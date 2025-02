Wednesday, 26 February 2025, 08:00 HKT/SGT Share:

來源 General Atomics Aeronautical Systems, Inc GA-ASI 利用新型空投感測器測試推進反潛追擊

聖地亞哥, 2025年2月26日 - (亞太商訊) - 通用原子航空系統公司 (GA-ASI) 正在不斷拓展無人機系統的作用,在 MQ-9B SeaGuardian® 上展示了首個反潛作戰 (ASW) 能力。在 2025 年 1 月 20 日至 30 日進行的一項突破性測試中,由公司運營的 MQ-9B SeaGuardian 成功部署並測試了多套預生產聲納浮標投放系統 (SDS) 艙,實現了反潛傳感器的空投部署。 在已經證明了追蹤水下目標能力的基礎上,SeaGuardian 借助 GA-ASI 新設計的 SDS 艙將該能力進一步提升。這些艙部署了多枚聲納浮標,用於進行機載溫度-深度及聲學數據處理。通過採用定向頻率分析與記錄 (DIFAR)、定向命令激活聲納系統 (DICASS) 以及測溫聲納浮標,SeaGuardian 能夠有效地檢測、追蹤和分析水下目標,同時收集關鍵的聲學情報。 GA-ASI 總裁 David R. Alexander 表示:“此次演示標誌著無人系統能力的一大飛躍,也是證明無人機能夠執行端到端持續反潛作戰的重要里程碑。這次測試的成功為 MQ-9B SeaGuardian 反潛作戰能力的進一步提升鋪平了道路。我們期待與美國海軍持續合作,共同探索海下分佈式海上作戰的創新解決方案。” 在開發過程中,GA-ASI 成功部署了多枚 DIFAR 和 DICASS 測試用聲納浮標,並精確地將拋射速度與應力/應變數據相關聯,從而提供了一個高保真發射模型以優化未來的部署能力。 海軍航空作戰中心飛機部門 (NAWCAD) AIRWorks 在支持和監督該項目開發中發揮了關鍵作用,確保該系統滿足不斷變化的作戰需求。AIRWorks 曾與 GA-ASI 合作開展多次反潛演示,包括 2024 年 7 月舉行的太平洋邊緣演習 (RIMPAC)。 鑑於眾多客戶的強烈需求,加之 MQ-9B SeaGuardian 具備高端海上能力且成本遠低於傳統有人海上平台,GA-ASI 預期其將會獲得越來越多的關注。 關於 GA-ASI 通用原子航空系統公司(GA-ASI)是通用原子公司的子公司,致力於設計和製造成熟可靠的遠程駕駛航空系統(RPA)、雷達及電光和相關任務系統,包括 Predator® RPA 系列和 Lynx® 多模式雷達。GA-ASI 運營超過 800 萬飛行小時,提供具備長航時和任務能力的航空平台,並集成傳感器和數據鏈系統,以實現持續態勢感知。公司還研發多種傳感器控制和圖像分析軟體,提供飛行員培訓及支持服務,並開發超材料天線。 更多信息,請訪問: www.ga-asi.com 。 Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均為通用原子航空系統公司在美國及其他國家/地區註冊的商標。 聯繫信息

GA-ASI Media Relations

asi-mediarelations@ga-asi.com 來源: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.



話題 Press release summary



部門 航空航天和国防

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network