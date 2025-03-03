SAP任命原欣為大中華地區總裁



北京, 2025年3月3日 - (亞太商訊) - SAP 今日宣佈，任命原欣為大中華地區總裁，全面負責 SAP 在該市場的業務營運，全力推動 AI 和雲戰略在大中華地區的深化，助力企業加速數碼轉 型，實現業務的可持續增長。她還將進一步拓展 SAP 在大中華地區的市場佈局與生態建 設，以滿足不同行業客戶不斷升級變化的需求。 SAP宣佈任命原欣為大中華地區總裁。 SAP 亞太區總裁 Simon Davies 表示：「SAP 正通過 SAP Business Suite 將 AI、實時數據 整合到全面的企業應用中，助力企業邁向下一增長階段。大中華地區作為全球最具活力和 潛力的市場之一，擁有龐大的企業群體和豐富的行業應用場景。SAP 始終堅定不移地致 力於大中華市場的長期發展。我相信原欣豐富的行業經驗和戰略領導力，將進一步推動 SAP 在該市場的成功發展，助力企業加速邁向數碼化未來。」 SAP 大中華地區總裁原欣表示：「我很高興加入 SAP。當前，數碼轉型已成為企業實現 可持續增長和提升競爭力的關鍵路徑。AI 與雲作為數碼轉型的核心驅動力，正在重塑企業的運營模式和市場格局。我期待與團隊和合作夥伴攜手，利用 SAP 的雲套件和商業 AI，賦能企業釋放數碼化潛能，共創高質量發展新格局。」



原欣曾在多個全球科技巨頭公司工作，擁有 27 年的深厚領導經驗，在利用雲和企業解決 方案推動轉型方面積累了卓越的實踐。加入 SAP 之前，原欣曾擔任微軟中國總裁，負責 公司的企業業務、合作夥伴生態系統和雲業務。在此之前，原欣曾擔任 VMware 大中華 區首席執行官。此外，她曾在甲骨文和 Hyperion 擔任多個領導職位，涵蓋銷售管理、諮 詢服務和業務拓展。



作為備受認可的行業領導者，原欣曾入選《財富》中國和《福布斯》中國「最具影響力的 女性商業領袖」榜單。她始終充滿熱忱、極具使命感，致力於打造創新且高效的團隊，並 倡導多元、協作的職場環境。原欣擁有電腦學士學位和經濟學碩士學位。



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