AEON信貸財務獲3億港元可持續發展表現掛鈎銀團貸款

香港, 2025年2月28日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「AEON信貸財務」或「集團」;股份代號:00900)欣然宣布成功獲得由九家地區及本地銀行組成的銀團所提供的3億港元可持續發展表現掛鈎貸款,進一步彰顯集團將可持續發展理念融入其業務營運的堅定承諾。 該可持續發展表現掛鈎銀團貸款由作為受託牽頭安排行及帳簿管理人的三菱日聯銀行香港企業銷售部安排,貸款將用作營運資金用途。 該銀團貸款協議乃根據亞太區貸款市場公會(APLMA)、貸款市場協會及銀團貸款與交易協會發布的「可持續發展表現掛鈎貸款原則」(「SLLP」)訂立,旨在促進及支持環境及社會可持續經濟活動及增長。為激勵集團實現可持續發展目標,該貸款的條款及應付利率與預先設定的可持續發展績效目標(「SPT」)的成功實現掛鈎,並通過事先確定、涵蓋環境及社會層面的關鍵績效指標(KPI)進行評估。SLLP的遵守情況以及所設定的SPT的合理性由第三方評審機構香港品質保證局進行獨立評估。 AEON信貸財務董事總經理魏愛國先生表示:「我們很高興成功獲得此可持續發展表現掛鈎銀團貸款,這標誌着我們於推動可持續發展方面的不懈努力。我們深知,針對環境和社會的負責任企業實踐對推動集團可持續增長及為持份者創造長遠價值至關重要。通過將我們的融資計劃與宏大、重要且可量化的可持續發展目標掛鈎,我們正採取切實行動,為環境及社會帶來更大的正面影響,以及加強我們對可持續發展的責任及承諾。展望未來,我們將繼續探索更多可持續融資的機會,並持續為構建更環保及可持續的未來作出貢獻。」 關於AEON信貸財務(亞洲)有限公司(股份代號:00900) AEON信貸財務(亞洲)有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司(東京證券交易所代號:8570)及AEON集團旗下公司,成立於1987年,並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事金融業務,包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款、信用卡付款處理服務、保險中介業務,以及於中國內地從事小額金融業務。 詳情請瀏覽公司網址:www.aeon.com.hk。



