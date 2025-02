CGFNS International 將更名為 TruMerit

Wednesday, 26 February 2025, 15:00 HKT/SGT Share:

賓州費城, 2025年2月26日 - (亞太商訊) - 隨著其使命擴展至全球範圍,以支持醫療保健人才的發展,CGFNS International 今日宣布將更名為TruMerit™。該決定已於2024 年秋季獲得CGFNS 董事會** 批准。 CGFNS International 現已更名為 TruMerit 該舉措標誌著 CGFNS(外國護理學校畢業生委員會)踏上新的征程。近半個世紀以來,該機構一直致力於支持護士及其他醫療保健工作者的職業發展,通過驗證其教育背景、技能與經驗,幫助他們獲得在美國及其他國家執業的授權。此次轉變是對全球醫療保健行業強化人才培養的呼聲做出的積極回應,以確保醫療人力資源能夠滿足快速變化的全球健康格局下人們的需求。 TruMerit,意為「真正的卓越」,突顯該組織在驗證全球醫療保健工作者卓越成就方面的核心角色。未來,該機構將繼續在此領域保持全球領導地位,同時拓展使命,加強研究與倡導工作,以支持醫療保健人才發展的解決方案,包括制定全球標準和專業認證框架,從而賦能醫療保健工作者的職業發展,無論他們選擇在哪裡執業。 「透過此次品牌重塑,我們正邁入全球影響力的新紀元。我們堅信,每個國家的醫療保健工作者,只要擁有必要的知識、工具與激勵,就能在其專業領域追求卓越,並引領解決當今及未來的醫療挑戰。」該組織總裁兼首席執行官 Peter Preziosi 博士表示。 TruMerit 將倡導並創造智力資本,以推動對面向未來的全球醫療保健人才隊伍的投資。我們深知,致力於技能的發展和認證,是我們為解決醫療人力短缺、健康公平與可及性挑戰,以及推動以患者為中心的護理模式演進所能做出的最大貢獻。” 他補充道。 此次更名將成為該組織全面品牌重塑的核心部分,包括其網站、客戶門戶、認證證書及社交媒體平台在內的所有公共形象都將採用全新的視覺識別系統。品牌升級工作將於 3 月中旬啟動,並計劃在夏季全面完成。 “我們的新名稱不僅承載著深遠意義,也傳遞出關於我們是誰,以及我們服務的全球醫療保健人才隊伍所重視的價值。” 主導此次更名歷時一年的首席市場與傳播官 Lea Sims 表示,她正在推動組織向新品牌和全新身份的過渡。“TruMerit 這一名稱體現了我們長期以來的使命,即幫助全球醫療保健工作者拓展職業發展,同時保留 CGFNS 及其近半個世紀以來在護理和醫療相關行業中所建立的信譽。” 點擊此處了解有關 CGFNS 更名為 TruMerit 的更多資訊。 關於 CGFNS International, Inc. CGFNS International 成立於 1977 年,總部位於費城,是一家移民中立的非營利組織,自豪地成為世界上最大的護理和相關健康專業證書評估機構。CGFNS International 是聯合國經濟及社會理事會(ECOSOC)咨商地位的非政府組織(NGO),並是聯合國咨商關係非政府組織會議(CoNGO)的成員。 聯絡資訊

