8億元至盈利約3億元（人民幣，下同），同比2023年度有大幅收窄或扭虧為盈。
據公告顯示，公司2024年度業績改善的主要原因之一是旗下聯想集團業績同比大幅增長。過去一年，聯想集團專注於混合式人工智能，在AIPC發展浪潮中佔得先機。根據其二零二四/二五年三季報，聯想集團純利同比增長106%，收入同比增長至188億美元，創過去三年最高季度銷售額，同時其三個業務的收入均連續第三個季度實現雙位數同比增長。聯想控股作為其母公司，在AI領域的佈局亦處於行業前列，目前擁有橫跨「AI基礎層-技術層-模型層-平台層-應用層」的全棧佈局，已累計投資AI企業超250家。
人工智能領域已逐步發展至新階段，近期北京、上海、深圳等地區相繼出台政策，將「具身智能」列為AI重點發展方向，其中智能機器人領域尤為受到資本市場關注。聯控體系持續把握相關機遇，已佈局超20家機器人領域公司，其中不乏極具發展潛能的明星企業，如擁有3C行業產倉一體化解決方案的海柔創新、在感知運動和算法結合方面優勢領先的逐際動力、採用本體感知驅動器技術路線的星動紀元、機器人具備強大抓取能力的跨維智能等。
2024年AI領域迎來顯著爆發期，港股升勢強勁，恆生科技指數全年升幅累計高達18.7%。聯想控股自身與旗下成員企業數年來在AI領域持續佈局，隨著資本市場的明顯回暖以及AI科技浪潮的進一步升溫，其投資項目的公允價值亦將得到進一步顯現。
話題 Press release summary
部門 电子产品, Funds & Equities, Venture Capital & PE
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