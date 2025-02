中國最大民營黃金生產商赤峰吉隆黃金礦業 公佈於香港主板上市計劃詳情

香港, 2025年2月27日 - (亞太商訊) - 中國最大的民營黃金生產商赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司(「赤峰黃金」)今天公佈於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市計劃詳情。 赤峰黃金計劃發售合共205,652,000股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定),其中20,565,200股H股作香港公開發售(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定),餘下185,086,800股H股作國際發售(可予重新分配、視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)。每股H股發售價介乎13.72港元至15.83港元。假設超額配股權未獲行使且每股發售股份的發售價為14.78港元(即指示性發售價範圍的中位數),經扣除全球發售相關的承銷費用及其他預期費用後,預計全球發售所得款項淨額約為2,886.8百萬港元。作為全球發售的一部分,赤峰黃金根據香港承銷協議擁有發售量調整權,據此,赤峰黃金可按發售價發行及配發任何數目合共最多30,847,800股H股,佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份約15%,以滿足額外的市場需求(如有)。 香港公開發售將於2025年2月28日(星期五)開始,並於2025年3月5日(星期三)正午結束。赤峰黃金的H股預計於2025年3月10日(星期一)開始在香港聯交所主板買賣,每手買賣單位為200股H股,股份代號為6693。 中信證券(香港)有限公司為獨家保薦人。中信里昂證券有限公司為保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。麥格理資本股份有限公司為整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中國國際金融香港證券有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。 投資亮點 赤峰黃金是中國最大的民營黃金生產商,主要從事黃金的採、選及銷售業務,其黃金資源量及黃金產量於中國的黃金生產商中排名第五。目前,赤峰黃金擁有並經營六個黃金及一個多金屬礦山,分佈於中國、東南亞和西非等世界各地。截至2023年12月31日止三個財政年度,赤峰黃金的總收入持續增長,分別約為人民幣3,782.6百萬元、人民幣6,266.8百萬元及人民幣7,221.0百萬元。 中國最大民營黃金生產商,產收增量領先,市場前景向好 赤峰黃金於2021年至2023年期間的黃金產量增長迅猛,總礦產金產量分別為26.0萬盎司、43.6萬盎司及46.15萬盎司,複合年增長率達33.1%,成為同期中國黃金產量增長率領先的黃金生產商。此外,赤峰黃金境內黃金礦業的礦石品位較高,是中國頂級礦床之一。據弗若斯特沙利文的資料,截至2023年12月31日,赤峰黃金境內主要金礦,即吉隆金礦、五龍金礦及華泰金礦,於中國五大上市黃金生產商的主要金礦中,黃金品位屬最高水平。 赤峰黃金黃金礦山的擴產計劃可見性及確定性很高,且透過勘探活動持續實現資源儲備增量。海外黃金資產方面,赤峰黃金正加速建設塞班金銅礦的露天及地下開採項目,預計到2025年,塞班金銅礦的年地下開採產能將由目前的536,000噸增至806,000噸。赤峰黃金亦加速對具有露天及地下開採潛力的Discovery West Deeps及Phavat North勘探前景進行建模及研究工作,預計2026年及2027年後地下開採能力將進一步提高。境內黃金資產方面,赤峰黃金繼續致力開展五龍金礦的多個地下技術改造項目,預計到2024年底,五龍金礦的年選礦產能從578,000噸增至約700,000噸。同時,赤峰黃金啟動吉隆金礦的擴建項目,以將其年選礦產能增至2025年底的約300,000噸。 識別併購目標、執行交易及整合業務往績紀錄卓越,海外經驗豐富,享譽國際 赤峰黃金相信持續獲得高質量的礦產資源是黃金企業的核心競爭力指標之一。由於近年國內新發現的黃金礦藏有限,其品位通常處於相對低位,因此赤峰黃金除了開發其在中國的現有金礦外,戰略性地將擴張計劃的重點放於尋找及收購合適、優質的海外資產上,以保持可持續增長。