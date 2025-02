Tuesday, 25 February 2025, 11:43 HKT/SGT Share: 蜜雪集團招股:全球現製飲品龍頭企業開啟高質量發展新征程

香港, 2025年2月25日 - (亞太商訊) - 在可持續發展理念日益深入人心的當下,企業的發展模式正逐漸從單純的經濟效益追求轉向經濟、社會與環境的協同發展。作為全球現制飲品行業的龍頭企業,蜜雪集團憑藉其"高質平價"的價值主張和強大的供應鏈整合能力,不僅在商業上取得了顯著的成功,更通過踐行社會責任和推動綠色發展的理念,為企業的長期高質量發展奠定了堅實基礎。 2025年2月21日-2月26日,蜜雪集團(2097.HK)啟動港股招股,擬全球發售17,059,900股H股,每股202.50港元,每手100股,預計於3月3日登陸聯交所。此次IPO,公司吸引了眾多知名投資機構的關注,M&G、紅杉中國、博裕資本、高瓴、美團龍珠5名基石投資者共同參與認購2億美元發售股份,顯示出資本市場對其投資價值的看好。 食品安全與品質控制 築牢品牌發展基石 在現製飲品行業,食品安全和產品質量是企業的生命線。蜜雪集團始終將食品安全放在首位,構建起高度數字化的端到端供应链体系,從原材料採購、生產加工到倉儲配送,實現了全流程的嚴格管控。同時,公司還建立了完善的供應鏈品質控制體系,由約290人組成的專門團隊負責監督,以確保供應鏈高品質始終如一。2024年首九個月,公司生產的產品合格率高於99.99%,配送完好率高於99.99%。 在門店層面,蜜雪集團要求加盟商嚴格遵循法律法規以及公司內部規定,並為加盟商提供強制性的食品安全培訓。此外,公司還建立了高效的監督機制,定期對加盟店進行巡檢,一旦發現問題立即督促整改,對違規行為嚴肅處理,從而實現高標準的食品安全與品質控制。 蜜雪集團通過構建一套嚴密的供應鏈管理和品質控制體系,使其在門店規模增長的同時,對產品品質控制也能達到精准把控,這種對品質的不懈追求,不僅贏得了消費者的廣泛認可,更為品牌的持續擴張和長期發展奠定了堅實的基礎,使其在激烈的市場競爭中始終保持領先地位,展現出強大的品牌生命力和市場競爭力。 積極踐行可持續發展 實現企業與社會的共贏 蜜雪集團始終堅持長期主義,積極踐行可持續發展理念,實現了經濟效益與社會效益的協調統一。例如,在供應鏈環節,通過聯合供應商、加盟商和產業鏈上的其他業務合作夥伴,共同採取措施減少能源和水的消耗以及溫室氣體的排放,並在採購、生產、物流和研發領域進行資源管理,推動供應鏈綠色化。在包裝方面,通過對飲品包材不斷地進行綠色升級,於2023年減少PE塑料使用超過12,700噸。 在創造社會價值的同時,蜜雪集團的品牌形象不斷升級,市場認可度持續提升。作為現製飲品行業的領軍者,蜜雪集團生動詮釋了可持續發展與商業成功的相輔相成。未來,蜜雪集團將藉助資本市場的強大助力,進一步深化可持續發展理念,開啟高質量發展的新篇章。



