冠君產業信託公佈2024年度全年業績

|
|
|- 充裕的信貸額度足以應付2025年的再融資需求
- 朗豪坊商場表現繼續超越香港零售市道，維持高出租率
- 朗豪坊辦公樓推出「六大健康維度」計劃，繼續將其推廣為一站式健康中心
- 獲2024全球房地產可持續性標準（GRESB）評為「全球業界領導者 (上市企業) 」
|
香港, 2025年2月19日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（股份代號：2778）公布2024年度全年業績。
業績摘要
|
|
2024財政年度
|
2023財政年度
|
變動
|
租金收益總額 （百萬港元）
|
2,185
|
2,312
|
- 5.5%
|
物業收益淨額（百萬港元）
|
1,820
|
1,946
|
- 6.5%
|
可分派收入（百萬港元）
|
958
|
1,122
|
- 14.6%
|
每基金單位分派（港元）
|
0.1422
|
0.1683
|
- 15.5%
|
|
於2024年12月31日
|
於2023年12月31日
|
變動
|
物業組合總值（百萬港元）
|
60,104
|
62,950
|
- 4.5%
|
每基金單位資產淨值（港元）
|
7.16
|
7.72
|
- 7.3%
|
資產負債比率
|
23.7%
|
22.8%
|
+ 0.9 pp
概覽
在波動的宏觀環境下，本信託物業組合的出租率於2024年展現韌力。朗豪坊商場的租戶銷售額在2024年繼續超越香港零售市道。然而，寫字樓租金因供應充裕及需求疲弱而持續受壓，本信託的租金收益總額因而下跌5.5%至21.85億港元。而物業收益淨額則下跌6.5%至18.20億港元。信託亦繼續受到利率在較長時間內居高不下所影響，可分派收入下跌14.6%至9.58億港元，而每基金單位分派則減少15.5%至0.1422港元。
花園道三號
雖然2024年整體中環甲級寫字樓市場動力疲弱，花園道三號的出租率仍保持韌性，於2024年12月31日，寫字樓出租率為82.6%，與2023年底相若。由於續租租金下跌，租金收益減少7.4%至11.32億港元（2023年：12.22億港元）。
朗豪坊辦公樓
朗豪坊辦公樓仍然是全方位生活時尚與身心靈健康的總匯。於2024年12月31日，生活時尚行業租戶佔租戶組合67%。於2024年12月31日，朗豪坊辦公樓的出租率為87.2%。租金收益下跌7.3%至3.24億港元（2023年：3.50億港元）。朗豪坊辦公樓推出全新「六大健康維度」計劃，以繼續將其推廣為一站式健康中心，積極拓展醫療及健康領域的潛在租戶。
朗豪坊商場
朗豪坊商場繼續超越香港零售市道。商場於2024年12月31日的出租率維持於99.3%的高水平（2023年12月31日：98.6%）。租戶銷售額於2024年減少4.3%，相比之下香港零售銷售額則下跌7.3%。整體而言，商場租金收益微跌1.6%至7.28億港元（2023年：7.40億港元）。
分派
本信託期內可分派收入下跌14.6% 至9.58億港元（2023年：11.22億港元），而每基金單位分派為0.1422港元（2023年：0.1683港元）。按2024年12月31日的基金單位收市價1.73港元計算，相當於年度分派率8.2%。
資產值
相對於2023年12月31日的629億港元，本信託旗下物業組合的估值截至2024年12月31 日為601億港元。
可持續發展
我們獲2024全球房地產可持續性標準（GRESB）評為「全球業界領導者 (上市企業) 」，並取得最高的五星級別。花園道三號亦獲得能源與環境設計先鋒（LEED）及WiredScore的鉑金級認證，成為香港首幢獲得「四鉑金」的既有建築甲級寫字樓。我們首辦「冠君產業信託ESG週」，與超過20個來自不同領域的合作夥伴及機構攜手合作。繼去年舉辦備受歡迎的「綠『惜』環保挑戰」後，我們再接再厲，推出「綠『惜』環保約章」計劃。此外，我們與社會企業V Cycle及超過40個美妝租戶合作，在朗豪坊商場展開「至美可循空瓶回收計劃」。
展望
隨著環球地緣政治緊張局勢持續升溫，宏觀經濟前景充滿不確定性。寫字樓市場疲弱的經營環境將繼續影響2025年的市場租金。朗豪坊商場作為零售業的先驅，將致力為顧客提供獨一無二的體驗，並將以一系列精彩紛呈的活動慶祝開業二十週年。我們將在充滿變化的市場環境中保持靈活，同時深化與持份者的合作。
有關冠君產業信託(股份代號：2778)
冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane，總樓面面積約300 萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。信託自 2023 年起連續兩年榮獲全球房地產可持續性標準（GRESB）的最高五星級別。
網站: www.championreit.com
話題 Press release summary
部門 Real Estate & REIT
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Champion REIT
|Nov 27, 2024, 21:27 HKT/SGT
|LANGHAM BEAUTY Green Vitality 至美可循
|Nov 5, 2024, 17:14 HKT/SGT
|冠君產業信託獲GRESB評為「全球業界領導者（上市企業）」
|Aug 20, 2024, 18:47 HKT/SGT
|花園道三號榮獲WiredScore樓宇通訊「鉑金級」認證
|Aug 19, 2024, 19:48 HKT/SGT
|冠君產業信託公佈2024年度中期業績
|July 18, 2024, 19:04 HKT/SGT
|冠君產業信託首度舉辦「ESG週」
|June 3, 2024, 17:29 HKT/SGT
|冠君產業信託獲得新貸款融資
|Mar 7, 2024, 18:31 HKT/SGT
|花園道三號以全港最高評分獲LEED v4.1鉑金級認證
|Feb 21, 2024, 19:01 HKT/SGT
|冠君產業信託公布2023年度全年業績
|Dec 5, 2023, 14:30 HKT/SGT
|冠君產業信託旗下花園道三號暖意點亮中環核心商業區
|Aug 18, 2023, 19:33 HKT/SGT
|冠君產業信託公布2023年度中期業績
|July 19, 2023, 18:57 HKT/SGT
|冠君產業信託舉辦首屆「環境、社會及管治論壇」
|Apr 3, 2023, 17:56 HKT/SGT
|冠君及旗下朗豪坊商場舉辦「1+1捐贈LP CLUB積分」慈善活動
|Feb 24, 2023, 20:37 HKT/SGT
|冠君產業信託公布2022年度全年業績
|Jan 16, 2023, 17:49 HKT/SGT
|冠君產業信託「Love · Play · Farm」收成日
|Dec 20, 2022, 20:56 HKT/SGT
|冠君產業信託旗下朗豪坊商場舉辦迪士尼與彼思 ─ Fluffy Festival
|Oct 17, 2022, 17:28 HKT/SGT
|花園道三號以全港最高評分獲「綠建環評」鉑金認證
|Sept 16, 2022, 13:00 HKT/SGT
|香港投資者關係協會公佈2022年第八屆香港投資者關係大獎得獎名單
|Aug 22, 2022, 18:16 HKT/SGT
|冠君產業信託與聖雅各福群會合作 邀請有特殊教育需要的兒童觀賞暑期電影
|Aug 19, 2022, 18:11 HKT/SGT
|冠君產業信託公布2022年度中期業績
|Feb 21, 2022, 18:02 HKT/SGT
|冠君產業信託公布2021年度全年業績
|更多新闻 >>