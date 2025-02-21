Dollamur 宣布獲得世界摔角聯盟（UWW）認證，許可期限至 2028 年

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德克薩斯州沃斯堡, 2025年2月21日 - (亞太商訊) - 全球領先的高性能運動場地製造商和供應商 Dollamur 今日宣布，其摔跤墊已獲得世界摔跤聯合會（UWW）認證，許可期限延續至下一個奧運週期，直至 2028 年 12 月。
Dollamur UWW 認證摔跤墊
“我們很高興再次被指定為 UWW 官方認證摔跤墊供應商。我們的團隊自豪地為所有官方 UWW 賽事，包括奧運會，提供優質比賽墊，”Dollamur 首席執行官 Don Ochsenreiter 表示。“能夠獲得全球摔跤運動管理機構的認可，是一種榮譽，也進一步彰顯了我們對全球摔跤社區及其粉絲的堅定承諾。”
Dollamur 的 UWW 認證比賽墊已被廣泛應用於世界上最負盛名的賽事，包括但不限於：
- 美國奧運選拔賽（USA Olympic Trials）
- 歐洲運動會（European Games）
- 加拿大運動會（Canadian Games）
- 世界錦標賽（World Championships）
- 法國摔跤大獎賽（France Wrestling Grand Prix）
- 德國摔跤大獎賽（German Wrestling Grand Prix）
- 非洲大陸錦標賽（African Continental Championships）
- 哈薩克斯坦亞洲錦標賽（Kazakhstan Asia Championships）
- 泛美運動會（Pan Am Games）
- 印度運動會（Indian Games）
此外，作為全球領先的高性能摔跤墊和運動場地製造商及供應商，Dollamur 還擁有豐富的創新歷史。 1999 年，Dollamur 通過推出 FLEXI-Roll® 摔跤墊徹底改變了摔跤行業。FLEXI-Roll® 採用高性能的封閉式泡沫材料，提供卓越的衝擊吸收能力，並配備極其耐用的高強度乙烯基表面，無需翻新維護。此外，泡沫底部的精準切割設計，使 FLEXI-Roll® 成為輕量化、便攜式摔跤墊的行業標準。
2010 年，Dollamur 再次推出創新且獲得專利的產品——FLEXI-Connect®。FLEXI-Connect® 採用高強度魔術貼連接系統，確保墊面穩固連接，同時提供平滑、幾乎無縫的乙烯基表面。這一設計不僅大幅縮短了安裝時間，還免去了傳統拼接膠帶的使用，每年可為客戶節省數百美元成本。
關於 Dollamur
Dollamur 成立於 1996 年，總部位於美國德克薩斯州沃斯堡（Fort Worth, Texas），是全球領先的高性能競技運動地墊製造商和供應商，涵蓋摔跤、武術、綜合格鬥（MMA）、體操、啦啦隊、健身及其他體育項目。Dollamur 依託創新的專利產品和先進的生產技術，不斷推動行業標準革新。
Dollamur 的運動墊是眾多頂級體育賽事的首選，每年在美國、加拿大、歐洲、非洲、南美洲、亞洲及中東的多個國家錦標賽和奧運會選拔賽中廣泛應用。Dollamur 還是 美國摔跤協會（USA Wrestling）、FloSports、美國柔道協會（USA Judo）、美國跆拳道協會（USATKD） 的官方比賽墊供應商，並且是 世界摔跤聯合會（UWW） 的官方合作夥伴。
更多信息，請訪問： www.dollamur.com 。
相關鏈接：
https://uww.org/governance/licensed-mats
https://dollamur.com/wrestling-uww-mats
聯絡資訊：
Jean-Francois Court
International Sales
jfcwrestling@hotmail.com
+1 (954) 643-0850
来源: Dollamur
相關文件: Dollamur_Wrestling-INTL_2025_eCatalog.pdf
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