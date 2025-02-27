日清食品（香港）慈善基金連續第三年支持香港教育大學精英運動員

香港, 2025年2月26日 - (亞太商訊) - 日清食品（香港）慈善基金（「慈善基金」）宣布連續第三年支持香港教育大學（「教大」）精英運動員，並舉行2024/2025 學年日清食品精英運動員獎學金頒獎典禮，為運動成績出色且立志成為未來教育工作者的七位精英運動員頒發全額獎學金，以支付整個修業期的學費，確保他們能夠專注學業，無須擔心財務負擔。

該獎學金於2022年由日清食品（香港）慈善基金設立，旨在鼓勵於教大修讀健康教育（榮譽）學士課程及學位教師教育文憑課程的精英運動員在運動和學業上繼續追求卓越，發揮潛能，希望他們可以成為推廣運動健康的教育工作者。

2024/2025學年新得獎的四名精英運動員分別是：賽艇代表陳柏匡先生和黃鉦先生、前香港排球隊代表林綺亭小姐以及欖球代表錢家裕小姐。

慈善基金將該獎學金設為可續期形式，旨在為合資格的精英運動員提供整個學習期間的資助。2024/2025學年獲得續期獎學金的三名精英運動員分別是：前香港單車隊代表蔡鈞樂先生、香港足毽隊代表鄧卓堯先生及香港單車隊代表劉睿哲先生。

日清食品（香港）慈善基金主席安藤清隆先生表示：「日清食品在香港扎根逾40年，我們服務本地社區的決心日益增強。獎學金為培養本地人才及促進社區發展的重要舉措。秉承我們的創辦人安藤百福先生『飲食和運動是健康的兩大軸心』的信念，我們為香港教育大學的精英運動員以及香港中文大學食品及營養科學學系提供獎學金，今年共有20位得獎者，冀他們將來能與日清團隊一起，通過飲食和運動，推廣健康的生活方式。」

香港教育大學副校長（研究與發展）陳智軒教授對慈善基金給予教大的慷慨支持表示感謝。他說：「教大致力培育精英運動員作可持續及雙軌事業發展，我很高興看到部分曾經得獎的學生已經開啟了他們的教學生涯，激勵年輕一代以他們為榜樣不斷奮進，有些得獎學生更成為本地體育行業的領袖人物。他們的成就不負獎學金的支持，亦不負母校的精心栽培。」

主修體育的學位教師教育深造文憑獎學金得獎人及傑出欖球運動員錢家裕小姐對慈善基金表示衷心感謝。她說：「獎學金提供的寶貴支持，使我可以心無旁騖繼續深造及加強我在體育方面的專業知識，促使我更專注為未來運動事業發展作出貢獻。」

圖片說明

日清食品（香港）慈善基金主席安藤清隆先生（中間右）及香港教育大學副校長（研究與發展）陳智軒教授（中間左）於2025年2月18日出席2024/2025學年日清食品精英運動員獎學金頒獎典禮。五名獎學金得主參與典禮，包括四名新得獎的精英運動員學生陳柏匡先生（左一）、黃鉦先生（左二）、林綺亭小姐（右三）及錢家裕小姐（右二），以及於本學年獲得續期獎學金的精英運動員學生鄧卓堯先生（右一）。

2024/2025年度日清食品精英運動員獎學金得獎人在各自領域均表現出色。左上起：賽艇代表陳柏匡先生和黃鉦先生、前香港排球隊代表林綺亭小姐、欖球代表錢家裕小姐、前香港單車隊代表蔡鈞樂先生、香港足毽隊代表鄧卓堯先生及香港單車隊代表劉睿哲先生。



關於日清食品（香港）慈善基金

日清食品（香港）慈善基金（"慈善基金"）於2020年 9月由日清食品有限公司（股份編號： 1475）以信託契約的形式成立。慈善基金致力推動教育、教學、學習、藝術、科學和學術研究、援助有需要人士及進行惠及香港社區的慈善工作。

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