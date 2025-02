Friday, 21 February 2025, 23:19 HKT/SGT Share:

來源 EuroEyes International Eye Clinic Limited 卡爾蔡司表揚德視佳國際於AT LISA(R)三焦晶體植入量方面的非凡里程碑 - 人口老化刺激對老花眼矯正手術的需求

- 市場上商機處處亟待把握

香港, 2025年2月21日 - (亞太商訊) - 卡爾蔡司醫療科技公司(「卡爾蔡司」)很高興見證德視佳國際眼科有限公司 (「德視佳國際」或「該公司」)連續九年榮獲「蔡司 AT LISA® 三焦點人工晶體全球植入最多的眼科集團之一」的美譽。這項殊榮突顯德視佳國際於眼科領域作出的重要貢獻,並彰顯其在創新眼科護理解決方案方面的領導地位。 在今天於香港舉行的頒獎典禮上,卡爾蔡司對德視佳國際於過去32年成功完成超過一百萬宗手術的非凡里程碑予以肯定,為全球之冠。這項里程碑不僅證明德視佳國際在創新和以病人為中心的眼科護理方面追求卓越表現的承諾,同時亦突顯其通過三焦點晶體植入提升視力矯正所扮演的重要角色,並為眼科業界操作樹立新標準。 德視佳國際主席、執行董事兼行政總裁Jørn S. Jørgensen博士表示:「我們很榮幸能獲得這項肯定,這清楚表現出我們在眼科領域追求卓越的決心。我們的專業團隊努力不懈,以最先進的技術幫助患者恢復視力,進而提升他們的生活品質。」 蔡司眼科總裁Magnus Reibenspiess先生表示:「恭喜德視佳國際連續9年獲得如此非凡的成就。這啟發全球同業共同推動眼科醫護技術和實踐的進步。我們期待與德視佳國際攜手合作,在不久的將來再創高峰,取得更大的成功。」 Jørn S. Jørgensen 博士補充:「我們看到中國內地、香港,以至全球的老花趨勢正不斷上升。公司相信三焦點晶體植入是目前老花治療最佳的方案之一,而且能有效應對其不斷增長的市場需求。」 根據2024年中期業績,期內,德視佳國際進行主要為三焦點晶體植入手術所得的收益同比上升12.0%至 198.8百萬港元的新高。而在集團經營所在的多個國家人口老化的推動下,該類別收益於2020年至2024年間以複合年增長率約21%的步伐持續增長。 三焦點晶體植入:把握龐大的市場機遇

中國民政部和全國老齡辦發佈的《2023 年度國家老齡事業發展公報》顯示,截至 2023 年,中國 60 歲及以上老年人口佔總人口比例從 2013 年的14.9%增至21.1%,達 29,697萬人。與此同時,香港擁有全球最高的平均預期壽命,顯示香港人口正迅速老化。根據政府統計處進行的 2021 年人口普查,65 歲及以上長者佔總人口的比例已由2011年的13%上升至 2021 年的20%,並預計到2024 年年中達到22.8%。此外,香港人口年齡中位數亦已從2011年的41.7歲上升至2021年的46.3歲,同樣反映人口老化趨勢持續。 由於幾乎每個40歲以上人士均會受老花這自然老化過程所影響,因此隨著全球人口老化,老花眼的病例亦不斷攀升,對有效矯正老花眼解決方案的需求也相應增加。三焦點晶體可根據不同距離作調整並提供清晰視力,而且可長時間保持其屈光性,確保患者在年齡增長的同時保持穩定的視力,因此三焦點晶體植入手術已成為處理老花及其他視力相關問題的最佳解決方案之一。 德視佳國際在三焦點晶體植入手術的市場領導地位享負盛名,公司已充分準備好把握這全球趨勢﹔而領先光學公司卡爾蔡司亦是如此,致力為與日俱增的需求製造三焦點晶體。德視佳國際相信,三焦點晶體植入市場擁有巨大的潛力亟待發掘,能為公司的未來增長提供動力。 關於德視佳國際眼科有限公司 (1846.HK)

德視佳國際成立於 1993 年,是視力矯正行業的領先品牌之一,該產品結合了德國眼科學的卓越經驗和超過30 年的經驗以及個性化的客戶服務。德視佳國際是為數不多,具有廣泛地理覆蓋範圍的眼科診所之一,業務遍及德國˴丹麥˴中國和英國。該集團的視力矯正服務包括:(i)屈光鐳射手術(包括 SMILE pro、Femto LASIK 和 Presbyond®);(ii)晶體植入手術(ICL);(iii)晶狀體置換手術(包括單焦點和三焦點晶狀體置換手術)和(iv)其他(包括 PRK / LASEK 和 ICRS 植入術)。如欲了解更多資訊,請瀏覽ir.euroeyes.hk。 關於卡爾蔡司醫療科技公司 (Carl Zeiss Meditec AG)

卡爾蔡司醫療科技公司(ISIN DE0005313704)在德國證券交易所的 MDAX和 TecDAX上市,是全球領先的醫療技術公司之一。公司提供創新技術及以應用為導向的解決方案,旨在協助醫生提高患者的生活質素同時提供完整的解決方案,包括植入物和耗材,以診斷及治療眼疾,並在顯微外科領域創造創新的可視化解決方案。公司在全球聘有 5,730名員工,在截至 9月 30日的 2023/24財年實現收入 20.661億歐元。 集團總部位於德國耶拿,在德國及海外設有附屬公司,超過50%的員工駐於美國、日本、西班牙和法國。位於印度班加羅爾的應用研究中心(CARIn)和位於中國上海的卡爾蔡司創新研發中心加強了公司在這些迅速發展經濟體的地位。公司約 39%的股份為流通股份,約 59%由卡爾蔡司公司持有,該公司是光學及光電行業的全球領先集團之一。如欲獲得更多資訊,請瀏覽網站 www.zeiss.com/med.



