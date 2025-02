Monday, 24 February 2025, 20:30 HKT/SGT Share:

來源 CALB Co., Ltd. 中創新航發佈盈喜 預期2024全年獲淨利潤同比上升約80%至100%

香港, 2025年2月24日 - (亞太商訊) - 中創新航科技集團股份有限公司(「中創新航」或「公司」,股票代碼:3931.HK)發佈盈利預喜公告,預期於截至2024年12月31日止年度錄得淨利潤為介乎約人民幣786百萬元至人民幣874百萬元,較去年同期淨利潤約為人民幣437百萬元上升約80%至100%。有關預期增長主要原因一方面是隨著公司業務拓展及持續增長,規模效應不斷體現;另一方面是得益於公司的技術和產品力領先,在不斷提升產品性能的同時持續降低成本,從而實現2024年全年利潤同比上升。 中創新航表示,作爲全球發展最快的新能源企業之一,公司堅持動力儲能雙驅動、積極推進全球化布局,加快其全球基礎設施建設,完善生産、銷售和服務網絡,爲全球化交付提供有力支持。一系列全球首創、獨創的技術和産品已實現倍速級增長。産品先後出口到全球40多個國家與地區,與全球各大優秀企業建立了良好的合作關係。隨著業務增長的規模效應體現,這是公司收入錄得大幅增長的主要原因之一。 其次,作爲電池專家的中創新航,公司一直秉持技術創新的理念,持續保持産品技術領先地位;不斷加大研發投入,不僅降低了成本,同時推出更多高性能、高安全性的電池産品。隨著全球動力及儲能市場需求的進一步擴大,公司將致力於研發更適合市場不同應用場景的產品,以滿足日益變化的客戶需求,未來有望實現持續的利潤收益,以更好的回饋投資者和股東。 關於中創新航集團有限公司

中創新航(3931.HK)是專業從事鋰電池、電池管理系統及相關集成產品和鋰電池材料的研製、生產、銷售和市場應用開發的新能源高科技企業。作為電池專家,公司致力於構建全方位能源運營體系,為以動力及儲能為代表的新能源全場景應用市場提供完善的產品解決方案和全生命週期管理。 目前,公司已建立江蘇、福建、四川、湖北、安徽、廣東等多個產業基地,完成全方位國內產業佈局,同時已設立歐洲產業基地、泰國產業基地,大力拓展海外產業佈局,打造擁有規模化智能製造實力的國際化領先企業。



