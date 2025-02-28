曹操智行自動駕駛平台上線 構建國內首個"F立方"全域自研閉環智駕生態

香港, 2025年2月28日 - (亞太商訊) - 自動駕駛行業迎來重磅入局者。2月28日，曹操出行舉辦曹操智行自動駕駛平台上線儀式，宣佈已成功構建國內首個"F立方"全域自研閉環智駕生態，同時在蘇杭兩地開啟Robotaxi運營試點，並投放搭載吉利最新智駕系統的車輛。此次試點運營，標誌著曹操出行在Robotaxi領域邁出關鍵一步，為Robotaxi服務規模化落地拉開序幕。

自2015年成立以來，曹操出行秉持"科技重塑綠色共用出行"使命，深耕共用出行市場。目前，曹操出行的網約車業務已覆蓋全國超百城，並在29個核心城市部署33,000輛新能源定制車輛。憑藉穩定的高品質服務，曹操出行獲得消費者廣泛認可，服務口碑位居行業第一，體現出對出行市場和用戶的深刻洞察。

曹操出行對Robotaxi的探索始於2020年。背靠吉利控股集團智慧科技生態的強大賦能，曹操智行集成產業鏈優勢，成功構建國內首個深度耦合智慧製造、智慧駕駛、智慧運營三要素的"F立方"全域自研閉環智駕生態。曹操出行CEO龔昕表示，自動駕駛技術決定模式可行，深度定制車決定基礎能力，平台效率決定商業成功，三者相輔相成，共同推動Robotaxi行業發展。曹操智行依託運營平台，已在吉利內部形成"定制車+自動駕駛技術+出行平台"生態圈，實現Robotaxi三要素的完全打通。

此次試點，曹操智行構建的Robotaxi生態初具雛形。儀式上，曹操智行投放首批前裝改制量產車輛，選用了基於最新一代智慧SEA浩瀚架構打造，具有高度靈活性和智慧化水準的領克Z10，並搭載吉利最新的智駕系統。

龔昕透露，曹操智行計劃2026年推出兼顧成本與體驗的完全定制Robotaxi車型，預計單車製造成本大幅低於行業同類車型。同時，曹操智行將打造自動運營系統，涵蓋高效處理訂單、規劃路徑、調度資源、資產維護等環節，實現車輛全流程自動化管理。

曹操出行自2021年開始專注于定制車及車輛服務解決方案，基於差異化的業務模式優化車輛TCO（全生命週期成本），實現了規模與口碑快速增長，這一路徑在有人駕駛車輛中已得到充分驗證。曹操出行總裁柳森指出，Robotaxi的TCO高企是服務規模化落地的主要障礙之一，未來，曹操智行將基於完全定制Robotaxi車型及車輛服務解決方案，帶動資產端和車後服務端生態提升，降低單位服務成本，進一步推動Robotaxi的商業化進程。

未來，曹操智行將致力於成為技術普惠的踐行者、新就業生態的開拓者以及城市交通安全的共建者。曹操智行將推動Robotaxi早日成為普惠民生服務，創造雲端安全員、車輛整備員等新型就業崗位，並與城市深化政企協同，助力城市交通更有序、安全運行。

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