蜜雪集團在港招股 全球最大現製飲品企業推進「全球一體化」

香港, 2025年2月21日 - (亞太商訊) - 消費領域的眾多細分賽道中,現製飲品市場以巨大的市場規模和廣闊的增長空間,成為拉動中國及全球經濟增長的重要一環。一系列促消費政策支持下,新消費、新商業模式紛紛湧現,已站上現製飲品行業頂峰的蜜雪集團(2097.HK),正加緊登陸國際資本市場,邁向發展的新階段。 蜜雪集團是現製飲品行業的體量之王,截至2024年底共擁有46,479家門店,超過星巴克成為全球最大現製飲品企業。今起至2月26日,這家全球現製飲品龍頭進行港股招股,擬全球發行17,059,900股H股,募資超39億港元(綠鞋後),預計3月3日上市。 國內異軍突起:從街頭小店到國民品牌 從1997年一家河南鄭州的街頭小店起步,蜜雪集團用28年的時間,憑藉著獨特的經營策略與卓越的品牌魅力,持續深耕市場、精細佈局,將品牌「蜜雪冰城」開遍全國各地,完成了從單店到萬店、從量變到質變的驚人蛻變。 以高質平價的價值主張為核心,聚焦大规模且高增速的平價現製飲品市场,讓蜜雪集團不但順應了消費者愈加追求性價比的大趨勢,而且建立了更高的進入壁壘,穩固領先地位。同時,公司推動數字化轉型與升級,建立覆蓋採購、生產、物流、研發和品質控制的端到端供應鏈體系,產生飛輪效應,業務規模更上層樓。 在國內,蜜雪集團戰略目標明確,很早便將下沉市場作為重點拓展領域,特別是在經濟發展較好的空白鄉鎮進行開發。目前,公司的門店已覆蓋全國31個省份,深入觸達各線級城市,並通過加盟模式和低成本的物流配送體系,進一步降低了運營成本,提升了市場覆蓋能力,增長空間亦不斷得到挖掘。 截至2024年9月30日,蜜雪集團的中國內地門店中,有57.2%位於三線及以下城市,佔近六成的比例,同期收入貢獻約55.8%,支撐起公司總營收的半壁江山。正是靠著對下沉市場的精准滲透,進一步造就了公司穩健、良性的發展,旗下品牌「蜜雪冰城」亦成為家喻戶曉的國民品牌,具有高知名度和美譽度。 深化全球佈局:從存量競爭到增量突圍 精耕國內市場是蜜雪集團可持續發展的根基,加速全球化則是其新階段的戰略主線。在搶佔中國下沉市場消費升級紅利的同時,公司堅定「出海」決心,在海外不斷開拓新的市場,加強供應鏈建設,藉助香港上市進一步助力全球化擴張。2018年首家海外門店在越南河內市開業,正式拉開了蜜雪集團出海發展的序幕。此後,以始終如一的「高質平價」為錨,公司立足於兼具深度和廣度的供應鏈體系,巧妙適配各國各地區的本土化消費場景,打破地域與文化隔閡,將國內成熟的運營經驗延伸到海外市場,成為中國品牌出海發展的典範。 近七年時間里,蜜雪集團步履不停,在印尼、越南、馬來西亞等海外11個國家鋪開門店網絡,將「蜜雪冰城」送上東南亞市場第一大現製茶飲品牌寶座,成為中國現製飲品行業出海企業的先行者和領航者。東南亞市場的成功,為其進一步全球化發展積累了寶貴經驗,也積蓄了充裕的能量。 當國內現製飲品行業進入高質量發展階段,蜜雪集團憑藉敏銳的市場洞察力,主動把握全球化機遇,以「全球一體化」戰略為引領,下沉與出海「雙輪驅動」,將達致更持續的盈利和更高質的成長。



