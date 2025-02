Friday, 21 February 2025, 19:07 HKT/SGT Share:

四個香港設計師品牌亮相倫敦時裝周 - Fashion Hong Kong助香港品牌踏上國際時裝舞台

香港, 2025年2月21日 - (亞太商訊) - 香港貿易發展局(香港貿發局)帶領四個香港時裝品牌參與倫敦時裝周(London Fashion Week),在Fashion Hong Kong時裝匯演中,向英國及環球時尚業界展示2025秋冬新作。Fashion Hong Kong時裝匯演於倫敦時間2月20日在倫敦的文化藝術集中地肖迪奇(Shoreditch)舉行,活動獲得香港駐倫敦經濟貿易辦事處支持,吸引超過380名英國及環球買家、傳媒及時尚達人出席,進一步推廣香港作為亞洲時裝設計中心的地位。 參與此次活動的香港時裝設計師包括徐逸昇(Angus Tsui,品牌:ANGUS TSUI)、蔣韻薇(Bettie Jiang,品牌:Bettie Haute Couture)、黃子東(Rickyy Wong,品牌:RICKYYWONG)和梅鈞傑(Nathan Moy,品牌:Z I D I)。他們在匯演中發佈了其2025年秋冬系列新作,作品充分展現出香港時裝設計別具多樣性的特色,既有富可持續性和未來感的設計、亦有充滿現代都市色彩及融合前瞻性和文化色彩的時尚服飾。 活動獲當地時裝業界的熱烈支持,參與者包括知名模特兒Eyal Booker、知名造型師及創意顧問Jonathan Vine、新晉模特兒Yasmin Sweegers及來自Selfridges的買家。多家時尚媒體如Wallpaper、Dazed Korea、Marie Claire、ELLE、Forbes及Numero等也有派員採訪報導,成功促進香港與英國時裝業界的交流,加深全球時裝業界對香港時裝品牌的認識。 創意聯乘推廣香港設計 陳列室促合作交流 大會今年舉辦一系列創意跨界聯乘活動,從多角度推廣香港時裝,包括與香港霓虹燈藝術家劉浩輝(Jive Lau,品牌:KowloNeon)合作,特製充滿香港街頭特色的霓虹燈裝置,向一眾海外觀眾展示香港非遺霓虹工藝的獨有魅力。大會亦與曾獲取多個國際設計獎項的香港設計團隊Noiseless合作,為活動設計手機版場刊,宣傳香港時裝設計師品牌系列。 為了進一步推廣香港品牌及促進設計師與海外買家的交流洽商,貿發局將於2月21日至3月21日在倫敦肖迪奇的The Pop Group設置陳列室,為香港時裝品牌設計師與時尚媒體、專業買手或造型師等安排配對會議,拓展合作機會。 將於3月在米蘭首設快閃店 自2015年起,Fashion Hong Kong積極參與國際時裝周及大型時裝活動,展示香港多元而富個性的設計師品牌;足跡包括紐約、倫敦、巴黎、哥本哈根、東京、首爾和上海。去年,Fashion Hong Kong曾於巴黎舉辦快閃店,並針對泰國、日本和中國內地等市場舉辦推廣活動,協助他們拓展內地及海外市場。 緊接倫敦時裝周的時裝匯演後,香港貿發局將於3月在米蘭首設「Fashion Hong Kong Pop-up Salon」快閃店,展示15個香港設計師品牌的作品,涵蓋時裝、飾品、鞋履及生活用品等,並包括是次倫敦時裝匯演參與品牌的部分新作,旨在協助設計師提升在歐洲市場的品牌知名度,拓展商機。 相片下載:https://bit.ly/3EGSDdL Fashion Hong Kong時裝匯演於倫敦時間2月20日在倫敦的文化藝術集中地肖迪奇(Shoreditch)舉行,吸引超過380名英國及環球買家、傳媒及時尚達人出席,進一步推廣香港作為亞洲時裝設計中心的地位。 參與此次活動的香港時裝設計師包括徐逸昇(左三)(品牌:ANGUS TSUI)、梅鈞傑(左五)(品牌:Z I D I)、蔣韻薇(右五)(品牌:Bettie Haute Couture)和黃子東(右三)(品牌:RICKYYWONG)。 大會更特意與香港霓虹燈藝術家劉浩輝(Jive Lau,品牌:KowloNeon)合作,特製充滿香港街頭特色的霓虹燈裝置,向一眾海外觀眾展示香港非遺霓虹工藝的獨有魅力。 四個參與Fashion Hong Kong的香港設計師品牌簡介如下: (圖片下載:https://bit.ly/413BNgY) 徐逸昇 (Angus Tsui)