截至2024年9月30日,赤峰黃金的海外資產佔其總資產的比重約為65.2%,海外收入則佔總收入的約71.2%。據弗若斯特沙利文的資料,以截至2023年12月31日的海外資產貢獻及2023年的海外收入貢獻計,赤峰黃金的海外市場佔比於中國的黃金公司中最為可觀。 赤峰黃金的管理團隊具備豐富的海外併購經驗及強大的海外收購資產整合與運營能力,可於海外擴張中發揮其優勢,實現持續高效的增長。正如赤峰黃金於2018年收購老撾塞班金銅礦,以及於2022年收購加納瓦薩金礦,成為首批進入加納的中國大型礦業之一,赤峰黃金於整合過程中不斷推廣包容性文化及本地化的管理與運營理念,同時與當地政府及社區建立良好關係,為地區經濟發展做出貢獻而備受讚譽。 透過技術升級持續降本增效,提高盈利能力 赤峰黃金於營運中持續致力於降本增效,旨在達致及維持於成本曲線上相對同行更有利的位置。赤峰黃金的運營效率提升大幅領先全球黃金行業平均水平,其黃金全維持成本低於全球平均水平。截至2023年12月31日,赤峰黃金黃金全維持成本為1,179.1美元/盎司,處於全球同業第一四分位數,而同期全球平均數約為1,348.5美元/盎司,較赤峰黃金的黃金全維持成本高出14.4%。2023年,赤峰黃金黃金全維持成本降幅為12.0%,而同期國際黃金生產商的平均全維持成本升幅為7.2%。 海外業務方面,赤峰黃金於老撾塞班金銅礦透過提高黃金回收率及實施地下採礦項目,於降低單位成本方面獲重大進展。赤峰黃金亦採取了一系列資本投入及運營改進措施,以消除工藝限制並提高廠區的可靠性及效率,並優化採購渠道、提高材料利用率及擴大產能。本土業務方面,赤峰黃金尋求透過漸進式變革及投資,持續改善礦山運營效率及回收率。於2023年,赤峰黃金的中國金礦錄得平均黃金全維持成本約每盎司877.4美元,同比下降27.2%,由此可見持續改善的經營效果。 強化社會責任,致力以高ESG標準推動綠色可持續發展 赤峰黃金非常重視環境及工作場所的安全,關心經營所於地的人民及社區,並積極履行社會責任。赤峰黃金的海外礦區採用國際行業標準及最佳國際慣例,而國內礦區亦正逐步採用相同的標準。例如,赤峰黃金按照世界黃金協會(WGC)及聯合國全球契約(UNGC)要求的標準執行相關ESG程序,並定期發佈ESG報告。同時,赤峰黃金對可持續發展的承諾及對多樣性及包容性發展的重視已經獲得了多項榮譽及評級認可。 管理團隊經驗豐富、專業盡責,擁有優秀的礦山運營往績 赤峰黃金的團隊由於企業管理、採礦、選礦、地質、財務、法律等廣泛領域技術精湛、具備豐富經驗的行業及資本市場專家組成。赤峰黃金董事長兼執行董事王建華先生是一位變革性的、高效的領導者,在大型企業中以其卓越的領導才能而著稱,在管理和企業治理方面擁有豐富的經驗,尤其重視員工的安全與福祉。王先生成功領導及管理丹東地區於2021年至2022年的鑽探計劃,鑽探深度打破記錄達3,003米,開啟中國東北地區深鑽金礦勘探的新紀元。行政總裁兼執行董事楊宜方女士於全球礦業、香港上市公司及資本市場等領域均擁有豐富的管理經驗。楊女士加入赤峰黃金以來,實施了一系列管理及運營改革措施,以加強赤峰黃金現金流管理、內部控制及企業治理,並推動其全球業務的技術升級,以最大限度地降低成本、提高礦山回收率、推進卓越運營,並改善員工健康及安全狀況。 業務策略 繼續透過勘探活動增加礦石儲量,擴大現有礦山產量,挖掘全部增長潛力 赤峰黃金現有的境內外礦山成礦條件良好,大部分相關礦區仍有很大的探礦潛力,故赤峰黃金計劃對現有礦山持續進行擴產以及勘探增儲,進一步挖掘資源勘探及升級的潛能: - 五龍金礦:赤峰黃金已在五龍金礦及周邊累計發現多個金礦區,為深部及外圍勘探增儲提供指引。赤峰黃金正推進井下開拓工程,以於2024年底前將年選礦產能提高至約700,000噸,而2023年下半年日均選礦量已提升至1,800噸以上。赤峰黃金亦將持續進行勘探增儲工作,充分挖掘深部及外圍區域資源量潛力。赤峰黃金亦與中國地質調查局瀋陽地質調查中心合作,預期將強化勘探基礎。 - 吉隆金礦:赤峰黃金在周邊及深部地區鑽探項目成果顯著,六鑽井中發現工業礦體。赤峰黃金已完成18萬噸選礦擴建,並於2024年6月試生產,計劃於2025年底前將年採礦能力提升至約300,000噸。新尾礦庫已啟動,其餘建設工程亦均按計劃推進,而赤峰黃金亦與敖漢旗龍興礦產資源開發有限公司簽署了合作框架協議,預期會擴大勘探範圍。 - 華泰金礦:擴建工程正在建設中,該項目將啟動全面改造礦山基礎設施,並於2024年底開始進行豎井工程建設,預計2026年底基本完成基礎設施建設,將於2026年逐步恢復採礦作業,完成後預計可將年採礦產能增加30,000噸。 - 塞班(Sepon)金銅礦:赤峰黃金將繼續地下礦的進一步建設及擴產計劃,在礦區周邊持續進行勘探,並在地下銅礦和露天銅礦進行一系列的研究項目,以增加金銅儲量及進一步提高選礦回收率。 - 瓦薩(Wassa)金礦:赤峰黃金將進一步擴大採礦及選礦產能,力爭將其打造成大型黃金礦山,並預期於2028年底前實現(i)年選礦產能約3.3百萬噸,及(ii)年黃金產量達到35萬盎司。赤峰黃金亦將繼續開展瓦薩金礦周邊的探礦工作,以提升資源量及儲量,增加礦山壽命。 持續透過高質量黃金資產的境內外併購,增加資源量及儲量並提升產量,實現持續穩定增長 赤峰黃金將持續關注境內外優質資產,不斷擴大黃金資源量及產量規模,繼續鞏固加強其市場地位。赤峰黃金以(1)資產質量及產量、(2)資產位置、(3)資產階段及(4)資產股權四大因素,評估潛於併購目標,同時計劃繼續透過海外併購獲得國際更先進的技術及礦山管理方法、管理模式以及國際化人才隊伍,為赤峰黃金的長遠發展奠定基礎,並積極踐行國際化戰略,將ESG理念逐步融入全球各地礦山的生產與經營。赤峰黃金在中國境外的礦山始終遵循相關行業國際標準和國際最佳實踐,而國內礦山亦向統一標準整合靠攏。赤峰黃金為具備國際視野的全國重點黃金企業,並於2023年成為上海黃金交易所綜合類會員。在提高礦山安全、環境保護及可持續發展方面多次獲得國家獎勵表彰。 持續優化生產效率、降低成本、增強盈利能力 於行業整體黃金開採成本上升、高品位礦產資源稀缺的趨勢下,赤峰黃金認為進一步提升生產效率、削減開支、提高盈利能力對其長期持續發展極其重要。赤峰黃金戰略包括不斷探索創新技術,並注重透過集中採購、簡化組織及人員優化等措施落實降本控費,並謹慎預估黃金產量及價格策略。 赤峰黃金已於上海為其國內外礦山採用全球集中化採購中心,擬透過集中採購及資源優化配置,有效控制及降低採購成本,獲得低廉價格及優惠合同條款。此外,赤峰黃金計劃持續根據各礦山的具體情況,採取針對性措施以降本增效,並計劃持續進行選礦技術的研究,以優化資源利用。在降本增效措施的基礎上,赤峰黃金將同時致力於優化運營效率。特別是於收購新資產後,赤峰黃金將爭取優化公司結構以降低管理費用,並尋找其他降低成本的方法,致力於謹慎管理財務及令業務保持長期穩定。 持續踐行「共生共長」企業文化,完善建設ESG治理 赤峰黃金堅信高效的體制機制是持續獲得業務增長、於全球黃金礦業的競爭中獲勝的關鍵因素,將持續重視並踐行「共生共長」的企業文化。未來,赤峰黃金將進一步擴大股權激勵的範圍,給予國內及海外團隊以股權或虛擬股權激勵,從而進一步加大管理團隊的持股比例。 此外,赤峰黃金將持續將重視環境及安全,重視員工及社區人文關懷,承擔社會責任作為企業發展的重要目標之一。赤峰黃金致力於節能減排,其採礦活動正於向使用更清潔、更高效的能源轉型,如吉隆金礦正在規劃建設10兆瓦的太陽能發電廠;五龍金礦、塞班金銅礦及瓦薩金礦亦積極籌劃建設可再生能源系統。未來,赤峰黃金以加速推動新能源基礎設施建設為目標,積極投身低碳轉型,以多種清潔能源組合方式逐步合理淘汰化石能源,實現深度脫碳化轉型。 所得款項用途 假設超額配股權未獲行使(經扣除承銷佣金及我們就全球發售應付的其他估計提呈發售開支,並假設發售價為每股股份14.78港元(即指示性發售價的中位數),赤峰黃金估計全球發售獲得所得款項淨額約2,886.8百萬港元。赤峰黃金擬將全球發售所得款項淨額用作下列用途,但會根據赤峰黃金不斷發展的業務需求及不斷變化的市場條件作出調整: 用途 百分比 - 於未來五年用於現有礦場的升級及勘探,以充分實現赤峰黃金的增長潛力 約50% - 於未來三年用於在採礦業發展成熟、採礦業政策環境穩定的國家優先收購具有一定規模及優質的礦業資產(最好擁有露天礦山) 約40% - 作一般公司用途 約10%

有關赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 赤峰黃金是中國最大的民營黃金生產商,主要從事黃金的採、選及銷售業務,於黃金產量及收入方面的增量領先。截至2025年2月10日,赤峰黃金擁有並經營六個黃金及一個多金屬礦山,分佈於中國、東南亞及西非等世界各地。赤峰黃金是國內同行中增長率最高的主要黃金生產商,就黃金資源量而言,於中國的黃金生產商中排名第五。赤峰黃金A股於上海證券交易所上市,股票代碼為600988。 [1]據弗若斯特沙利文報告,2023年,(i)以黃金資源量(赤峰黃金擁有1,360萬盎司黃金資源量)計,赤峰黃金在中國的黃金生產商中排名第五;及(ii)以黃金產量(赤峰黃金的黃金產量為46.15萬盎司)計,赤峰黃金在中國的黃金生產商中排名第五。

[4]據弗若斯特沙利文報告,2023年,(i)以黃金資源量(赤峰黃金擁有13.6百1,360萬盎司黃金資源量)計,赤峰黃金在中國的黃金生產商中排名第五;及(ii)以黃金產量(赤峰黃金的黃金產量為46.15萬千盎司)計,赤峰黃金在中國的黃金生產商中排名第五。



