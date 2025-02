GA-ASI 與 CAE 簽署長期協議，共同開發新一代 MQ-9B SkyGuardian(R) 任務訓練器

聖地亞哥, 2025年2月20日 - (亞太商訊) - 通用原子航空系統公司(GA-ASI)與 CAE 很高興宣佈達成一項長期協議,合作開發和生產 GA-ASI MQ-9B SkyGuardian® 遠端駕駛航空系統(RPAS)的新一代任務訓練器。根據與 GA-ASI 簽訂的合同,CAE 已獲得 11 台任務訓練器的固定訂單,並有機會在未來五年內交付最多 50 台設備。本協議匯聚了兩大行業領導者,以提升 MQ-9B 操作員的訓練能力,同時深化 GA-ASI 與 CAE 之間長期穩固的業務合作關係。 CAE 作為 RPAS 合成訓練領域的全球標杆,將在 MQ-9B SkyGuardian 任務訓練器的開發中運用最新的可視化技術。訓練器將採用 CAE Prodigy 圖像生成器,為飛行操作提供高度逼真的訓練環境。CAE Prodigy 由最先進的遊戲引擎驅動,通過增強的沉浸式訓練環境、高保真圖形和基於物理模擬的技術,提高訓練標準。這一尖端技術增強了訓練的真實感和有效性,確保操作員能夠充分做好執行任務的準備。 MQ-9B 是全球最先進的遠端駕駛航空系統(RPAS),具備超長續航能力和航程,能夠在南北極之間實現純衛星通訊(SATCOM)控制下的自動起降,並可通過 GA-ASI 開發的“探測與規避”(Detect and Avoid)系統在非隔離空域運行。MQ-9B 包括 SkyGuardian 和 SeaGuardian® 型號,以及目前正交付給英國皇家空軍的新型 Protector RG Mk1。該平台正在建立全球用戶群,已與比利時、加拿大、波蘭、日本海上保安廳、日本海上自衛隊日本海上自衛隊、台灣、印度及美國空軍(用於支援特種作戰司令部)簽署採購合同。此外,MQ-9B 還參與了多項美國海軍演習。 GA-ASI 國際戰略發展副總裁 Jaime Walters 表示:“GA-ASI 和 CAE 在過去二十多年中一直攜手合作,為客戶提供最前沿的訓練方案。通過此次合作,我們將持續提升 MQ-9B 操作員的作戰準備能力和執行效能,尤其是新一代 SkyGuardian 任務訓練器將支援我們在加拿大的新客戶。CAE 提供的全面訓練解決方案確保操作人員能夠高效、安全地操作這些先進的 RPAS。” GA-ASI 與 CAE 的合作是其“天衛加拿大團隊”(Team SkyGuardian Canada)計劃的一部分,該計劃旨在推動 GA-ASI 與加拿大企業的合作與投資,以回應加拿大政府對 MQ-9B SkyGuardian 的選用。 CAE 防務與安全國際事業部總裁 Marc-Olivier Sabourin 表示:“本協議強調了我們對 RPAS 訓練能力提升的承諾,確保全球 MQ-9B SkyGuardian 操作員能夠獲得最先進的訓練工具。我們的專業知識、技術實力和豐富經驗,使客戶始終處於訓練與作戰準備的前沿。憑藉與通用原子公司長期穩固的合作關係,我們很自豪能夠成為遠端駕駛航空系統訓練解決方案的首選合作夥伴。” CAE 是全球領先的飛行訓練和服務提供商,與全球最先進的原始設備製造商(OEM)及各國國防部隊緊密合作,提供整合訓練解決方案,確保卓越的作戰能力和任務執行準備。 關於 GA-ASI 通用原子航空系統公司(GA-ASI)是通用原子公司的子公司,致力於設計和製造成熟可靠的遠端駕駛航空系統(RPA)、雷達及電光和相關任務系統,包括 Predator® RPA 系列和 Lynx® 多模式雷達。GA-ASI 營運超過 800 萬飛行小時,提供具備長航時和任務能力的航空平台,並整合感測器和數據鏈系統,以實現持續態勢感知。公司還研發多種感測器控制和圖像分析軟體,提供飛行員訓練及支援服務,並開發超材料天線。 更多信息,請訪問: www.ga-asi.com 。 Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均為通用原子航空系統公司在美國及其他國家/地區註冊的商標。 關於 CAE CAE 賦能關鍵崗位人員,提供專業技能和解決方案,致力於打造更加安全的世界。作為一家技術公司,我們通過軟體化模擬訓練和關鍵運營支援解決方案,將物理世界數位化。CAE 致力於幫助飛行員、機組人員、維護技術人員、航空公司、公務航空營運商以及國防與安全部隊在日常營運和關鍵任務中保持卓越表現。 CAE 在全球範圍內為客戶提供服務,擁有約 13,000 名員工,業務遍佈 40 多個國家,在 240 多個站點和訓練中心開展營運。CAE 擁有 75 年的行業領先經驗,提供最高保真度的飛行和任務模擬器,以及由數位技術驅動的訓練計劃。可持續發展是我們核心戰略的一部分,我們始終致力於幫助客戶為每一個關鍵時刻做好準備——無論是今天,還是未來。 在 Twitter 上關注我們:@CAE_Inc Facebook: www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn: www.linkedin.com/company/cae 聯繫信息

GA-ASI Media Relations

asi-mediarelations@ga-asi.com 來源: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.



話題 Press release summary



部門 航空航天和国防

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network