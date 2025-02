Monday, 24 February 2025, 12:21 HKT/SGT Share: 數字化及全球化打造行業領導力 全球現製飲品龍頭蜜雪集團招股中

香港, 2025年2月24日 - (亞太商訊) - 2025年以來,消費品牌上市熱度不減。據不完全統計,今年1月份,共有10家消費類公司向港交所遞交上市申請,計劃或已在港上市。其中蜜雪集團作為現製飲品龍頭,成為市場關注焦點。 截至2024年12月31日,蜜雪集團共擁有46,479家門店。就門店數量而言,是中國和全球最大的現製飲品企業。2025年2月21日,蜜雪集團(2097.HK)啟動港股招股,預計於3月3日登陸聯交所。值得一提的是,本次IPO,蜜雪集團吸引了英國保誠集團旗下M&G、紅杉中國、博裕資本、高瓴、美團龍珠5名基石投資者,這些基石投資者已同意按發售價認購可以總金額2億美元購買的若干數目的發售股份。這一動態,彰顯了頂級資本對蜜雪集團投資價值的高度認可。 數字化賦能提升運營效率 盈利能力持續增強 在現製飲品行業的競爭中,供應鏈和數字化能力已成為品牌脫穎而出的關鍵。蜜雪集團通過中國現製飲品行業內規模最大的、高度數字化的端到端供應鏈體系,實現全鏈路數字化管理,以數據驅動前端決策,不斷優化供應鏈體系,極致壓縮運營成本,提升運營效率,保障產品的高質平價。 例如,加盟商的線上訂貨和物流配送環節,蜜雪集團通過提供個性化服務、實時訂單追蹤等功能,持續提升用戶體驗,並通過分析歷史訂單數據、季節因素、時段規律等因素,實現精準的需求預測,結合公司的智能訂貨系統,動態調整備貨量,以實現倉庫運營的數字化管理,提高效率和準確性。 通過供應鏈優化以及數字化運營,蜜雪集團的盈利能力持續提升。2024年前9個月,公司毛利率升至32.4%,淨利率升至18.7%,較2023年同期分別提升了2.7及2.8個百分點,成本優化與效率提升的成果可見一斑。 因地制宜實施全球化戰略 拓展增量市場

當前,中國現製飲品企業正加速走向世界。蜜雪集團作為其中的先行者,自2018年在越南河內開設首家海外門店以來,通過將國內積累的經驗和知識與本土化創新相結合,逐步在全球化的進程中展現獨特的競爭優勢。 在產品創新層面,蜜雪集團在保留經典產品線的基礎上,針對不同市場的消費偏好推出適配當地的特色飲品。在供應鏈與生產本地化層面,公司結合中國的獨特生產能力和當地優質資源,打造適合目標市場的食材供應方案。在營銷層面,公司充分利用「雪王」 IP,因地制宜推出豐富的營銷活動,快速建立品牌認知。截至最後實際可行日期,有關「蜜雪冰城印度尼西亞」(#mixueindonesia)的話題在TikTok上的累計曝光量約為26億次。 依託有效的國際化戰略,蜜雪集團將門店沿著「一帶一路」開往印尼、越南、馬來西亞等東南亞多國,並進一步擴展至澳大利亞、日本、韓國等國家。按照截至2023年12月31日的門店數量及2023年的飲品出杯量計,「蜜雪冰城」已為東南亞市場排名第一的現製茶飲品牌。 綜上所述,在現製飲品賽道競爭日益激烈的背景下,蜜雪集團憑藉高效的供應鏈、數字化能力,成功實現了規模化基礎上的盈利增長。隨著國際化戰略的持續深入,公司有望進一步打開其增長空間,鞏固其全球現製飲品行業的領先地位。



