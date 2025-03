Saturday, 1 March 2025, 05:00 HKT/SGT Share:

來源 INDEX HUNGARIA Josip Heit,GSB德國創辦人談金融科技產業的未來

匈牙利布達佩斯, 2025年3月1日 - (亞太商訊) - INDEX HUNGARIA IndexHU(匈牙利):Heit先生,非常感謝您撥冗接受本次採訪。全球範圍內對金融科技的投資似乎再次回升。您如何看待這一現象? Josip Heit:非常感謝您的邀請。金融科技行業在經歷了一段投資放緩期後,再次確認了其作為一個充滿前景的增長領域的地位。我們正在看到風險投資融資的上升趨勢,尤其是在亞洲和美國。CB Insights和彭博社的最新數據顯示,這一增長勢頭明顯。 IndexHU(匈牙利):地緣政治因素和經濟環境在多大程度上影響金融科技市場? Josip Heit:地緣政治緊張局勢確實可能對投資決策和監管框架產生影響。然而,近期某些地區的局勢緩和以及持續的數位化進程整體上推動了金融科技行業的發展。此外,在通貨膨脹較高的時期,投資者和消費者往往尋求更加靈活的金融解決方案。 IndexHU(匈牙利):一些分析人士認為,利率下降以及更好的融資機會可能會為金融科技公司帶來強勁推動力。您是否認同這一觀點? Josip Heit:絕對認同。低利率降低了借貸成本,因此能夠幫助金融科技公司更快地擴展業務。同時,我們還觀察到,機構投資者越來越多地將資金投入技術項目,這對金融科技初創企業極為有利。 IndexHU(匈牙利):電子支付和財富科技(Wealthtech)似乎正在經歷強勁復甦。這背後的原因是什麼? Josip Heit:疫情加速了全球數位支付方式的普及,這一趨勢仍在持續。財富科技的增長則得益於私人和機構投資者越來越傾向於通過數位化方式管理財富。 IndexHU(匈牙利):您如何評估金融科技公司與美國銀行之間的合作關係,以及開放銀行(Open Banking)的未來發展? Josip Heit:更加明確的監管要求加強了雙方的合作。傳統銀行受益於金融科技創新,而金融科技公司則可以利用傳統銀行已建立的客戶群體。開放銀行促進了透明度和市場競爭。在唐納德·川普的第二任期內,金融科技公司在華盛頓的影響力進一步增強,這可能會加速相關法規的制定。 IndexHU(匈牙利):最近,美國35個州和加拿大的多個省級監管機構與您創立的GSB德國公司達成了一項協議。您能介紹一下其中最重要的內容嗎? Josip Heit:當然。這項協議不涉及任何罰款,但允許這些司法管轄區內符合條件的客戶獲得退款。獨立管理機構AlixPartners將負責理賠結算,該過程從2025年2月21日開始,並將於2025年5月22日結束。我們認為這是一個具有建設性的解決方案,進一步體現了我們對社區的承諾。 IndexHU(匈牙利):您認為這項協議將如何影響GSB德國在金融科技行業的地位? Josip Heit:我們的首要任務是透明度和合規性。通過達成這項協議,我們希望加強GSB德國的聲譽,並專注於為值得信賴的合作夥伴提供前瞻性、穩健的技術解決方案。此外,我們也願意在相同條件下,與其他美國或加拿大的監管機構達成和解。 IndexHU(匈牙利):最後,您如何看待獨角獸企業在金融科技行業中的角色? Josip Heit:獨角獸企業因其估值而備受關注,並展現了行業的快速增長。然而,它們仍然需要證明自身商業模式的長期可持續性。 IndexHU(匈牙利):Heit先生,作為金融科技行業技術解決方案的專家,感謝您接受採訪。 本次採訪提供的資訊僅用於一般參考,不構成財務、投資、法律或其他專業建議。讀者不應將本文內容作為財務決策或預測的可靠依據。 媒體聯絡:

