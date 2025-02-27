香港, 2025年2月26日 - (亞太商訊) - 香港董事學會認為，今日發表的預算案，加強管控開支， 提升政府效率，繼續投資基建，重塑經濟動力。

司長宣佈， 2025-26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員，一致凍薪。司長亦同時提出强化版的財政整合計劃，力圖減少政府經常開支，務求至2027-28年度能獲得7%纍計削減。公務員編制也會縮小，預期至本屆政府任期於2027年完結時能削減10000個職位。我們認爲，凍薪加上更進取的財政整合將有助控制開支。正如司長所言，希望各部門能通過整合内部資源、精簡程序及善用科技，以更具成本效益的方式提供服務。若電子政府服務可以因此變得更快更佳，該是市民之福。

調整長者2元乘車優惠方面，一如近日消息，司長建議改作「2元、2折」優惠，10元或以下票價的仍是2元乘車，10元以上票價則兩折車費，設每月240程上限，而受惠年歲則維持不變。由於人口老化，優惠計劃涉及款項日增，調整方案無可厚非。坊間近日也有不少討論、建議。政府大可以采納高於兩折的車費以減少補貼開支。我們也曾提議，以半價為起點，60嵗起按年齡將額外折扣逐年遞增（即，車費逐年遞減）至最終2元的方式，而2元最惠車費受惠年限更可以推至65歲後。司長的建議，顧及優惠計劃的初衷及承諾，大衆應該可以接受。

支援措施

去年預算案的紓困措施已經比較謹慎，連年赤字是原因之一。今年退稅、差餉寬免額度也不耀眼。綜援、生果金等亦只繼續獲發額外半個月。

司長提到，為支持本地企業發展及「走出去」，會向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）及「市場推廣及工商機構支援基金」合共注資十五億元，並優化申請安排。

「中小企融資擔保計劃」於去年11月重推「還息不還本」安排，為期一年，讓企業可以申請最多12個月還息不還本。此外，司長亦表示多家銀行已加入由金管局和香港銀行公會成立的「中小企融資專責小組」，承諾盡量作出彈性安排，減輕中小企資金周轉壓力。

增加收入、整合資源

司長回應了我們及其它社會人士的聲音，會先將6個種子基金内未需動用的資源撥囘政府帳目，往後還回繼續檢視其它基金的財務安排。由此，可以解封被鎖定的巨額款項，更有效運用公共財政資源。

司長指出，會檢討政府隧道及主要幹道的收費、交通違例定額罰款等，體現「用者自付」原則，也更好管理交通。按此道理，或也是時候重啓繁忙地段電子道路收費計劃。

司長今日重申，要保持簡單稅制的優勢，盡量避免大幅調升稅率或引入新稅種。不過，香港稅基狹窄、過於倚賴賣地收入等，已然是香港公共財政的老問題，政府必須積極面對，尋求出路。

鞏固基礎 提速發展

司長提到，香港經濟連續兩年錄得溫和增長。2024-25年度薪俸稅、利得稅收入保持平穩，反映本港經濟的韌度。我們認爲，未來一兩年更需鞏固經濟復蘇的勢頭，加快產業發升級轉型。預算案演辭就多個經濟環節的既定發展路向做了匯報。我們理解，創新科技、新興產業等多個環節範疇仍需時間方得成果。

我們認同 ，「北部都會區」對香港社會和經濟發展至為重要，能加速創科產業發展。為抓緊創新科技帶來的機遇，預算案優先投放資源加快「北部都會區」發展，做法正確。我們也認同，香港目前仍具備條件和能力，可以負擔一定的發債規模。

社會上有人擔心，財赤之下不應舉債，但我們相信司長會堅守既有的財政紀律，發債所得資金不會用於支付政府經常開支，而是用作基建投資，為社會經濟創造更多價值。司長預測，經營帳目於2025-26年度已有望大致平衡，2026-27年度可以恢復盈餘。經濟持續向好，亦會令各項稅收及土地相關收入回到較高水平。加快「北都」建設及其它基建工務工程會帶來赤字，但司長預測2026-27年度開始逐年下降。總體而言，我們支持司長擴大發債規模的政策方向，在仍然穩健及可控的債務水平下，投資未來，重塑經濟動力。

香港董事學會簡介

香港董事學會（簡稱「HKIoD」或「學會」）為香港代表專業董事的首要組織，其宗旨是促進所有公司的持久成就；為達成使命，學會致力提倡優秀企業管治與釐訂相關標準，以及協助董事的專業發展。憑藉由來自上市公司及非上市公司的董事組成之會員基礎，學會致力為董事提供教育項目及資訊服務，並代表董事發聲。學會具國際視野及多元文化，採用兩文三語經營業務。香港董事學會為「環球董事學會聯盟」即Global Network of Director Institutes的成員，該聯盟匯集世界各地代表董事的翹楚學會。

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