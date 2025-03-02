香港國際鑽石、寶石及珍珠展今天開幕 國際珠寶展周二登場



- 第11屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展今天揭幕，一連五日（3月2至6日）展示各式珠寶原材料

- 第41屆香港國際珠寶展於3月4至8日舉行，揭示產品新趨勢，包括輕奢珠寶、男士及中性珠寶、可持續發展及珠寶科技等

- 兩展雲集超過40個國家及地區、約4,000家參展商，產品涵蓋原材料、珠寶成品、設計師品牌、黃金首飾，以至鑲嵌組件、產品包裝，及鑑別儀器和技術等，應有盡有

- 舉辦逾30場活動，題目涵蓋人工智能助驗證寶石、珍珠鑑定、可持續發展等熱門議題，引領行業把握新興趨勢 香港, 2025年3月2日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第11屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展今天起一連五日在亞洲國際博覽館舉行，為買家搜羅頂級鑽石、寶石及珍珠原材料。今天下午舉行的開幕典禮，由香港特別行政區政府商務及經濟發展局局長丘應樺擔任主禮嘉賓。另外，專門展示珠寶首飾成品的第41屆香港國際珠寶展則於3月4至8 日在灣仔香港會議展覽中心舉行。 香港貿發局副總裁張淑芬表示：「珠寶雙展深受環球展商愛戴，今年吸引來自超過40個國家和地區、約4,000家參展商參與，近七成來自香港以外地區，足證香港國際化及作為會議展覽中心的優勢。作為全球領先的一站式珠寶業採購平台，雙展不但網羅裸鑽、彩鑽、散石、珍珠等原材料，還有珠寶成品、高級訂製珠寶、設計師品牌，甚至鑲嵌組件、產品包裝、鑑別儀器和技術等，可謂應有盡有，因此每年都吸引世界各地的專業買家到來採購。」 香港貿發局珠寶業諮詢委員會主席周允成表示：「今次珠寶雙展以『譜奏閃爍樂章』為主題，並延續『兩展兩地』成功模式舉行，提供各式各樣的優質原材料及珠寶首飾，同時為買家及展商帶來一系列珠寶匯演，研討會及論壇，相信有助業界在當前的競爭激烈的市場把握商機。」 國際鑽石、寶石及珍珠展集結環球珍稀瑰寶 今屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展設有20個來自不同國家、地區及行業的展館，當中備受買家歡迎的日本（珍珠）館將雲集近百展商，並再度帶來無與倫比的珍珠產品，包括高質的Akoya珍珠，以展示其珍珠養殖和加工技藝。斯里蘭卡館則有逾30個展商，當地以明亮的藍寶石聞名，且不少珍品都是未經熱處理或加工。 同時，香港國際鑽石、寶石及珍珠展的三大產品區網羅各地的頂級鑽石、珍珠、寶石和珠寶原材料，包括「美鑽精粹廊」（Hall of Fine Diamonds）匯聚不同尺碼、切割及顏色的鑽石、「自然瑰寶」（Treasures of Nature）展出紅、藍寶石、翡翠等天然寶石，以及「海洋瑰寶」（Treasures of Ocean）帶來多個產地的珍珠。