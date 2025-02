Friday, 21 February 2025, 22:10 HKT/SGT Share: 全球最大現製飲品巨頭!蜜雪集團今起招股

香港, 2025年2月21日 - (亞太商訊) - 近年來,現製飲品行業已成為消費市場最具活力的賽道之一。從高端品牌到平價連鎖,從一線城市到下沉市場,新式飲品的消費場景不斷拓寬,市場規模持續擴大。其中,蜜雪集團憑藉精准的市場定位以及下沉市場的深度佈局,在行業的激烈競爭中突圍而出。 「高質平價」重構行業邏輯 成就全球現製飲品巨頭 自成立以來,蜜雪集團始終堅持「高質平價」的價值主張。通過大規模集中採購原材料、自建供應鏈體系及高度標準化的門店運營管理,公司成功實現了產品極致的「性價比」,使得同行難以在核心飲品食材上通過模仿達到其高質平價水平,從而能夠持續吸引消費者和加盟商,推動商業模式的可持續發展。 在消費分級與理性化趨勢下,蜜雪集團的「高質平價」理念精准契合了大眾市場的核心需求,讓「蜜雪冰城」成為消費者心中的現制飲品首選品牌。根據灼識諮詢的報告,2023年,中國每十杯現制檸檬水中有超過八杯來自「蜜雪冰城」,每十支現制冰淇淋中就有超過三支來自「蜜雪冰城」,每十杯珍珠奶茶中就有超過三杯來自「蜜雪冰城」。與此同時,公司規模快速擴張,截至2024年12月31日共擁有46,479家門店,就門店數量而言,是中國和全球最大的現制飲品企業。 深度拓展下沉市場 單店營收能力持續增強 當前,一線城市現制飲品市場增速放緩,而下沉市場仍是一片藍海。數據顯示,2023年,中國三線及以下城市的人均現製飲品年消費量僅為13杯,遠低於一線城市的70杯,具有較大的增長空間。根據灼識諮詢,以終端零售額計,三線及以下城市的現製茶飲店市場規模預計到2028年將增長至2,682億人民幣,2023年至2028年複合年增長率達到22.8%,為所有城市線級中增速最快的細分市場。 作為從下沉市場中成長出來的連鎖企業,蜜雪集團加大對空白鄉鎮為主的三線及以下城市的市場開發力度,達到了行業最高的滲透率。截至2024年9月30日,公司的門店網絡已遍佈中國內地31個省份、自治區及直轄市,超過300個地級市、1,700個縣城和全國約30,000個鄉鎮中的4,900個鄉鎮。其中,中國內地門店中有57.2%位於三線及以下城市,充分體現了蜜雪集團在下沉市場的滲透深度。 同時,蜜雪集團自建物流體系,並免費向加盟商推行,如今已在中國內地逾90%的縣級行政區劃實現了12小時內觸達,滿足了加盟商在全國開店的需求,及解決長距離物流成本的後顧之憂,提升效益。此外,在2021年及之前、2022年及2023年開業的老店在2024年首9個月的日店均營業額与與2023年相比分別增長5.6%、1.9%及5.0%,可見老店的單店營收能力也在持續增強。 總體而言,在消費升級與降級並存的市場背景下,消費者對高性價比產品需求提升,蜜雪集團憑藉高質平價的運營模式,構建了难以复制的竞争壁垒。同時,公司持續拓展具有廣闊發展潛力的下沉市場,依託其已建立的先發優勢,逐浪而行,有望在未來的不確定性中穩定航向,實現高質量發展目標。



