持續深耕國際市場 乘用車頭部企業奇瑞汽車遞交港股上市申請

香港, 2025年2月28日 - (亞太商訊) - 2025年以來,香港IPO熱度持續攀升,多家企業擬來港上市。截至2月28日,年內新遞表或更新招股書的公司達57家,其中不乏蜜雪冰城、寧德時代、海天味業等行業龍頭企業。2月28日,又一重磅明星企業 - 中國自主品牌乘用車頭部企業奇瑞汽車向港交所遞交上市申請,正式啟動IPO計劃。作為稀缺的全球化整車製造類標的,奇瑞汽車本次IPO受到了資本市場的廣泛關注。 奇瑞汽車成立於1997年,致力於成為創新驅動、全球信賴的智能出行生態引領者,設計、開發、製造和銷售多樣化且不斷擴展的乘用車產品組合,包括燃油車和新能源汽車以及提供汽車智能解決方案,擁有奇瑞、捷途、星途、 iCAR和智界五大品牌。自成立以來,公司始終堅持引領行業創新和深耕國際市場,為全球用戶提供高品質的乘用車和卓越的出行體驗,已成為一家全球領先的乘用車公司。根據弗若斯特沙利文的資料,以截至2024年9月30日止九個月的全球銷量計算,奇瑞汽車是中國第二大自主品牌乘用車公司和全球第十一大乘用車集團。 依託領先的技術實力,奇瑞汽車積極洞察市場需求,不斷擴大其產品組合,推動其產品銷量持續增長。2024年前九個月,公司銷量延續高速增長,乘用車銷量同比增長51.8%,增速位居全球前二十大乘用車集團之首,也是全球前二十大乘用車公司中唯一一家中國市場銷量、海外市場銷量、新能源汽車銷量及燃油車銷量較2023年同期均增長超過30.0%的乘用車公司。 分市場來看,國內市場方面,2024年前九個月,奇瑞汽車的國內乘用車銷量及新能源汽車銷量同比分別增長61.9%及246.5%,根據弗若斯特沙利文的資料,同期公司的燃油車和新能源汽車於中國銷量的同比增速在中國前十大乘用車公司中雙雙排名第一。國際市場方面,奇瑞汽車海外經營多年,已形成良好口碑,自2003年以來,連續22年位居中國自主品牌乘用車公司出口量第一,產品銷往100多個國家和地區,全球累計銷量超過1,300萬輛,堪稱中國汽車全球化「名片」。 財務方面,奇瑞汽車同樣表現出色。2022年至2023年,公司營收從人民幣926.2億元增至1632.1億元;淨利潤從人民幣58.1億元攀升至104.4億元,同比分别增長76.2%及79.9%。2024年前九個月,公司收入同比增長67.7%,淨利潤同比增長58.5%,增長動能強勁。 當前,中國汽車產業正經歷雙重範式變革。對內,新能源滲透率持續提升,汽車智能化加速推進;對外,中國車企加速出海,搶佔全球市場份額。奇瑞汽車此時上市恰逢其時,若成功IPO,有望藉助資本市場的力量,加快推進其在新能源和智能汽車領域的創新和擴展,並進一步深化全球化佈局,實現更高質量發展。