當中印度展商Fine Star Jewellery & Diamond Pvt Ltd（展位：AWE 5-D23）展示具有GIA認證並逾30卡的黃鑽。美國展商Emco Gem Inc.（展位：AWE 7-H01）帶來介乎9 - 15卡的優質哥倫比亞祖母綠寶石；香港展商HYT International HK Limited（展位：AWE 9-A23）展示來自澳洲的1.5卡心形切割的粉紅鑽石，色澤獨特且浪漫精緻。香港展商Ocean Flame Limited（展位：AWE 1-A28）則帶來在加勒比海天然形成的珍貴海螺珍珠，擁有獨特火焰紋理，深受收藏家追捧。 珠寶雙展引領新趨勢 黃金鑲嵌珠寶注新動力 珠寶雙展一直緊貼市場脈搏，國際金價持續上升，金飾業乘勢開拓新機遇。黃金鑲嵌珠寶、創新時尚的金飾設計，以及結合傳統工藝與文化元素的款式正為金飾市場注入新動力。今屆珠寶展迎來全新的「黃金首飾」展區（Gold Jewellery），展現款式新穎、工藝精湛的金飾。同時，珠寶展請來周生生集團國際有限公司董事及副總經理周允成，以及馬來西亞金鑽珠寶商公會聯合總會總會長拿督謝扶佑，探討大中華地區及馬來西亞的黃金首飾市場發展。 此外，設計新穎與年輕化的輕奢珠寶漸成新趨勢，珠寶展因應潮流帶來最新產品。男士穿戴珠寶的潮流亦成為業界的藍海市場，今年有近200家展商在珠寶展提供男士珠寶，並請來獲獎珠寶設計師兼珠寶品牌AMEDEO by R.F.M.A.S.創辦人Amedeo Scognamiglio主持研討會，探討輕奢魅力以及男士珠寶的發展。 在珠寶科技方面，珠寶展的香港展商Firstpower Machinery Limited（展位：CEC 5F-C22）將介紹有氧超快速3D打印機，其高速打印功能可提高鑄造效率，以配合大量訂製。意大利展商Doma Automation Srl（展位：CEC 5F-C19）則帶來可製作360° 動畫的拍攝儀器，以助業界捕捉電子商務的機遇。 可持續發展漸受珠寶市場關注，不少珠寶雙展的參展商已獲得責任珠寶業委員會（Responsible Jewellery Council, RJC）的認證，承諾實踐可持續發展。香港國際鑽石、寶石及珍珠展有展商採用環保切割技術達至零排放。香港國際珠寶展有部份展商採用再生金屬以減少消耗原料，並積極實施有利於環境的技術和工藝，包括使用先進的鑄造和拋光設備，減少浪費和能源消耗，展會期間更有研討會探討 ESG及ISO珠寶認證如何有助行業實現可持續發展，講者包括英國公司GEMFIELDS的企業社會責任總監Edward Johnson等。 逾30場活動剖析市場動態 珠寶雙展期間將舉行超過30 場珠寶行業講座、珠寶匯演、交流酒會等活動，讓參加者掌握鑑定技術、珠寶科技、可持續發展等最新的行業趨勢，部分精彩活動包括： 日期 主題 研討會內容 3月3日

