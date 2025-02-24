蜜雪集團招股進行時：IP建設步入快車道 紅杉中國、高瓴等擔綱基石

香港, 2025年2月24日 - (亞太商訊) - 在近期的港股IPO市場熱點中，全球現製飲品龍頭蜜雪集團從聆訊到招股，一舉一動均備受矚目，其上市進程不僅關乎自身發展，更對整個行業格局產生深遠影響。目前蜜雪集團正在招股，預計3月3日上市。

解碼「雪王」IP：文化及商業雙引擎

通過加盟模式實現全球化佈局的蜜雪集團，按照截至 2024年9月30 日的門店數計，在全球現製飲品行業居首位。其一手打造的「雪王」IP，同樣成功在消費者心中佔據了一席之地，成為「蜜雪冰城」品牌的象徵，也創造了商業奇跡。

「雪王」IP的商業化歷程堪稱教科書級別的品牌營銷案例。2018 年，「蜜雪冰城」在品牌升級的過程中，創造性地推出了「雪王」這一超級IP和終身代言人。作為品牌的實體化投射，「雪王」被設計為一個頭戴皇冠、手持冰淇淋權杖的可愛雪人形象，與蜜雪冰城的品牌名稱以及經典產品冰淇淋緊密相連，瞬間抓住了消費者的眼球。

在IP運營策略上，蜜雪集團採取全方位立體化的打法。從門店裝修到產品包裝，從線上互動到線下活動，「雪王」形象無處不在。「蜜雪冰城」還推出了系列周邊產品，包括玩偶、盲盒、生活用品等，將「雪王」的IP價值最大化。這種深度運營使得「雪王」不再只是一個logo，而是一個有溫度、有個性的品牌代言人。

在現製飲品行業競爭激烈的今天，IP帶來的品牌溢價和用戶忠誠度提升了蜜雪集團的核心競爭力。根據招股書披露，截至最後實際可行日期，「雪王」及「蜜雪冰城」主題曲的相關話題在主要社交平台上的累計曝光量分別超過195億次及97億次，深入人心的「雪王」形象带來的流量，廣泛的門店網絡和完善的營銷矩陣，大大提高了營銷效率。

頂尖投資機構助陣：前景備受看好

除了「雪王」IP以其強大魅力與價值助力公司上市之路，蜜雪集團還於2020年5月搭建了員工持股平台，在激發員工積極性、增強凝聚力的同時，推動公司治理結構進一步優化，促進公司長期穩定發展。

IP賦能下，在全球範圍內的品牌影響力提升、商業價值增長，讓蜜雪集團炙手可熱，國際化進程實現質的飛躍。正因如此，公司投資價值也獲得國際頂級投資機構及科技零售巨頭的青睞，是次IPO，引入了英國保誠集團旗下投資公司M&G、紅杉中國、博裕資本、高瓴、美團龍珠作為基石投資者，五名基石投資者同意按發售價認購可以總金額2億美元購買的若干數目的發售股份。

而在首次公開發售前，於2020年12月，美團龍珠、高瓴及CPE同時戰略入股，分別以人民幣約9.33億元、9.33億元、4.67億元的投資額，成為蜜雪集團的機構股東，為公司發展提供充裕的資金支持，持續賦能品牌建設與戰略協同。

頂尖基石及戰略股東的加持，員工持股平台的打造，將形成一股合力，共同助推蜜雪集團的長期可持續發展。公司也將攜著「雪王」IP，在全球化道路上一路穩步向前，不斷創造中國現製飲品行業的新紀元。

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