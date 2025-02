Wednesday, 19 February 2025, 22:33 HKT/SGT Share:

來源 Champion REIT 冠君產業信託公佈2024年度全年業績 - 充裕的信貸額度足以應付2025年的再融資需求

- 朗豪坊商場表現繼續超越香港零售市道,維持高出租率

- 朗豪坊辦公樓推出「六大健康維度」計劃,繼續將其推廣為一站式健康中心

- 獲2024全球房地產可持續性標準(GRESB)評為「全球業界領導者 (上市企業) 」

香港, 2025年2月19日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(股份代號:2778)公布2024年度全年業績。 業績摘要 2024財政年度 2023財政年度 變動 租金收益總額 (百萬港元) 2,185 2,312 - 5.5% 物業收益淨額(百萬港元) 1,820 1,946 - 6.5% 可分派收入(百萬港元) 958 1,122 - 14.6% 每基金單位分派(港元) 0.1422 0.1683 - 15.5% 於2024年12月31日 於2023年12月31日 變動 物業組合總值(百萬港元) 60,104 62,950 - 4.5% 每基金單位資產淨值(港元) 7.16 7.72 - 7.3% 資產負債比率 23.7% 22.8% + 0.9 pp 行政總裁侯迅女士 (左) 及投資及投資者關係總監陸嘉萍女士 (右) 概覽 在波動的宏觀環境下,本信託物業組合的出租率於2024年展現韌力。朗豪坊商場的租戶銷售額在2024年繼續超越香港零售市道。然而,寫字樓租金因供應充裕及需求疲弱而持續受壓,本信託的租金收益總額因而下跌5.5%至21.85億港元。而物業收益淨額則下跌6.5%至18.20億港元。信託亦繼續受到利率在較長時間內居高不下所影響,可分派收入下跌14.6%至9.58億港元,而每基金單位分派則減少15.5%至0.1422港元。 花園道三號 雖然2024年整體中環甲級寫字樓市場動力疲弱,花園道三號的出租率仍保持韌性,於2024年12月31日,寫字樓出租率為82.6%,與2023年底相若。由於續租租金下跌,租金收益減少7.4%至11.32億港元(2023年:12.22億港元)。 朗豪坊辦公樓 朗豪坊辦公樓仍然是全方位生活時尚與身心靈健康的總匯。於2024年12月31日,生活時尚行業租戶佔租戶組合67%。於2024年12月31日,朗豪坊辦公樓的出租率為87.2%。租金收益下跌7.3%至3.24億港元(2023年:3.50億港元)。朗豪坊辦公樓推出全新「六大健康維度」計劃,以繼續將其推廣為一站式健康中心,積極拓展醫療及健康領域的潛在租戶。 朗豪坊商場 朗豪坊商場繼續超越香港零售市道。商場於2024年12月31日的出租率維持於99.3%的高水平(2023年12月31日:98.6%)。租戶銷售額於2024年減少4.3%,相比之下香港零售銷售額則下跌7.3%。整體而言,商場租金收益微跌1.6%至7.28億港元(2023年:7.40億港元)。 分派 本信託期內可分派收入下跌14.6% 至9.58億港元(2023年:11.22億港元),而每基金單位分派為0.1422港元(2023年:0.1683港元)。按2024年12月31日的基金單位收市價1.73港元計算,相當於年度分派率8.2%。 資產值 相對於2023年12月31日的629億港元,本信託旗下物業組合的估值截至2024年12月31 日為601億港元。 可持續發展 我們獲2024全球房地產可持續性標準(GRESB)評為「全球業界領導者 (上市企業) 」,並取得最高的五星級別。花園道三號亦獲得能源與環境設計先鋒(LEED)及WiredScore的鉑金級認證,成為香港首幢獲得「四鉑金」的既有建築甲級寫字樓。我們首辦「冠君產業信託ESG週」,與超過20個來自不同領域的合作夥伴及機構攜手合作。繼去年舉辦備受歡迎的「綠『惜』環保挑戰」後,我們再接再厲,推出「綠『惜』環保約章」計劃。此外,我們與社會企業V Cycle及超過40個美妝租戶合作,在朗豪坊商場展開「至美可循空瓶回收計劃」。 展望 隨著環球地緣政治緊張局勢持續升溫,宏觀經濟前景充滿不確定性。寫字樓市場疲弱的經營環境將繼續影響2025年的市場租金。朗豪坊商場作為零售業的先驅,將致力為顧客提供獨一無二的體驗,並將以一系列精彩紛呈的活動慶祝開業二十週年。我們將在充滿變化的市場環境中保持靈活,同時深化與持份者的合作。 有關冠君產業信託(股份代號:2778) 冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業,並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane,總樓面面積約300 萬平方呎,讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。信託自 2023 年起連續兩年榮獲全球房地產可持續性標準(GRESB)的最高五星級別。 網站: www.championreit.com