（星期一） 珠寶鑑定及科技(亞博館) GIA珍珠鑑定與分級 美國寶石研究院(GIA)將介紹珍珠檢測方法，以及相關評估系統和分級報告，讓與會者掌握珍珠鑑定與分級的應用標準 3月6日

（星期四） 珠寶鑑定及科技(會展) 區塊鏈+AI解密未來：以科技守護寶石的真相 古寶琳寶石鑑定所(Gübelin Gem Lab)講解如何應用多項突破性技術來建立更一致與可靠的標準，包括以AI驅動的「Gemtelligence」技術以及如何運用區塊鏈技術與物理追蹤標記，提升市場透明度，讓經銷商與消費者得以驗證材料的溯源資訊 男士／中性珠寶(會展) 男士及輕奢珠寶魅力 由獲獎珠寶設計師兼珠寶品牌AMEDEO by R.F.M.A.S.創辦人Amedeo Scognamiglio及貿發局環球市場研究團隊首席經濟師曾詩韻女士，一同探討輕奢珠寶及男士珠寶的最新趨勢 男士／中性珠寶(會展) 戒指的歷史 L'ÉCOLE珠寶藝術學院代表將從戒指入手，探討輕奢魅力及男士珠寶的發展 3月7日

（星期五） 可持續發展(會展) 透過ESG和ISO認證實現可持續性和信任標記 ISO 認證專家張展強以及遠道由英國GEMFIELDS公司來的企業社會責任總監Edward Johnson講解珠寶業的ISO及ESG認證最新發展 珠寶鑑定及科技(會展) GIA彩色寶石報告：處理及顏色術語解析 美國寶石研究院(GIA)講解寶石的熱處理細節，以及介紹全新針對祖母綠填充物的鑑定服務 數碼平台全天候便利買家覓商機 作為全球領先的一站式珠寶業採購平台，今年珠寶雙展繼續沿用「展覽+」（EXHIBITION+）線上線下融合模式，讓企業延伸實體展中的洽商至網上智能配對平台。當中「商對易」（Click2Match）的人工智能會為展商及買家提供線上商貿配對。在場買家則可利用「掃碼易」（Scan2Match）掃描展商的二維碼，於展會期間或之後隨時隨地於線上洽談。買家亦可以通過「香港貿發局商貿平台」流動應用程式（HKTDC Marketplace App）及兩展的官方網頁，預先完成登記及認證買家證，大大提升進場及採購效率。 另外，大會安排免費穿梭巴士，接載買家往返亞洲國際博覽館及市區（包括灣仔香港會議展覽中心）。今年大會還加強穆斯林友善措施，包括在兩個展覽場館分別設有祈禱室、提供免費接駁巴士往返清真寺、提供穆斯林友善酒店和餐廳名單，以及與香港旅發局合作提供特色導賞團等，鼓勵穆斯林買家來港採購。 圖片下載︰https://bit.ly/4kj28QP 香港特別行政區政府商務及經濟發展局局長丘應樺（前排右四）、香港貿發局總裁方舜文（前排左四）、香港貿發局珠寶業諮詢委員會主席周允成（前排左三）、香港貿發局香港國際珠寶展及香港貿發局香港國際鑽石、寶石及珍珠展籌備委員會主席馬墉宜（前排右三）及一眾嘉賓，出席今日（3月2日）舉行的第11屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展開幕典禮。 香港特別行政區政府商務及經濟發展局局長丘應樺致開幕辭。 香港貿發局珠寶業諮詢委員會主席周允成致歡迎辭。 香港國際鑽石、寶石及珍珠展及香港國際珠寶展今年共吸引來自超過40個國家及地區、約4,000家參展商參與。 香港國際鑽石、寶石及珍珠展設有20個來自不同國家、地區及行業的展館，並設有三大高端產品區 -「美鑽精粹廊」（Hall of Fine Diamonds）、「自然瑰寶」（Treasures of Nature）及「海洋瑰寶」（Treasures of Ocean），網羅環球頂級鑽石、珍珠、寶石和珠寶原材料。 美國展商Emco Gem Inc. 帶來介乎9 - 15卡的優質哥倫比亞祖母綠寶石。 香港展商Ocean Flame Limited帶來在加勒比海天然形成的珍貴海螺珍珠，擁有獨特火焰紋理。 展會資料： 香港國際鑽石、寶石及珍珠展 展覽日期 開放時間 2025年3月2 (星期日) 上午10時30分至下午6時30分 2025年3月3至5日 (星期一至三) 上午10時至下午6時30分 2025年3月6日 (星期四) 上午10時至下午5時30分 展覽地點 香港大嶼山香港國際機場亞洲國際博覽館 記者登記處及新聞中心 新聞界代表請攜同名片及記者證到亞洲國際博覽館東大堂入口（3號展館對面電梯旁），或到新聞中心（2樓201C會議室）即場辦理記者入場證** **基於保安理由，記者須出示工作證及身份證或護照登記，方能辦理記者證，持大會發出記者證入場前，保安人員亦會要求出示身份證明文件，以確認身份。請預留足夠時間辦理記者證及入場。 相關網頁 香港國際珠寶展 香港國際鑽石、寶石及珍珠展 展覽網頁 http://hkjewelleryshow.hktdc.com/tc http://hkdgp.hktdc.com/tc 精選產品 https://bit.ly/4hE1ifz 展會活動 https://www.hktdc.com/event/hkjewellery

/tc/intelligence-hub https://www.hktdc.com/event/hkdgp/tc/intel

ligence-hub 兩展穿梭巴士安排 https://www.hktdc.com/event/hkjeweller

y/tc/travel-to-fairground-hkcec https://www.hktdc.com/event/hkdgp/tc/trav

el-to-fairground-awe 香港貿發局新聞中心：http://mediaroom.hktdc.com/tc 傳媒查詢 香港貿易發展局傳訊及公共事務部： 夏妙婷 電話：(852) 2584 4575 電郵：sharon.mt.ha@hktdc.org 張希汶 電話：(852) 2584 4272 電郵：serena.hm.cheung@hktdc.org 劉茸 電話：(852) 2584 4472 電郵：clayton.y.lawuw@hktdc.org 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構，負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處，其中13個設於中國內地，致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團，為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台，提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊，請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。



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