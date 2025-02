美國馬球協會續約成為2025年杜拜馬球金盃賽官方服飾合作夥伴

佛羅里達州西棕櫚灘, 2025年2月26日 - (亞太商訊) - 作為 美國馬球協會(U.S. Polo Assn.) 的官方品牌,美國馬球協會連續第二年自豪地擔任2025年杜拜馬球金盃賽的官方服裝贊助商。該備受矚目的賽事於2025年2月5日至22日在阿聯酋杜拜標誌性的Al Habtoor馬球俱樂部舉行。 美國馬球協會 與 Aydinli 集團——美國馬球協會在中東的品牌合作夥伴——攜手合作,這個經典且富有運動風格的品牌為多個隊伍提供了高性能球衣,為所有現場工作人員提供了帶品牌標識的服裝,並向決賽選手贈送了禮品。在比賽中充滿樂趣的踩草活動環節中,觀眾還享受了美國馬球協會品牌帽子的特別贈送。 杜拜馬球金盃賽是一場令人難忘的為期兩週的錦標賽,以兩支實力強勁的隊伍——阿聯酋馬球隊和 Jehangiri Polo——之間的一場激烈決賽落下帷幕。最終,阿聯酋馬球隊以 9 比 8 獲勝,他們的名字將被刻印在金盃獎盃上。此次賽事為在場的數以千計充滿活力的體育迷呈現了融合阿聯酋最高水平馬球、國際音樂娛樂、全球美食以及獨一無二零售體驗的盛宴。 "美國馬球協會非常高興再次與杜拜馬球金盃賽合作,擔任這一阿聯酋頂級馬球場館的官方服裝贊助商," 美國馬球協會全球管理機構 (USPA Global) 總裁兼首席執行官 J. Michael Prince 表示,該機構管理著價值數十億美元的美國馬球協會品牌。"杜拜和阿聯酋地區是我們這款運動風格品牌的重要市場,我們很榮幸能夠通過向體育迷和消費者展示美國馬球協會來參與這一標誌性賽事。" 杜拜馬球金盃賽於2009年由杜拜副統治者謝赫·馬克圖姆·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆殿下(Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum) 創立,此後已成為國際馬球日曆中的基石,與阿根廷、西班牙、英國和美國的主要賽事相媲美。 “我們很榮幸能在阿聯酋代表美國馬球協會,杜拜馬球金盃賽是將我們這一正宗體育品牌與杜拜享有盛譽的馬球運動完美結合的理想賽事,”美國馬球協會中東合作夥伴 Aydinli 集團董事會主席 Seref Safa 表示。“每年,這項賽事都會展示全球最優秀的馬球隊和駿馬,為所有參與者呈現出體育精神與時尚風采的完美融合,使其成為杜拜不可錯過的高調盛事。” 照片來源:Margarita Crotto 關於 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global U.S. Polo Assn. 是美國馬球協會(USPA)的官方品牌,該協會成立於1890年,是北美最大的馬球俱樂部及馬球運動員聯合會。U.S. Polo Assn. 擁有數十億美元的全球影響力,並通過超過1,100家 U.S. Polo Assn. 零售店以及數千個其他分銷點在全球190多個國家銷售,為男性、女性和兒童提供服裝、配飾和鞋類產品。與美國 ESPN 以及印度 Star Sports 達成的歷史性協議現已轉播由 U.S. Polo Assn. 贊助的多項世界頂級馬球錦標賽,使這項激動人心的運動首次向全球數以百萬計的體育迷開放。 據 License Global 報導,U.S. Polo Assn. 一直被評為全球頂級體育授權商之一,與 NFL、NBA 和 MLB 齊名。此外,這一受體育啟發的品牌因其全球及數字化增長而在國際上獲得獎項認可。憑藉其作為全球品牌取得的巨大成功,U.S. Polo Assn. 曾在《福布斯》、《財富》、《現代零售》和《GQ》以及 Yahoo Finance 和 Bloomberg 等眾多知名媒體上亮相。 欲了解更多信息,請訪問 uspoloassnglobal.com 並關注 @uspoloassn。 USPA Global 是 USPA 的子公司,管理著全球價值數十億美元的 U.S. Polo Assn. 品牌。通過其子公司 Global Polo Entertainment (GPE),USPA Global 還管理著提供體育和生活方式內容的 Global Polo TV。欲了解更多體育內容,請訪問 globalpolo.com。 關於 Aydinli Group Aydinli Group 是全球價值數十億美元的 U.S. Polo Assn. 品牌在中東和東歐的合作夥伴。Aydinli Group 秉承優質服務和普世價值的原則,生產環保意識產品,並提供世界級、以客戶為中心的服務。擁有超過 690 家門市(其中 300 家在海外)和超過 7,500 名員工,它是該地區最大的服裝零售商之一。Aydinli Group 在近 50 個國家與 U.S. Polo Assn. 開展業務,在 10 個國家與 Pierre Cardin 合作,在 8 個國家與 Cacharel 合作,總共擁有 55 個國家的許可權。欲了解更多信息,請訪問 aydinli.com。 聯絡資訊

Stacey Kovalsky

VP, Global PR and Communications

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036 Shannon Stilson

VP, Sports Marketing & Media

sstilson@uspagl.com

+001.561.227.6994 來源: U.S. Polo Assn.



