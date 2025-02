Sunday, 23 February 2025, 21:54 HKT/SGT Share:

來源 CALB Co., Ltd. 中創新航(3931.HK)獲納入恆生綜合指數 推動港股通納入進程

香港, 2025年2月23日 - (亞太商訊) - 中創新航科技集團股份有限公司(「中創新航」或「公司」,股票代碼:3931.HK)宣佈,於2025年2月21日獲納入恒生綜合指數成份股,將於2025年3月10日起生效。 恒生綜合指數是香港股市的基準指數,代表了市場中市值最大、流動性最強的公司。中創新航被納入恒指也意味著公司已符合進入港股通交易的標準。港股通則是內地與香港股票市場之間的互聯互通機制,旨在促進兩地資本市場的開放與合作,並為全球投資者提供更多投資機會。作為電池行業的領先企業,中創新航納入恒生綜合指數後,將吸引來自內地及香港的更多投資者參與,進一步提升公司股票的流動性,有望進一步多元化股東結構。 中創新航作為國際領先的新能源科技企業,致力於推動能源轉型與技術創新,秉持「超越商業,造福人類」的使命。依託強大的技術研發實力和創新能力,公司專注於動力電池、儲能電池及船舶市場。2024年,公司動力電池裝機量在中國第三方動力電池企業中穩居第二,在全球第三方動力電池企業中穩居第三。在儲能領域,公司與陽光電源聯合獲得全球最大訂單,獲得戰略客戶對產品及交付能力的高度認可。在船舶市場,公司與多家知名企業合作,推動全球首艘萬噸級純電動集裝箱船的運營。中創新航持續創新,助力「碳達峰、碳中和」目標,並積極探索電池回收與再利用,推動迴圈經濟發展,力求在新能源產業中建立全生命週期服務體系,滿足市場對可持續與環保解決方案日益增長的需求。 公司表示,納入恆生綜合指數將為中創新航在資本市場的發展提供更多的機會,助力港股通的納入進程,加速國際化步伐,擴大全球影響力,並為股東創造更多長期價值。此舉不僅是公司發展歷程中的一個重要里程碑,也將為公司的未來增長提供更多資本支持,助力公司在全球新能源市場中實現更大突破。 關於中創新航集團有限公司

中創新航(3931.HK)是專業從事鋰電池、電池管理系統及相關集成產品和鋰電池材料的研製、生產、銷售和市場應用開發的新能源高科技企業。作為電池專家,公司致力於構建全方位能源運營體系,為以動力及儲能為代表的新能源全場景應用市場提供完善的產品解決方案和全生命週期管理。 目前,公司已建立江蘇、福建、四川、湖北、安徽、廣東等多個產業基地,完成全方位國內產業佈局,同時已設立歐洲產業基地、泰國產業基地,大力拓展海外產業佈局,打造擁有規模化智能製造實力的國際化領先企業。