品牌:ANGUS TSUI 關於設計師:

Angus Tsui於2014年成立同名可持續時裝品牌,其設計風格融合可持續理念與實驗性美學,致力推動設計創新。從與H&M等全球品牌合作到創建不同教育計劃,Angus持續引領時尚界走向更符合道德、更具創意的未來。 展示系列:《GIGER Vol.2》

以設計電影《異形》中的外星生物而聞名,來自瑞士的藝術家H.R. Giger作啟發,新系列融入其標誌性的生物機械設計元素,透過複雜的剪裁、褶皺技術和實驗性布料,探討未來主義與可持續發展的主題。系列展示了設計師對未來現實的願景,通過結合有機外骨骼構造、異世界色彩組合以及獨特的紡織品設計,創造出一個不斷變化且充滿實驗性的系列,並向傳奇藝術家致敬。 蔣韻薇(Bettie Jiang)

品牌: Bettie Haute Couture 關於設計師:

Bettie Jiang畢業於倫敦藝術大學倫敦時裝學院Fashion Design and Surface Textiles,她不僅對紡織面料擁有深入的認識,而且擅長利用面料細節詮釋設計概念。Bettie Haute Couture則創立於2017年,致力創造創新、具可持續性以及優雅的時裝,並將傳統工藝與當代設計互相融合。Bettie一直以對零浪費的實踐,以及獨特剪裁而聞名,並繼續塑造現代高雅定義。 展示系列:《Bauhaus Reverie: Contemporary Elegance》

受到包浩斯運動的啟發,新系列以簡約、功能性及藝術感作為亮點。透過融入幾何圖案、自然色調與可持續材料,打造出富現代感的長青款式。 黃子東 (Rickyy Wong)

品牌:RICKYYWONG 關於設計師:

Rickyy Wong以揉合東西方設計哲學、將文化遺產與當代設計相融合而聞名,以可持續原則為基礎,他為時裝表演帶來嶄新的視角,通過創新的紡織品及工藝展現城市敘事,推動城市時尚的界限。 展示系列:《ODYSSEY》

設計師從新系列中透露他對文化多樣性及城市活力的想像。新系列著重於可持續性、多功能性及個性化,使用如油蠟布、羊駝毛等創新紡織品,加入「飛機褸」、現代西裝外套等特色城市美學元素,將精確的剪裁與休閒的舒適結合,為都市個人創造可穿戴的藝術。 梅鈞傑(Nathan Moy)

品牌:Z I D I 關於設計師:

曾於Maison Margiela和Louis Vuitton設計團隊工作,Nathan Moy創立前瞻性的品牌Z I D I,將前衛美學與可持續實踐相結合。Z I D I以其不對稱的輪廓和創新的材料使用而聞名,在挑戰傳統時尚規範的同時,促進包容性和環境意識。 展示系列:《Flux》

《Flux》是持續變化或運動的狀態,傳達流動性與不穩定的概念。新系列透過在輪廓中融入流動、流體的線條和層次,象徵著在時間和空間中的運動;非對稱剪裁和拉長的形式反映時間膨脹的概念。同時運用強烈對比的大膽色彩如電藍、黃綠和深紫,與鮮明的黑白色調一起,營造出不穩定和即時性的感覺。 Fashion Hong Kong於倫敦時裝周的推廣活動詳情: Fashion Hong Kong專業陳列室(Professional Showroom) 日期:2025年2月21日(星期五) - 3月21日(星期五)

時間:上午10時至下午6時(需提前預約)

地點:The POP Group, 63 Hanbury Street, Shoreditch, London Fashion Hong Kong網頁:www.fashionhongkong.com.hk

Fashion Hong Kong Instagram:@hktdcfashionhk 傳媒查詢︰ 新聞界如有查詢,請聯絡香港貿發局傳訊及公共事務部: 蘇顯博 電話: (852) 2584 4049 電郵:stanley.hp.so@hktdc.org 陳施樂 電話: (852) 2584 4525 電郵:snowy.sn.chan@hktdc.org 香港貿發局新聞中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構,負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處,其中13個設於中國內地,致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團,為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台,提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊,請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。



