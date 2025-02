Monday, 24 February 2025, 14:08 HKT/SGT Share: 蜜雪集團招股進行時:IP建設步入快車道 紅杉中國、高瓴等擔綱基石

香港, 2025年2月24日 - (亞太商訊) - 在近期的港股IPO市場熱點中,全球現製飲品龍頭蜜雪集團從聆訊到招股,一舉一動均備受矚目,其上市進程不僅關乎自身發展,更對整個行業格局產生深遠影響。目前蜜雪集團正在招股,預計3月3日上市。 解碼「雪王」IP:文化及商業雙引擎 通過加盟模式實現全球化佈局的蜜雪集團,按照截至 2024年9月30 日的門店數計,在全球現製飲品行業居首位。其一手打造的「雪王」IP,同樣成功在消費者心中佔據了一席之地,成為「蜜雪冰城」品牌的象徵,也創造了商業奇跡。 「雪王」IP的商業化歷程堪稱教科書級別的品牌營銷案例。2018 年,「蜜雪冰城」在品牌升級的過程中,創造性地推出了「雪王」這一超級IP和終身代言人。作為品牌的實體化投射,「雪王」被設計為一個頭戴皇冠、手持冰淇淋權杖的可愛雪人形象,與蜜雪冰城的品牌名稱以及經典產品冰淇淋緊密相連,瞬間抓住了消費者的眼球。 在IP運營策略上,蜜雪集團採取全方位立體化的打法。從門店裝修到產品包裝,從線上互動到線下活動,「雪王」形象無處不在。「蜜雪冰城」還推出了系列周邊產品,包括玩偶、盲盒、生活用品等,將「雪王」的IP價值最大化。這種深度運營使得「雪王」不再只是一個logo,而是一個有溫度、有個性的品牌代言人。 在現製飲品行業競爭激烈的今天,IP帶來的品牌溢價和用戶忠誠度提升了蜜雪集團的核心競爭力。根據招股書披露,截至最後實際可行日期,「雪王」及「蜜雪冰城」主題曲的相關話題在主要社交平台上的累計曝光量分別超過195億次及97億次,深入人心的「雪王」形象带來的流量,廣泛的門店網絡和完善的營銷矩陣,大大提高了營銷效率。 頂尖投資機構助陣:前景備受看好 除了「雪王」IP以其強大魅力與價值助力公司上市之路,蜜雪集團還於2020年5月搭建了員工持股平台,在激發員工積極性、增強凝聚力的同時,推動公司治理結構進一步優化,促進公司長期穩定發展。 IP賦能下,在全球範圍內的品牌影響力提升、商業價值增長,讓蜜雪集團炙手可熱,國際化進程實現質的飛躍。正因如此,公司投資價值也獲得國際頂級投資機構及科技零售巨頭的青睞,是次IPO,引入了英國保誠集團旗下投資公司M&G、紅杉中國、博裕資本、高瓴、美團龍珠作為基石投資者,五名基石投資者同意按發售價認購可以總金額2億美元購買的若干數目的發售股份。 而在首次公開發售前,於2020年12月,美團龍珠、高瓴及CPE同時戰略入股,分別以人民幣約9.33億元、9.33億元、4.67億元的投資額,成為蜜雪集團的機構股東,為公司發展提供充裕的資金支持,持續賦能品牌建設與戰略協同。 頂尖基石及戰略股東的加持,員工持股平台的打造,將形成一股合力,共同助推蜜雪集團的長期可持續發展。公司也將攜著「雪王」IP,在全球化道路上一路穩步向前,不斷創造中國現製飲品行業的新紀元。



