SAP任命原欣為大中華地區總裁

北京, 2025年3月3日 - (亞太商訊) - SAP 今日宣佈，任命原欣為大中華地區總裁，全面負責 SAP 在該市場的業務營運，全力推動 AI 和雲戰略在大中華地區的深化，助力企業加速數碼轉 型，實現業務的可持續增長。她還將進一步拓展 SAP 在大中華地區的市場佈局與生態建 設，以滿足不同行業客戶不斷升級變化的需求。
SAP 亞太區總裁 Simon Davies 表示：「SAP 正通過 SAP Business Suite 將 AI、實時數據 整合到全面的企業應用中，助力企業邁向下一增長階段。大中華地區作為全球最具活力和 潛力的市場之一，擁有龐大的企業群體和豐富的行業應用場景。SAP 始終堅定不移地致 力於大中華市場的長期發展。我相信原欣豐富的行業經驗和戰略領導力，將進一步推動 SAP 在該市場的成功發展，助力企業加速邁向數碼化未來。」
SAP 大中華地區總裁原欣表示：「我很高興加入 SAP。當前，數碼轉型已成為企業實現 可持續增長和提升競爭力的關鍵路徑。AI 與雲作為數碼轉型的核心驅動力，正在重塑企業的運營模式和市場格局。我期待與團隊和合作夥伴攜手，利用 SAP 的雲套件和商業 AI，賦能企業釋放數碼化潛能，共創高質量發展新格局。」