四個香港設計師品牌亮相倫敦時裝周



香港, 2025年2月21日 - (亞太商訊) - 香港貿易發展局（香港貿發局）帶領四個香港時裝品牌參與倫敦時裝周(London Fashion Week)，在Fashion Hong Kong時裝匯演中，向英國及環球時尚業界展示2025秋冬新作。Fashion Hong Kong時裝匯演於倫敦時間2月20日在倫敦的文化藝術集中地肖迪奇(Shoreditch)舉行，活動獲得香港駐倫敦經濟貿易辦事處支持，吸引超過380名英國及環球買家、傳媒及時尚達人出席，進一步推廣香港作為亞洲時裝設計中心的地位。 參與此次活動的香港時裝設計師包括徐逸昇（Angus Tsui，品牌：ANGUS TSUI）、蔣韻薇（Bettie Jiang，品牌：Bettie Haute Couture）、黃子東（Rickyy Wong，品牌：RICKYYWONG）和梅鈞傑（Nathan Moy，品牌：Z I D I）。他們在匯演中發佈了其2025年秋冬系列新作，作品充分展現出香港時裝設計別具多樣性的特色，既有富可持續性和未來感的設計、亦有充滿現代都市色彩及融合前瞻性和文化色彩的時尚服飾。 活動獲當地時裝業界的熱烈支持，參與者包括知名模特兒Eyal Booker、知名造型師及創意顧問Jonathan Vine、新晉模特兒Yasmin Sweegers及來自Selfridges的買家。多家時尚媒體如Wallpaper、Dazed Korea、Marie Claire、ELLE、Forbes及Numero等也有派員採訪報導，成功促進香港與英國時裝業界的交流，加深全球時裝業界對香港時裝品牌的認識。 創意聯乘推廣香港設計 陳列室促合作交流 大會今年舉辦一系列創意跨界聯乘活動，從多角度推廣香港時裝，包括與香港霓虹燈藝術家劉浩輝（Jive Lau，品牌：KowloNeon）合作，特製充滿香港街頭特色的霓虹燈裝置，向一眾海外觀眾展示香港非遺霓虹工藝的獨有魅力。大會亦與曾獲取多個國際設計獎項的香港設計團隊Noiseless合作，為活動設計手機版場刊，宣傳香港時裝設計師品牌系列。 為了進一步推廣香港品牌及促進設計師與海外買家的交流洽商，貿發局將於2月21日至3月21日在倫敦肖迪奇的The Pop Group設置陳列室，為香港時裝品牌設計師與時尚媒體、專業買手或造型師等安排配對會議，拓展合作機會。 將於3月在米蘭首設快閃店 自2015年起，Fashion Hong Kong積極參與國際時裝周及大型時裝活動，展示香港多元而富個性的設計師品牌；足跡包括紐約、倫敦、巴黎、哥本哈根、東京、首爾和上海。去年，Fashion Hong Kong曾於巴黎舉辦快閃店，並針對泰國、日本和中國內地等市場舉辦推廣活動，協助他們拓展內地及海外市場。 緊接倫敦時裝周的時裝匯演後，香港貿發局將於3月在米蘭首設「Fashion Hong Kong Pop-up Salon」快閃店，展示15個香港設計師品牌的作品，涵蓋時裝、飾品、鞋履及生活用品等，並包括是次倫敦時裝匯演參與品牌的部分新作，旨在協助設計師提升在歐洲市場的品牌知名度，拓展商機。 相片下載：https://bit.ly/3EGSDdL Fashion Hong Kong時裝匯演於倫敦時間2月20日在倫敦的文化藝術集中地肖迪奇(Shoreditch)舉行，吸引超過380名英國及環球買家、傳媒及時尚達人出席，進一步推廣香港作為亞洲時裝設計中心的地位。 參與此次活動的香港時裝設計師包括徐逸昇（左三）（品牌：ANGUS TSUI）、梅鈞傑（左五）（品牌：Z I D I）、蔣韻薇（右五）（品牌：Bettie Haute Couture）和黃子東（右三）（品牌：RICKYYWONG）。 大會更特意與香港霓虹燈藝術家劉浩輝（Jive Lau，品牌：KowloNeon）合作，特製充滿香港街頭特色的霓虹燈裝置，向一眾海外觀眾展示香港非遺霓虹工藝的獨有魅力。 四個參與Fashion Hong Kong的香港設計師品牌簡介如下： (圖片下載：https://bit.ly/413BNgY) 徐逸昇 (Angus Tsui)

