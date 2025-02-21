全球最大可堆疊分佈式光儲一體機企業 思格新能源衝刺港股IPO

香港, 2025年2月21日 - (亞太商訊) - 思格新能源（上海）股份有限公司（以下簡稱「思格新能源」）向港交所遞交招股書。公司成立於2022年，核心產品為全球首創思格光儲充一體機（以下簡稱SigenStor）。招股書顯示，截至2024年9月30日，公司業績收入約7億元，核心產品銷售額持續貢獻總收入超90%。思格新能源成立兩年多即奔赴資本市場，是目前儲能廠商中增長最快的企業之一。

全球最大可堆疊分佈式光儲一體機企業

招股書顯示，思格新能源是可堆疊分佈式光儲一體機解決方案最早的市場引領者之一。

光伏行業在過去一段時間取得了顯著發展。但隨著新能源發電佔比的提高，電網消納問題逐漸凸顯。思格新能源董事長、CEO許映童認為，未來光伏行業的商業模式將從「光伏發電為目標」轉變為「儲能用電為核心」，通過儲能技術實現就地消納，提高自發自用率，減少對售電的依賴。這種轉變不僅有助於解決電網消納問題，還能提升能源系統的靈活性和穩定性，滿足用戶需求，推動光伏行業的可持續發展。據悉，2019年至2023年，全球儲能系統出貨量由8.9千兆瓦時增至149.1千兆瓦時，年複合增長率為102.2%。

SigenStor是思格新能源推出的明星儲能產品，重新定義行業標杆，為儲能行業帶來多個「首創」。

首先，光儲充一體機SigenStor採用模組化、可堆疊產品設計，將光伏逆變器、直流充電模塊、儲能變流器（PCS）、儲能電池和能源管理系統（EMS）無縫融合一體，是行業集成度最高的儲能產品。配合公司設計研發的能源備電櫃，通過優化軟件演算法，SigenStor實現了極速併離網切換：當電網停電時，系統瞬時切換至離網狀態，確保持續穩定的電力供應；而當電網恢復時，系統可無縫切換回併網狀態。

其次，領先行業，思格新能源推出支持V2X雙向充電功能的直流快充模塊，在停電等緊急情況下實現電動車為家庭用電設備反向供電。同時，公司自研mySigen App為業界最智能的能源管理平台，率先集成最新一代GPT-4o模型，是業界首個將該先進技術應用於能源領域的企業。

數據顯示，2024年第一季度至第三季度，全球可堆疊分佈式光儲一體機解決方案市場中，前五大廠商出貨量佔全球總出貨量76.7%。憑藉231兆瓦時的總出貨量、24.3%的市場份額，思格新能源成為全球最大的可堆疊分佈式光儲一體機解決方案企業。

加速AI融合 能源行業迎來數智化轉型

AI浪潮席捲全球，能源行業也正加速邁向數智化。在光儲充一體機的硬件基礎上，思格新能源致力於軟件研發，並率先引入人工智慧，推動AI與能源領域的深度融合。思格新能源旗下擁有思格雲與mySigen App兩大軟件產品。

思格雲基於雲原生架構打造，支持海量分佈式能源硬件和使用場景的處理，具備高可拓展性。思格雲已與瑞典、荷蘭、澳大利亞等世界多國領先的虛擬電廠（VPP）供應商完成對接，並支持自動獲取超20個國家、60家電力公司的即時動態電價。

在海外多個國家，思格新能源的人工智慧技術與動態電價相結合為客戶帶來了顯著的經濟效益。例如，波蘭某工商業用戶的電費帳單顯示，啟用AI模式後，相較上個月，購電成本減少42%、售出價格增長110%、總成本下降52%。這無疑是一種雙贏局面：客戶實現了電費帳單節省，又充分釋放了儲能系統的經濟價值。

利用大數據分析雲平台上處理過的海量數據和神經網路模型，思格新能源構建了雲端BMS（電池管理系統），從而量化電池健康狀態，提供最佳運行決策並最大程度延長使用壽命。

mySigen App作為用戶使用終端，為用戶提供智能能源體驗。用戶可即時查看及監控能源生產和消耗情況，即時瞭解電池運行狀態，輕鬆實現設備管理以及無縫故障排除；借助GPT-4o（境外）/通義千問（境內）的強大能力和專屬語料訓練，為用戶及時解答使用中遇到的問題，革新傳統售後服務。

深化全球化佈局 SigenStor成海外最受歡迎儲能產品

長久以來，海外儲能系統的應用存在諸多挑戰，包括安全挑戰、安裝複雜以及較低的系統集成水準。思格新能源深刻瞭解海外客戶的痛點，並設計出針對性的解決方案。通過研發、生產、運營和售後等諸多流程上的高質量創新，思格抓住海外市場巨大的市場機遇，迅速拓展市場空間，銷售收入持續增長。根據招股書，2023年及2024年前三季度，海外市場的收入分別佔公司總收入的87.8%及91.7%。成立兩年，年銷售收入突破1億美元，是國內實現這一里程碑用時最快的儲能企業。

目前，公司與遍佈60餘個國家及地區的99家分銷商合作，建立了廣泛的全球合作網絡。同時，思格新能源已成為歐洲、亞太、北美及非洲等主要市場（包括英國、愛爾蘭、南非、澳大利亞、美國等國）領先分銷商的首選品牌。例如，在歐洲，思格新能源先後與奧地利、比利時和瑞典等國家的頭部分銷商合作。在南非，思格新能源與當地某頭部分銷商合作，合作夥伴十分認可公司產品在性能、靈活性和智能化方面的優異表現，尤其在應對南非限電問題上，思格的儲能系統能夠提供不間斷的電力供應，幫助企業解決生產中斷的難題。據悉，在2024年進行的客戶滿意度調查中，SigenStor獲得了近90%來自用戶和安裝商的好評。

思格新能源通過其創新的光儲解決方案，成功解決了海外市場面臨的能源不穩定問題，其產品在性能、靈活性和智能化方面的優勢得到了廣泛認可，不僅展示了思格的技術實力，也為其在全球市場的進一步擴展奠定了堅實基礎。

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