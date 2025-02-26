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Tuesday, 25 February 2025, 10:11 HKT/SGT
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蜜雪集團招股中：揚帆「出海」 東南亞成全球化橋頭堡

香港, 2025年2月25日 - (亞太商訊) - 國內現製飲品市場競爭日益激烈的當下，蜜雪集團不僅在本土穩居現製飲品行業領先地位，更是積極拓展海外市場。隨著公司海外市場佈局的逐步擴張，尤其是在東南亞地區取得的顯著成績，蜜雪集團成為了港股市場中投資者關注的焦點。

按照截至2024年9月30日的門店數計，蜜雪集團（2097.HK）已經登上中國及全球現製飲品行業冠軍寶座。此次IPO的發行定價202.50港元，擬募資額超39億港元（綠鞋後），並獲M&G、紅杉中國、博裕資本、高瓴、美團龍珠5名基石投資者的青睞，擬合共認購約7,692,600股發售股份。

搶佔東南亞市場機遇，架起全球化進程關鍵支點

受消費者愈加注重性價比、門店網絡持續拓展以及供應鏈基礎設施逐步完善等因素的驅動，蜜雪集團在東南亞現製飲品市場快速增長。以終端零售額計，東南亞現製飲品市場規模預計自2023年至2028年複合年增長率達19.8%，在全球主要市場中增長最快。相比中國，東南亞現製飲品市場高度分散且連鎖化率相對較低，更是為蜜雪集團提供了廣闊的品牌發展空間。

自蜜雪集團邁出國際化步伐以來，憑藉著獨特的商業模式和產品定位，在綜合品類、強大品牌力和完整產業鏈供應鏈體系的共同加持下，逐漸在全球市場嶄露頭角。截至 2024 年 9 月 30 日，公司在中國內地以外開設了約4,800家門店，覆蓋11個國家，東南亞市場更成為其全球化征程中的堅固橋頭堡。

在東南亞市場，蜜雪集團通過結合國內積累的豐富經驗和專有知識，以及一系列因地制宜的創新措施，實現了多樣化佈局。為了在東南亞各國進行產品研發和營銷推廣，蜜雪集團組建了本地化團隊，深入瞭解當地市場需求，根據東南亞消費者的口味偏好，推出了多款本地化產品，受到了當地消費者的歡迎。同時，蜜雪集團利用社交媒體和網絡平台進行品牌推廣，并充分利用「雪王」IP推出豐富的營銷活動，提升品牌知名度和影響力。除此之外，蜜雪集團還大力加強供應鏈建設，確保產品的穩定供應和質量，并在東南亞的四個國家建立了本地化的倉儲體系，以支持海外業務的發展。

登高望遠，從東南亞奔向全世界

自2018年在越南河內開設首家海外門店至今，蜜雪集團出海的意義，已遠不止於品牌影響力升級，更帶動了上下游產業發展。在「蜜雪冰城」迅速成為東南亞市場第一大現製茶飲品牌的同時，國內多省的核心農產品也搭上了蜜雪集團的「出海快車」，遠銷海外，形成聯動效應。

作為國內現製飲品行業首批出海的企業之一，蜜雪集團在東南亞市場大獲成功，為其全球化發展築牢根基。從最初在東南亞國家佈局，到如今在多個國家留下足跡，每一步都彰顯著蜜雪集團的穩健成長。

相信在未來，蜜雪集團將充分總結和借鑒過往積累的成功經驗，繼續深入研究各地的市場特點和消費者需求，積極開展本土化運營，同時加快數字化建設，為消費者提供更加個性化的消費體驗。相信通過進一步提升品牌的市場適應性和競爭力，蜜雪集團將持續在全球現製飲品市場大放異彩。



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