品牌：ANGUS TSUI 關於設計師：

Angus Tsui於2014年成立同名可持續時裝品牌，其設計風格融合可持續理念與實驗性美學，致力推動設計創新。從與H&M等全球品牌合作到創建不同教育計劃，Angus持續引領時尚界走向更符合道德、更具創意的未來。 展示系列：《GIGER Vol.2》

以設計電影《異形》中的外星生物而聞名，來自瑞士的藝術家H.R. Giger作啟發，新系列融入其標誌性的生物機械設計元素，透過複雜的剪裁、褶皺技術和實驗性布料，探討未來主義與可持續發展的主題。系列展示了設計師對未來現實的願景，通過結合有機外骨骼構造、異世界色彩組合以及獨特的紡織品設計，創造出一個不斷變化且充滿實驗性的系列，並向傳奇藝術家致敬。 蔣韻薇(Bettie Jiang)

品牌： Bettie Haute Couture 關於設計師：

Bettie Jiang畢業於倫敦藝術大學倫敦時裝學院Fashion Design and Surface Textiles，她不僅對紡織面料擁有深入的認識，而且擅長利用面料細節詮釋設計概念。Bettie Haute Couture則創立於2017年，致力創造創新、具可持續性以及優雅的時裝，並將傳統工藝與當代設計互相融合。Bettie一直以對零浪費的實踐，以及獨特剪裁而聞名，並繼續塑造現代高雅定義。 展示系列：《Bauhaus Reverie: Contemporary Elegance》

受到包浩斯運動的啟發，新系列以簡約、功能性及藝術感作為亮點。透過融入幾何圖案、自然色調與可持續材料，打造出富現代感的長青款式。 黃子東 (Rickyy Wong)

品牌：RICKYYWONG 關於設計師：

Rickyy Wong以揉合東西方設計哲學、將文化遺產與當代設計相融合而聞名，以可持續原則為基礎，他為時裝表演帶來嶄新的視角，通過創新的紡織品及工藝展現城市敘事，推動城市時尚的界限。 展示系列：《ODYSSEY》

設計師從新系列中透露他對文化多樣性及城市活力的想像。新系列著重於可持續性、多功能性及個性化，使用如油蠟布、羊駝毛等創新紡織品，加入「飛機褸」、現代西裝外套等特色城市美學元素，將精確的剪裁與休閒的舒適結合，為都市個人創造可穿戴的藝術。 梅鈞傑(Nathan Moy)

品牌：Z I D I 關於設計師：

曾於Maison Margiela和Louis Vuitton設計團隊工作，Nathan Moy創立前瞻性的品牌Z I D I，將前衛美學與可持續實踐相結合。Z I D I以其不對稱的輪廓和創新的材料使用而聞名，在挑戰傳統時尚規範的同時，促進包容性和環境意識。 展示系列：《Flux》

《Flux》是持續變化或運動的狀態，傳達流動性與不穩定的概念。新系列透過在輪廓中融入流動、流體的線條和層次，象徵著在時間和空間中的運動；非對稱剪裁和拉長的形式反映時間膨脹的概念。同時運用強烈對比的大膽色彩如電藍、黃綠和深紫，與鮮明的黑白色調一起，營造出不穩定和即時性的感覺。 Fashion Hong Kong於倫敦時裝周的推廣活動詳情： Fashion Hong Kong專業陳列室(Professional Showroom) 日期：2025年2月21日(星期五) - 3月21日(星期五)

時間：上午10時至下午6時（需提前預約）

地點：The POP Group, 63 Hanbury Street, Shoreditch, London Fashion Hong Kong網頁：www.fashionhongkong.com.hk

Fashion Hong Kong Instagram：@hktdcfashionhk 傳媒查詢︰ 新聞界如有查詢，請聯絡香港貿發局傳訊及公共事務部： 蘇顯博 電話： (852) 2584 4049 電郵：stanley.hp.so@hktdc.org 陳施樂 電話： (852) 2584 4525 電郵：snowy.sn.chan@hktdc.org 香港貿發局新聞中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構，負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處，其中13個設於中國內地，致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團，為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台，提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊，請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。



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