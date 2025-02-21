Dollamur 宣布獲得世界摔角聯盟（UWW）認證，許可期限至 2028 年

德克薩斯州沃斯堡, 2025年2月21日 - (亞太商訊) - 全球領先的高性能運動場地製造商和供應商 Dollamur 今日宣布，其摔跤墊已獲得世界摔跤聯合會（UWW）認證，許可期限延續至下一個奧運週期，直至 2028 年 12 月。

Dollamur UWW 認證摔跤墊

“我們很高興再次被指定為 UWW 官方認證摔跤墊供應商。我們的團隊自豪地為所有官方 UWW 賽事，包括奧運會，提供優質比賽墊，”Dollamur 首席執行官 Don Ochsenreiter 表示。“能夠獲得全球摔跤運動管理機構的認可，是一種榮譽，也進一步彰顯了我們對全球摔跤社區及其粉絲的堅定承諾。”

Dollamur 的 UWW 認證比賽墊已被廣泛應用於世界上最負盛名的賽事，包括但不限於：

美國奧運選拔賽（USA Olympic Trials）

歐洲運動會（European Games）

加拿大運動會（Canadian Games）

世界錦標賽（World Championships）

法國摔跤大獎賽（France Wrestling Grand Prix）

德國摔跤大獎賽（German Wrestling Grand Prix）

非洲大陸錦標賽（African Continental Championships）

哈薩克斯坦亞洲錦標賽（Kazakhstan Asia Championships）

泛美運動會（Pan Am Games）

印度運動會（Indian Games）

此外，作為全球領先的高性能摔跤墊和運動場地製造商及供應商，Dollamur 還擁有豐富的創新歷史。 1999 年，Dollamur 通過推出 FLEXI-Roll® 摔跤墊徹底改變了摔跤行業。FLEXI-Roll® 採用高性能的封閉式泡沫材料，提供卓越的衝擊吸收能力，並配備極其耐用的高強度乙烯基表面，無需翻新維護。此外，泡沫底部的精準切割設計，使 FLEXI-Roll® 成為輕量化、便攜式摔跤墊的行業標準。

2010 年，Dollamur 再次推出創新且獲得專利的產品——FLEXI-Connect®。FLEXI-Connect® 採用高強度魔術貼連接系統，確保墊面穩固連接，同時提供平滑、幾乎無縫的乙烯基表面。這一設計不僅大幅縮短了安裝時間，還免去了傳統拼接膠帶的使用，每年可為客戶節省數百美元成本。

關於 Dollamur

Dollamur 成立於 1996 年，總部位於美國德克薩斯州沃斯堡（Fort Worth, Texas），是全球領先的高性能競技運動地墊製造商和供應商，涵蓋摔跤、武術、綜合格鬥（MMA）、體操、啦啦隊、健身及其他體育項目。Dollamur 依託創新的專利產品和先進的生產技術，不斷推動行業標準革新。

Dollamur 的運動墊是眾多頂級體育賽事的首選，每年在美國、加拿大、歐洲、非洲、南美洲、亞洲及中東的多個國家錦標賽和奧運會選拔賽中廣泛應用。Dollamur 還是 美國摔跤協會（USA Wrestling）、FloSports、美國柔道協會（USA Judo）、美國跆拳道協會（USATKD） 的官方比賽墊供應商，並且是 世界摔跤聯合會（UWW） 的官方合作夥伴。

更多信息，請訪問： www.dollamur.com 。

相關鏈接：

https://uww.org/governance/licensed-mats

https://dollamur.com/wrestling-uww-mats

聯絡資訊：

Jean-Francois Court

International Sales

jfcwrestling@hotmail.com

+1 (954) 643-0850

来源: Dollamur

相關文件: Dollamur_Wrestling-INTL_2025_eCatalog.pdf

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