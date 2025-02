Friday, 21 February 2025, 10:40 HKT/SGT Share: 全球現製飲品龍頭蜜雪集團今日招股

香港, 2025年2月21日 - (亞太商訊) - 經過近些年的野蠻生長後,中國現製飲品行業進入到市場格局重塑的「沉澱期」,頭部品牌加速分化,搶灘資本市場也成為2025年的行業熱點之一。2月21日,全球現製飲品龍頭蜜雪集團開始招股,全力衝刺港交所主板。 強化端到端供應鏈,提升運營效率 隨著現製茶飲行業「萬店時代」到來,自2023年起,茶飲市場呈現「一超多強」格局,蜜雪集團穩居行業龍頭地位,各品牌紛紛尋找新階段下的發展核心,供應鏈效率、數位化能力、行銷管道、產品創新等成為新階段的角逐焦點。根據招股書披露,蜜雪集團擬募集資金的用途中,部分資金計畫用於提升端到端供應鏈的廣度和深度,可見供應鏈建設的重要性。 在現製茶飲行業的快速發展中,規模化佈局、價格優勢與品質升級成為核心競爭力,而供應鏈能力則是實現這些目標的關鍵支撐。已經達到萬店規模的蜜雪集團和有望達到萬店規模的其他茶飲品牌,都在加大對供應鏈的投入,拼「基建」實力。表面上看,蜜雪集團的成功得益於其一貫堅持的「高質平價」策略,實質上,這一策略背後的端到端供應鏈是根本。 在中國現製飲品行業中,蜜雪集團以前瞻性的眼光最先設立中央工廠,通過自營的方式,牢牢掌控產業鏈話語權,做到了提供給加盟商的飲品食材超過60%為自產,根據灼識諮詢的報告,這一數據為行業最高,其中核心飲品食材更是實現完全自產化。旗下「蜜雪冰城」品牌加盟商的飲品食材、包材及設備均全部從品牌方採購,這在行業中首屈一指,有效降低了中間環節成本及增進經濟效益。 從採購網路、生產品類、物流系統、研發、品質控製等維度,蜜雪集團多管齊下,通過高度數位化的端到端供應鏈體系,不斷提高運營效率,最大化拓寬利潤池。公司採購網路覆蓋全球六大洲、38個國家,直通原產地,可提供包括糖、奶、茶、咖、果、糧、料等全品類一站式的飲品食材解決方案,自主運營倉儲體系與本地化城配服務深度結合,應用研發與基礎研發無縫銜接,品控亦持續完善。 盈利顯著提升,打造百年品牌「基建」先行 憑藉不斷優化供應鏈,加強數位化賦能,蜜雪集團構築了深厚的護城河壁壘,從而釋放業績彈性,持續提高盈利能力。於2024年首9個月,公司毛利率、淨利率分別提升至32.4%、18.7%,展現了其在成本控製和運營效率方面的明顯優勢。 同時,蜜雪集團擁有充沛的現金儲備與良好的流動性,為數字化賦能的端到端供應鏈建設提供源源不斷的助力。於2024年首9個月,公司錄得現金及現金等價物約人民幣59.80億元,同比增加59.1%;存貨周轉天數減少至43.6天。 長期堅持「控本增效」所帶來的,不但是盈利的增強、流動性的提升,更是蜜雪集團在「萬店時代」獨佔鰲頭的強大內核。要打造百年品牌,鑄長青基業,作為「基建」具象的供應鏈建設,將依舊是公司登陸資本市場後的重中之重。



