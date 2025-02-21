全球現製飲品龍頭蜜雪集團今日招股

香港, 2025年2月21日 - (亞太商訊) - 經過近些年的野蠻生長後，中國現製飲品行業進入到市場格局重塑的「沉澱期」，頭部品牌加速分化，搶灘資本市場也成為2025年的行業熱點之一。2月21日，全球現製飲品龍頭蜜雪集團開始招股，全力衝刺港交所主板。

強化端到端供應鏈，提升運營效率

隨著現製茶飲行業「萬店時代」到來，自2023年起，茶飲市場呈現「一超多強」格局，蜜雪集團穩居行業龍頭地位，各品牌紛紛尋找新階段下的發展核心，供應鏈效率、數位化能力、行銷管道、產品創新等成為新階段的角逐焦點。根據招股書披露，蜜雪集團擬募集資金的用途中，部分資金計畫用於提升端到端供應鏈的廣度和深度，可見供應鏈建設的重要性。

在現製茶飲行業的快速發展中，規模化佈局、價格優勢與品質升級成為核心競爭力，而供應鏈能力則是實現這些目標的關鍵支撐。已經達到萬店規模的蜜雪集團和有望達到萬店規模的其他茶飲品牌，都在加大對供應鏈的投入，拼「基建」實力。表面上看，蜜雪集團的成功得益於其一貫堅持的「高質平價」策略，實質上，這一策略背後的端到端供應鏈是根本。

在中國現製飲品行業中，蜜雪集團以前瞻性的眼光最先設立中央工廠，通過自營的方式，牢牢掌控產業鏈話語權，做到了提供給加盟商的飲品食材超過60%為自產，根據灼識諮詢的報告，這一數據為行業最高，其中核心飲品食材更是實現完全自產化。旗下「蜜雪冰城」品牌加盟商的飲品食材、包材及設備均全部從品牌方採購，這在行業中首屈一指，有效降低了中間環節成本及增進經濟效益。

從採購網路、生產品類、物流系統、研發、品質控製等維度，蜜雪集團多管齊下，通過高度數位化的端到端供應鏈體系，不斷提高運營效率，最大化拓寬利潤池。公司採購網路覆蓋全球六大洲、38個國家，直通原產地，可提供包括糖、奶、茶、咖、果、糧、料等全品類一站式的飲品食材解決方案，自主運營倉儲體系與本地化城配服務深度結合，應用研發與基礎研發無縫銜接，品控亦持續完善。

盈利顯著提升，打造百年品牌「基建」先行

憑藉不斷優化供應鏈，加強數位化賦能，蜜雪集團構築了深厚的護城河壁壘，從而釋放業績彈性，持續提高盈利能力。於2024年首9個月，公司毛利率、淨利率分別提升至32.4%、18.7%，展現了其在成本控製和運營效率方面的明顯優勢。

同時，蜜雪集團擁有充沛的現金儲備與良好的流動性，為數字化賦能的端到端供應鏈建設提供源源不斷的助力。於2024年首9個月，公司錄得現金及現金等價物約人民幣59.80億元，同比增加59.1%；存貨周轉天數減少至43.6天。

長期堅持「控本增效」所帶來的，不但是盈利的增強、流動性的提升，更是蜜雪集團在「萬店時代」獨佔鰲頭的強大內核。要打造百年品牌，鑄長青基業，作為「基建」具象的供應鏈建設，將依舊是公司登陸資本市場後的重中之重。

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