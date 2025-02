Friday, 28 February 2025, 19:11 HKT/SGT Share: 曹操智行自動駕駛平台上線 構建國內首個"F立方"全域自研閉環智駕生態

香港, 2025年2月28日 - (亞太商訊) - 自動駕駛行業迎來重磅入局者。2月28日,曹操出行舉辦曹操智行自動駕駛平台上線儀式,宣佈已成功構建國內首個"F立方"全域自研閉環智駕生態,同時在蘇杭兩地開啟Robotaxi運營試點,並投放搭載吉利最新智駕系統的車輛。此次試點運營,標誌著曹操出行在Robotaxi領域邁出關鍵一步,為Robotaxi服務規模化落地拉開序幕。 自2015年成立以來,曹操出行秉持"科技重塑綠色共用出行"使命,深耕共用出行市場。目前,曹操出行的網約車業務已覆蓋全國超百城,並在29個核心城市部署33,000輛新能源定制車輛。憑藉穩定的高品質服務,曹操出行獲得消費者廣泛認可,服務口碑位居行業第一,體現出對出行市場和用戶的深刻洞察。 曹操出行對Robotaxi的探索始於2020年。背靠吉利控股集團智慧科技生態的強大賦能,曹操智行集成產業鏈優勢,成功構建國內首個深度耦合智慧製造、智慧駕駛、智慧運營三要素的"F立方"全域自研閉環智駕生態。曹操出行CEO龔昕表示,自動駕駛技術決定模式可行,深度定制車決定基礎能力,平台效率決定商業成功,三者相輔相成,共同推動Robotaxi行業發展。曹操智行依託運營平台,已在吉利內部形成"定制車+自動駕駛技術+出行平台"生態圈,實現Robotaxi三要素的完全打通。 此次試點,曹操智行構建的Robotaxi生態初具雛形。儀式上,曹操智行投放首批前裝改制量產車輛,選用了基於最新一代智慧SEA浩瀚架構打造,具有高度靈活性和智慧化水準的領克Z10,並搭載吉利最新的智駕系統。 龔昕透露,曹操智行計劃2026年推出兼顧成本與體驗的完全定制Robotaxi車型,預計單車製造成本大幅低於行業同類車型。同時,曹操智行將打造自動運營系統,涵蓋高效處理訂單、規劃路徑、調度資源、資產維護等環節,實現車輛全流程自動化管理。 曹操出行自2021年開始專注于定制車及車輛服務解決方案,基於差異化的業務模式優化車輛TCO(全生命週期成本),實現了規模與口碑快速增長,這一路徑在有人駕駛車輛中已得到充分驗證。曹操出行總裁柳森指出,Robotaxi的TCO高企是服務規模化落地的主要障礙之一,未來,曹操智行將基於完全定制Robotaxi車型及車輛服務解決方案,帶動資產端和車後服務端生態提升,降低單位服務成本,進一步推動Robotaxi的商業化進程。 未來,曹操智行將致力於成為技術普惠的踐行者、新就業生態的開拓者以及城市交通安全的共建者。曹操智行將推動Robotaxi早日成為普惠民生服務,創造雲端安全員、車輛整備員等新型就業崗位,並與城市深化政企協同,助力城市交通更有序、安全運行。



話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics, 通用汽车

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

May 21, 2024, 12:43 HKT/SGT 內地乘客可網上下單預約大巴車直達港澳 May 16, 2024, 21:52 HKT/SGT 加速大灣區互聯互通,內地乘客可在曹操出行下單大巴直達港澳 May 15, 2024, 18:00 HKT/SGT 曹操出行好司機張桂容獲得2024全國五一勞動獎章 Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 中國: +86 181 2376 3721 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   