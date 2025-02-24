旅遊嘉年華「香港旅遊博覽會2025」圓滿落幕



為期四天的「香港遊博覽會 2025」於今日圓滿結束，入場人數再創新高。 圖片下載: https://bit.ly/3XgYU6n 香港, 2025年2月24日 - (亞太商訊) - 旅遊嘉年華「香港旅遊博覽會2025」於今日圓滿結束，為期四天的展期入場人數再創新高，較去年的博覽會增加27%。展場內人潮湧動，參展商生意興隆，充分展現市民對旅遊產品的持續熱情與需求。 展覽集團有限公司主席王學譜先生表示：「今次旅遊博覽會的入場人數能再創新高，我感到非常興奮，同時亦證明了我們堅持為大眾舉辦一個以體驗為重點的嘉年華式博覽會的策略是正確的。為了能提升入場人士的體驗，除了一如以往為大眾安排了優質旅遊產品及連串資訊性講座，我們更首次安排了吉祥物巡遊活動，邀請來自不同地區的吉祥物與入場人場作近距離接觸，此安排獲得非常正面的回響，成功吸引了更多公眾進場外，更為參展商帶來更大商機。」 作為是次博覽會的協辦機構，香港旅遊業議會對於「香港旅遊博覽會2025」的入場人數再一次刷新紀錄，感到非常高興，香港旅遊業議會主席譚光舜先生表示：「我知道參展商對是次博覽會的人流及所取得的銷售成績均感到非常滿意，而到訪的客人亦同樣滿戴而歸。我希望展覽集團未來能繼續為香港以至大灣區的旅客帶來更多高質的旅遊選購體驗，為他們提供更多優惠，並進一步令春秋季的展覽發展成為旅客慣常喜愛參與的旅遊博覽會！」 有參展商表示，會場內的嘉年華式氣氛除吸引了更多人流外，場內輕鬆歡樂的氣氛亦有助提高入場人士的消費意欲，有利前線同事的推廣。其中金怡假期表示他們的生意額在首天達標之餘更比預期目標多出一倍。海外置業遊表示其小包團的生意額比去年９月上升四成，而睇樓團更上升達六成。此外，食玩假期亦表示對於今年的人流量感到非常滿意，其生意額較去年９月多出四成，對於如此好的成績非常振奮，更表示已計劃繼續參與未來的旅遊博覽會。 此外，有感銀髮族群的潛力，同時貫徹響應政府對「銀色消費」的倡議，本屆博覽會為65歲或以上長者提供免費入場及享有特別禮品等優惠，而這等措施亦成功提升了是次博覽會銀髮族的入場人數佔比，整體相較去年９月急升了近兩成。不少參展商均非常樂見此現象，並表示銀髮族的潛力龐大，不論長、短途的行程都有一定的支持者，以無待壯遊為例，他們表示四天展期內銀髮族對非洲、拉丁美洲及中東等長途旅行團資訊較感興趣，而整體查詢旅遊產品的客人中，銀髮族佔了七成；而首次參展的花蓮代表亦表示銀髮族客戶佔了整體客戶的六成，其中大部分是三天兩夜的行程。有見是次的成效良好，王學譜表示，未來，集團將會繼續在各項展覽中推出更多針對長者的優惠。 王學譜表示：「我很開心不論參展商及市民均非常支持『香港旅遊博覽會』，由於博覽會得到了各方的喜愛，我們將會把『香港旅遊博覽會』發展成常規展覽，期望能為大眾提供一個最優質的一站式旅遊平台。」 圖片說明： 為期四天的展期入場人數再創新高，較去年的博覽會增加27%。展場內人潮湧動，充分展現市民對旅遊產品的持續熱情與需求。 本屆博覽會為65歲或以上長者提供免費入場及享有特別禮品等優惠，成功提升了是次博覽會銀髮族的入場人數佔比。 大會首次安排了吉祥物巡遊活動，邀請來自不同地區的吉祥物與入場人場作新距離接觸，成功吸引了更多公眾進場，為參展商帶來更大商機。 關於香港旅遊博覽會

全港首個面向消費者的旅遊嘉年華「香港旅遊博覽會」由展覽集團有限公司精心打造並於2024年2月首次主辦，並於同年9月加碼推出，旨在讓市民大眾可以在博覽中直接向旅行社、航空公司、主題樂園、酒店、餐廳、觀光局及旅遊體驗平台等超過300個展位購買旅遊產品，真正滿足市民食、買、玩、飛及住需求的旅遊嘉年華。 關於展覽集團有限公司

展覽集團有限公司為香港知名的展覽公司之一。團隊核心成員組成自2003年，集合一群富有新思維、經驗豐富及專業的展覽人才，是一家領先的活動管理公司，專門策劃和營運世界級的公眾展覽、會議和商貿展覽，主題涵蓋多個不同的行業。憑藉多年的行業經驗，致力發展展覽及市場推廣業務，在展覽業內享負盛名。 本公司創辦多個不同主題類型的展覽及市場推廣項目，不但得到眾多商界及參展商支持，更有效地吸引大量公眾人士參與，每項活動均好評如潮、參展商在產品推廣及銷售兩方面均取得雙贏成果。著名展覽包括香港寵物節、香港家居博覽、優質寵物用品展、香港貓迷博覽會、香港旅遊博覽會、課外活動節、香港戶外用品及運動博覽等等，本公司於近年榮獲得多個獎項，當中包括「Outstanding Award for Pandemic Resilience」、「ESG Commendation Awards」、「創新博覽策劃」等業務發展成果得到各界認同。 此新聞稿由縱橫傳訊顧問服務有限公司（SCC）代展覽集團有限公司發放。如欲查詢或索取更多資料，請聯絡： 縱橫傳訊顧問服務有限公司（SCC） 葉銘諾 （Vincent Ip）

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